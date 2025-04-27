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https://sarabic.ae/20250427/ثوان-من-الرعب-امرأة-تحبط-محاولة-لاختطافها-مع-أطفالها-فيديو---1099934683.html
ثوان من الرعب... امرأة تحبط محاولة لاختطافها مع أطفالها... فيديو
ثوان من الرعب... امرأة تحبط محاولة لاختطافها مع أطفالها... فيديو
سبوتنيك عربي
أجهضت مجموعة من الأشخاص، محاولة اختطاف امرأة وأطفالها، في مدينة جاكسونفيل التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
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وسجلت كاميرات المراقبة الحادث الذي وقع داخل مرآب سيارات، حيث حاول رجل الفرار بسيارة سيدة، بينما كانت تحاول إخراج أطفالها.ولحسن الحظ، تدخل عدد من الأشخاص في المكان، مما أدى إلى إنقاذ العائلة وإحباط الجريمة.وقال الشرطي في الشريط المسجل لعملية الاعتقال، أن المركبة تحتوي على كمية من الماريجوانا المخدرة.
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ثوان من الرعب... امرأة تحبط محاولة لاختطافها مع أطفالها... فيديو

10:58 GMT 27.04.2025
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أجهضت مجموعة من الأشخاص، محاولة اختطاف امرأة وأطفالها، في مدينة جاكسونفيل التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية.
وسجلت كاميرات المراقبة الحادث الذي وقع داخل مرآب سيارات، حيث حاول رجل الفرار بسيارة سيدة، بينما كانت تحاول إخراج أطفالها.
ورصدت كاميرات المراقبة اللحظة المروعة، حيث أصر الخاطف المدعو "ياني هيومان" على قيادة السيارة رغم مقاومة المرأة، مما أدى إلى جرهما معًا.
ولحسن الحظ، تدخل عدد من الأشخاص في المكان، مما أدى إلى إنقاذ العائلة وإحباط الجريمة.
وألقت الشرطة الأمريكية القبض على الجاني بعد تعميم أوصاف السيارة التي تم ضبطها على أحد الطرق السريعة.
وقال الشرطي في الشريط المسجل لعملية الاعتقال، أن المركبة تحتوي على كمية من الماريجوانا المخدرة.
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