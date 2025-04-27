صور تحبس الأنفاس من داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيرانية

ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم الذي هز ميناء رجائي جنوبي إيران إلى ما لا يقل عن 25 شخصا و800 جريح وفقا للتلفزيون الرسمي، فيما سجت عدسات الكاميرات مشاهد مروعة للإصابات التي وقعت في الانفجار.