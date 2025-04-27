صور تحبس الأنفاس من داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيرانية

عربي
بوتين معزيا بضحايا انفجار ميناء "رجائي" الإيراني: مستعدون للمساعدة في إزالة آثار الكارثة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:01 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250427/صور-تحبس-الأنفاس-من-داخل-ميناء-مدينة-بندر-عباس-الإيرانية--1099927355.html
صور تحبس الأنفاس من داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيرانية
صور تحبس الأنفاس من داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيرانية
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم الذي هز ميناء رجائي جنوبي إيران إلى ما لا يقل عن 25 شخصا و800 جريح وفقا للتلفزيون الرسمي، فيما سجت عدسات الكاميرات مشاهد مروعة... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T08:08+0000
2025-04-27T08:08+0000
وسائط متعددة
صور
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099927526_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_b0ec765d452ce8482ba94a19d96407b5.jpg
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099927526_50:0:793:557_1920x0_80_0_0_8e637a7a150ed5aa94dbb7adb72f7f1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, إيران, أخبار إيران
фото, صور, إيران, أخبار إيران

صور تحبس الأنفاس من داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيرانية

08:08 GMT 27.04.2025
تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم الذي هز ميناء رجائي جنوبي إيران إلى ما لا يقل عن 25 شخصا و800 جريح وفقا للتلفزيون الرسمي، فيما سجت عدسات الكاميرات مشاهد مروعة للإصابات التي وقعت في الانفجار.
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meysam Mirzadeh (cropped image) /

صورة تظهر ارتفاع أعمدة الدخان في صورة ملتقطة من خارج ميناء رجائي الإيراني بعد الانفجار.

صورة تظهر ارتفاع أعمدة الدخان في صورة ملتقطة من خارج ميناء رجائي الإيراني بعد الانفجار. - سبوتنيك عربي
1/8
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meysam Mirzadeh (cropped image) /

صورة تظهر ارتفاع أعمدة الدخان في صورة ملتقطة من خارج ميناء رجائي الإيراني بعد الانفجار.

© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

أحد المصابين نتيجة انفجار ميناء رجائي الإيراني والدماء تسيل من جبينه نتيجة الصدمة القوية الناتجة عن قوة التفجير.

أحد المصابين نتيجة انفجار ميناء رجائي الإيراني والدماء تسيل من جبينه نتيجة الصدمة القوية الناتجة عن قوة التفجير. - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

أحد المصابين نتيجة انفجار ميناء رجائي الإيراني والدماء تسيل من جبينه نتيجة الصدمة القوية الناتجة عن قوة التفجير.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meysam Mirzadeh (cropped image) /

مشاهد توثق عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين بعد انفجار ميناء رجائي الإيراني.

مشاهد توثق عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين بعد انفجار ميناء رجائي الإيراني. - سبوتنيك عربي
3/8
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meysam Mirzadeh (cropped image) /

مشاهد توثق عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين بعد انفجار ميناء رجائي الإيراني.

© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران بعد انفجار ميناء رجائي في إيران.

رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران بعد انفجار ميناء رجائي في إيران. - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران بعد انفجار ميناء رجائي في إيران.

© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

مشاهد تظهر سيارات متفحمة ومحترقة بعد إخماد النيران في المنطقة على أحد الطرقات داخل ميناء رجائي في إيران.

مشاهد تظهر سيارات متفحمة ومحترقة بعد إخماد النيران في المنطقة على أحد الطرقات داخل ميناء رجائي في إيران. - سبوتنيك عربي
5/8
© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

مشاهد تظهر سيارات متفحمة ومحترقة بعد إخماد النيران في المنطقة على أحد الطرقات داخل ميناء رجائي في إيران.

© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

عمليات إسعاف أحد المصابين في انفجار ميناء رجائي في إيران.

عمليات إسعاف أحد المصابين في انفجار ميناء رجائي في إيران. - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

عمليات إسعاف أحد المصابين في انفجار ميناء رجائي في إيران.

© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

طائرة إيرانية تشارك في عمليات إخماد الحرائق في ميناء رجائي في إيران.

طائرة إيرانية تشارك في عمليات إخماد الحرائق في ميناء رجائي في إيران. - سبوتنيك عربي
7/8
© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

طائرة إيرانية تشارك في عمليات إخماد الحرائق في ميناء رجائي في إيران.

© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

مواطنون يهربون من دائرة الخطر بعد انجار ميناء رجائي في إيران.

مواطنون يهربون من دائرة الخطر بعد انجار ميناء رجائي في إيران. - سبوتنيك عربي
8/8
© Photo / IRNA/M.Rasout Moradi

مواطنون يهربون من دائرة الخطر بعد انجار ميناء رجائي في إيران.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала