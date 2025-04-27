https://sarabic.ae/20250427/قتلى-وجرحى-بعد-دهس-سيارة-لحشد-خلال-احتفال-شعبي-في-كندا-فيديو-1099930477.html
قتلى وجرحى بعد دهس سيارة لحشد خلال احتفال شعبي في كندا... فيديو
قتلى وجرحى بعد دهس سيارة لحشد خلال احتفال شعبي في كندا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الكندية بأن سائق سيارة صدم عددًا من المشاركين في مهرجان بمدينة فانكوفر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد العدد النهائي للضحايا حتى الآن. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T08:37+0000
2025-04-27T08:37+0000
2025-04-27T08:37+0000
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ووفقا لبيان نشرته إدارة شرطة فانكوفر على منصات التواصل الاجتماعي، دخلت المركبة الشارع الرئيسي للمهرجان الساعة بعد الساعة الثامنة مساءً يوم أمس السبت، حيث كان الحضور يحتفلون بيوم "لابو لابو"، وهو مناسبة تاريخية فلبينية.وأكد البيان: "لقي عدد من الأشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخرون بعد أن تقدم سائق بسيارته نحو الحشد"، ولم تُكشف السلطات عن العدد الدقيق للقتلى أو المصابين، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في مكان الحادث، وتولت وحدة الجرائم الكبرى التابعة للإدارة التحقيق في الواقعة.نُظم المهرجان في حي جنوب فانكوفر، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ضحايا وحطامًا ممتدًا على طول الشارع، بينما ظهر ما لا يقل عن سبعة أشخاص غير قادرين على الحركة، كما ظهرت في الصور سيارة دفع رباعي سوداء متضررة من الأمام.من جهته، أعرب كينيث سيم، عمدة فانكوفر، عن صدمته وحزنه العميق في منشور عبر الإنترنت، قائلًا: "نتلقى هذه الأنباء ببالغ الحزن، وسنوافيكم بالمعلومات فور توفرها"، وأضاف: "نحن نقف إلى جانب المتأثرين بهذه المأساة، وإلى جانب الجالية الفلبينية في فانكوفر في هذه اللحظات الصعبة".تفاعل عدد من السياسيين الكنديين، بينهم رئيس الوزراء، مارك كارني، حيث نعوا الضحايا وأكدوا دعمهم للجالية الفلبينية، وكتب كارني: "نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا وللمجتمع الفلبيني الكندي، ولكل سكان فانكوفر، نشاطركم الأحزان".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الأخبار
قتلى وجرحى بعد دهس سيارة لحشد خلال احتفال شعبي في كندا... فيديو
أفادت الشرطة الكندية بأن سائق سيارة صدم عددًا من المشاركين في مهرجان بمدينة فانكوفر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد العدد النهائي للضحايا حتى الآن.
ووفقا لبيان نشرته
إدارة شرطة فانكوفر على منصات التواصل الاجتماعي، دخلت المركبة الشارع الرئيسي للمهرجان الساعة بعد الساعة الثامنة مساءً يوم أمس السبت، حيث كان الحضور يحتفلون بيوم "لابو لابو"، وهو مناسبة تاريخية فلبينية.
وأكد البيان: "لقي عدد من الأشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخرون بعد أن تقدم سائق بسيارته نحو الحشد"، ولم تُكشف السلطات عن العدد الدقيق للقتلى أو المصابين، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في مكان الحادث، وتولت وحدة الجرائم الكبرى التابعة للإدارة التحقيق في الواقعة.
نُظم المهرجان في حي جنوب فانكوفر، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ضحايا وحطامًا ممتدًا على طول الشارع، بينما ظهر ما لا يقل عن سبعة أشخاص غير قادرين على الحركة، كما ظهرت في الصور سيارة دفع رباعي سوداء متضررة من الأمام.
من جهته، أعرب كينيث سيم، عمدة فانكوفر، عن صدمته وحزنه العميق في منشور عبر الإنترنت، قائلًا: "نتلقى هذه الأنباء ببالغ الحزن، وسنوافيكم بالمعلومات فور توفرها"، وأضاف: "نحن نقف إلى جانب المتأثرين بهذه المأساة، وإلى جانب الجالية الفلبينية في فانكوفر في هذه اللحظات الصعبة".
تفاعل عدد من السياسيين الكنديين، بينهم رئيس الوزراء، مارك كارني، حيث نعوا الضحايا وأكدوا دعمهم للجالية الفلبينية، وكتب كارني: "نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا وللمجتمع الفلبيني الكندي، ولكل سكان فانكوفر، نشاطركم الأحزان".