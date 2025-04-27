https://sarabic.ae/20250427/صور-تحبس-الأنفاس-من-داخل-ميناء-مدينة-بندر-عباس-الإيرانية--1099927355.html
صور تحبس الأنفاس من داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيرانية
صور تحبس الأنفاس من داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيرانية
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم الذي هز ميناء رجائي جنوبي إيران إلى ما لا يقل عن 25 شخصا و800 جريح وفقا للتلفزيون الرسمي، فيما سجت عدسات الكاميرات مشاهد مروعة... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T08:08+0000
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фото, صور, إيران, أخبار إيران
фото, صور, إيران, أخبار إيران
صور تحبس الأنفاس من داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيرانية
ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم الذي هز ميناء رجائي جنوبي إيران إلى ما لا يقل عن 25 شخصا و800 جريح وفقا للتلفزيون الرسمي، فيما سجت عدسات الكاميرات مشاهد مروعة للإصابات التي وقعت في الانفجار.
صورة تظهر ارتفاع أعمدة الدخان في صورة ملتقطة من خارج ميناء رجائي الإيراني بعد الانفجار.
© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi
أحد المصابين نتيجة انفجار ميناء رجائي الإيراني والدماء تسيل من جبينه نتيجة الصدمة القوية الناتجة عن قوة التفجير.
أحد المصابين نتيجة انفجار ميناء رجائي الإيراني والدماء تسيل من جبينه نتيجة الصدمة القوية الناتجة عن قوة التفجير.
مشاهد توثق عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين بعد انفجار ميناء رجائي الإيراني.
رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران بعد انفجار ميناء رجائي في إيران.
© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi
مشاهد تظهر سيارات متفحمة ومحترقة بعد إخماد النيران في المنطقة على أحد الطرقات داخل ميناء رجائي في إيران.
مشاهد تظهر سيارات متفحمة ومحترقة بعد إخماد النيران في المنطقة على أحد الطرقات داخل ميناء رجائي في إيران.
عمليات إسعاف أحد المصابين في انفجار ميناء رجائي في إيران.
طائرة إيرانية تشارك في عمليات إخماد الحرائق في ميناء رجائي في إيران.
مواطنون يهربون من دائرة الخطر بعد انجار ميناء رجائي في إيران.