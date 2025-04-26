https://sarabic.ae/20250426/دولة-عربية-تكشف-عن-اتفاق-مع-الصين-لإنتاج-النظائر-المشعة-محليا-1099917974.html

دولة عربية تكشف عن اتفاق مع الصين لإنتاج النظائر المشعة محليا

دولة عربية تكشف عن اتفاق مع الصين لإنتاج النظائر المشعة محليا

سبوتنيك عربي

كشفت دولة عربية عن اتفاق مع الصين لإنتاج النظائر المشعة محليا، وذلك بعد استقبالها المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية، وانغ يونغ، حيث تمت... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T15:45+0000

2025-04-26T15:45+0000

2025-04-26T15:45+0000

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واستقبل وزير الدولة الجزائري، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية، وانغ يونغ، حيث تمت مناقشة تجسيد مشروع إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.وخصص اللقاء لمتابعة علاقات التعاون القائمة بين محافظة الطاقة الذرية، والمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية. ولا سيما فيما يتعلق بمجال الطاقة النووية السلمية واستخداماتها في الأغراض الطبية، وآفاق تطويرها.كما تركزت المناقشات على تقييم مدى تقدم أعمال فريق العمل المتخصص المشكل مسبقًا. الذي يتولى إعداد والانطلاق في تجسيد مشروع إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.ويأتي ذلك، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في دعم القطاع الصحي الوطني. ولا سيما في مجالات التشخيص والعلاج الإشعاعي للأمراض، خصوصًا علاج الأورام السرطانية.وفي هذا السياق، تم التطرق إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليًا. مع التأكيد على ضرورة إدماج الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث والتطوير، بما يسهم في ضمان الأمن الصحي الوطني وفتح آفاق واعدة نحو تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.كما ناقش الطرفان أيضًا فرص توسيع التعاون في مجالات أخرى، خاصة في تبادل الخبرات، التكوين، نقل التكنولوجيا والتدريب المتخصص. بما يضمن الاستفادة من أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه الصناعة.وأشاد بالإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر من حيث الهياكل القاعدية والكفاءات البشرية المؤهلة، وبالإرادة السياسية القوية لدفع تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.وبدوره، ثمّن وزير الدولة، مستوى التعاون القائم مع الجانب الصيني، معربًا عن ارتياحه للتقدم المحقق في هذا الملف الاستراتيجي، ومؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لتسريع تجسيد المشروع، لما له من أثر مباشر على تحسين الخدمات الصحية الوطنية ودعم التنمية العلمية والاقتصادية في البلاد.

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