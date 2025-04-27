https://sarabic.ae/20250427/رجل-المهام-الصعبة-من-هو-حسين-الشيخ-نائب-الرئيس-الفلسطيني-الجديد-1099943533.html
رجل المهام الصعبة... من هو حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الجديد؟
رجل المهام الصعبة... من هو حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الجديد؟
سبوتنيك عربي
صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتعيين حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T16:45+0000
2025-04-27T16:45+0000
2025-04-27T16:45+0000
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انفوجرافيك, инфографика
رجل المهام الصعبة... من هو حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الجديد؟
صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتعيين حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليتولى منصب نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس السلطة الفلسطينية.