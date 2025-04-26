https://sarabic.ae/20250426/الهند-مقابل-باكستان-1099918254.html
الهند مقابل باكستان
الهند مقابل باكستان
سبوتنيك عربي
دعت منظمة الأمم المتحدة باكستان والهند إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد تصاعد التوتر على الحدود، وسط تخوف من انجرار البلدين الجارين إلى مواجهة عسكرية مباشرة. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T15:39+0000
2025-04-26T15:39+0000
2025-04-26T15:39+0000
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مقارنة مفصلة بين القدرات العسكرية للهند وباكستان عبر مجموعة من المعايير الأساسية مثل الأفراد، المعدات العسكرية، الطائرات، الأسطول البحري، والغواصات.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, العالم, инфографика
انفوجرافيك, العالم, инфографика
الهند مقابل باكستان
دعت منظمة الأمم المتحدة باكستان والهند إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد تصاعد التوتر على الحدود، وسط تخوف من انجرار البلدين الجارين إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مقارنة مفصلة بين القدرات العسكرية للهند وباكستان عبر مجموعة من المعايير الأساسية مثل الأفراد، المعدات العسكرية، الطائرات، الأسطول البحري، والغواصات.