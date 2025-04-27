https://sarabic.ae/20250427/الدوحة-ترد-على-قضية-قطر-غيت-مع-إسرائيل-1099937449.html

الدوحة ترد على قضية "قطر غيت" مع إسرائيل

الدوحة ترد على قضية "قطر غيت" مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، على القضية المعروفة إعلاميا باسم "قطر غيت"، والمتورط فيها مستشارين مقربين من رئيس... 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T12:43+0000

2025-04-27T12:43+0000

2025-04-27T12:43+0000

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وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، إن "ما يسمى بـ"قطر غيت" بروباغندا صحفية لأغراض سياسية ليس لها أي أساس من الصحة".وتابع مؤكدا أن "العمل على شيطنة الدور القطري في مفاوضات الإفراج عن المحتجزين بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل بغرض تحجيمه لن ينجح".وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحاته: "لا أعلم سوى فضيحة "ووتر غيت" في عهد الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون، وعندما تحدثوا عن أن قطر مخترقة مكتب نتنياهو، لا أعلم من أين أتوا بهذه الادعاءات، ولا أعلم من أين جاءوا بسيناريوهات بأن قطر ظبّطت مستشاري نتتياهو".وكان الإعلام الإسرائيلي والعالمي تداول في الأشهر الأخيرة ما يعرف بقضية "قطر غيت"، التي اتهم فيها مستشارين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هما المستشار الإعلامي، جوناثان أوريتش، والمتحدث السابق باسمه، إيلي فيلدشتاين، بإدارة حملة علاقات عامة لتحسين صورة قطر لدى الإسرائيليين، ونشر رسائل سلبية حول مصر، وهي وسيط مهم آخر في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".وكانت قطر ردت في شهر نيسان/ أبريل الجاري على تصريحات إعلامية تزعم قيامها بدفع أموال لتقليل جهود مصر أو أي وسطاء آخرين في عملية الوساطة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.وعبرت قطر في بيان رسمي لها عن استنكارها الشديد لتلك التصريحات، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف إلى تقويض جهود الوساطة وتشويه العلاقات بين الدول الشقيقة، "كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب".وحذرت قطر من أن "هؤلاء الذين يروجون لتلك المزاعم يسعون لإفشال الوساطة وزيادة معاناة الفلسطينيين"، وأكدت التزامها بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية، مشيدة بتعاونها الوثيق مع مصر لتحقيق تهدئة دائمة وحماية المدنيين.كما جددت قطر التأكيد على أهمية بقاء جهود الوساطة بعيدة عن التسييس، مع التركيز على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفقا لحل الدولتين.

https://sarabic.ae/20250321/أزمة-نتنياهو-ومدير-الشاباك-ماذا-يحدث-في-إسرائيل-وما-علاقة-قطر-بذلك؟-1098844342.html

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