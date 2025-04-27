https://sarabic.ae/20250427/حالة-طبية-غريبة-رجل-يفقد-لغته-الأم-بسبب-جلطة-دماغية-ويتحدث-الدنماركية-بدلا-منها-1099931066.html
حالة طبية غريبة... رجل يفقد لغته الأم بسبب جلطة دماغية ويتحدث الدنماركية بدلا منها
حالة طبية غريبة... رجل يفقد لغته الأم بسبب جلطة دماغية ويتحدث الدنماركية بدلا منها
سبوتنيك عربي
شهدت تركيا حالة طبية نادرة أصبحت حديث الساعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T09:00+0000
2025-04-27T09:00+0000
2025-04-27T09:00+0000
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وتتمثل القصة في المواطن التركي، رحمي كاراديمير، البالغ من العمر 67 عاما، الذي أصيب بجلطة دماغية أفقدته القدرة على التحدث بلغته الأم التركية، وبدلا من ذلك، بدأ يتحدث باللغة الدانماركية، وهي اللغة التي تعلمها أثناء عمله في الدنمارك قبل عقود، ولكنه لم يستخدمها منذ أكثر من عشر سنوات.وأوضح الطبيب المعالج أن حالة كاراديمير رغم كونها نادرة، تعتبر طبيعية من الناحية العلمية، ويمكن أن تتحسن حالته اللغوية بمرور الوقت، مما قد يساعده على استعادة قدرته على التحدث باللغة التركية.وتعتبر هذه الحالة الطبية الأولى من نوعها في تركيا، وقد تم نشر فيديو للمريض وهو يتحدث الدانماركية بدلا من التركية، مما أثار دهشة واسعة في الأوساط الطبية والاجتماعية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار الدنمارك, منوعات
أخبار تركيا اليوم, أخبار الدنمارك, منوعات
حالة طبية غريبة... رجل يفقد لغته الأم بسبب جلطة دماغية ويتحدث الدنماركية بدلا منها
شهدت تركيا حالة طبية نادرة أصبحت حديث الساعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتمثل القصة في المواطن التركي، رحمي كاراديمير، البالغ من العمر 67 عاما، الذي أصيب بجلطة دماغية أفقدته القدرة على التحدث بلغته الأم التركية، وبدلا من ذلك، بدأ يتحدث باللغة الدانماركية، وهي اللغة التي تعلمها أثناء عمله في الدنمارك قبل عقود، ولكنه لم يستخدمها منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضح الطبيب المعالج أن حالة كاراديمير رغم كونها نادرة، تعتبر طبيعية من الناحية العلمية، ويمكن أن تتحسن حالته اللغوية بمرور الوقت، مما قد يساعده على استعادة قدرته على التحدث باللغة التركية.
وتعتبر هذه الحالة الطبية الأولى من نوعها في تركيا، وقد تم نشر فيديو للمريض وهو يتحدث الدانماركية بدلا من التركية، مما أثار دهشة واسعة في الأوساط الطبية والاجتماعية.