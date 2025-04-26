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الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك
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تصويت... برأيك هل تشهد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحولا مفصليا في الملف النووي؟
تصويت... برأيك هل تشهد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحولا مفصليا في الملف النووي؟
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم السبت، أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران واشنطن بشأن برنامج إيران النووي، في العاصمة العمانية مسقط. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-26T09:42+0000
العالم
إيران
واشنطن
مفاوضات
نووي
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
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وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.إلا أن المفاوضات على مستوى الخبراء ستسبق المفاوضات الدبلوماسية، من أجل وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وتأتي الجولة الثالثة اليوم بعد جولتين عقدتا في مسقط وروما منذ 12 أبريل/ نيسان الجاري، وبعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة "تايم"، ثقته بإبرام اتفاق مع طهران.برأيك هل تشهد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحولا مفصليا في الملف النووي؟
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العالم, إيران, واشنطن, مفاوضات, نووي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم, إيران, واشنطن, مفاوضات, نووي, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك هل تشهد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحولا مفصليا في الملف النووي؟

09:42 GMT 26.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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انطلقت اليوم السبت، أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران واشنطن بشأن برنامج إيران النووي، في العاصمة العمانية مسقط.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.

وسيتفاوض وزير الخارجية الإيراني بشكل غير مباشر مع ويتكوف، عبر وسطاء عمانيين، بعد أسبوع من جولة ثانية في روما، وصفها الجانبان بأنها كانت "بناءة".

إلا أن المفاوضات على مستوى الخبراء ستسبق المفاوضات الدبلوماسية، من أجل وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وتأتي الجولة الثالثة اليوم بعد جولتين عقدتا في مسقط وروما منذ 12 أبريل/ نيسان الجاري، وبعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة "تايم"، ثقته بإبرام اتفاق مع طهران.

برأيك هل تشهد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحولا مفصليا في الملف النووي؟

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