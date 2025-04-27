قتلى وجرحى بعد دهس سيارة لحشد خلال احتفال شعبي في كندا... فيديو

عربي
بوتين معزيا بضحايا انفجار ميناء "رجائي" الإيراني: مستعدون للمساعدة في إزالة آثار الكارثة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:01 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250427/قتلى-وجرحى-بعد-دهس-سيارة-لحشد-خلال-احتفال-شعبي-في-كندا-فيديو-1099930477.html
قتلى وجرحى بعد دهس سيارة لحشد خلال احتفال شعبي في كندا... فيديو
قتلى وجرحى بعد دهس سيارة لحشد خلال احتفال شعبي في كندا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الكندية بأن سائق سيارة صدم عددًا من المشاركين في مهرجان بمدينة فانكوفر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد العدد النهائي للضحايا حتى الآن. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T08:37+0000
2025-04-27T08:37+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار كندا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099930103_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_8aea2a37ee58f1d4e640e7adf54d4d12.jpg
ووفقا لبيان نشرته إدارة شرطة فانكوفر على منصات التواصل الاجتماعي، دخلت المركبة الشارع الرئيسي للمهرجان الساعة بعد الساعة الثامنة مساءً يوم أمس السبت، حيث كان الحضور يحتفلون بيوم "لابو لابو"، وهو مناسبة تاريخية فلبينية.وأكد البيان: "لقي عدد من الأشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخرون بعد أن تقدم سائق بسيارته نحو الحشد"، ولم تُكشف السلطات عن العدد الدقيق للقتلى أو المصابين، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في مكان الحادث، وتولت وحدة الجرائم الكبرى التابعة للإدارة التحقيق في الواقعة.نُظم المهرجان في حي جنوب فانكوفر، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ضحايا وحطامًا ممتدًا على طول الشارع، بينما ظهر ما لا يقل عن سبعة أشخاص غير قادرين على الحركة، كما ظهرت في الصور سيارة دفع رباعي سوداء متضررة من الأمام.من جهته، أعرب كينيث سيم، عمدة فانكوفر، عن صدمته وحزنه العميق في منشور عبر الإنترنت، قائلًا: "نتلقى هذه الأنباء ببالغ الحزن، وسنوافيكم بالمعلومات فور توفرها"، وأضاف: "نحن نقف إلى جانب المتأثرين بهذه المأساة، وإلى جانب الجالية الفلبينية في فانكوفر في هذه اللحظات الصعبة".تفاعل عدد من السياسيين الكنديين، بينهم رئيس الوزراء، مارك كارني، حيث نعوا الضحايا وأكدوا دعمهم للجالية الفلبينية، وكتب كارني: "نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا وللمجتمع الفلبيني الكندي، ولكل سكان فانكوفر، نشاطركم الأحزان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099930103_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_56a09e0f5a3e57edec4e44e8d9a60b0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الأخبار

قتلى وجرحى بعد دهس سيارة لحشد خلال احتفال شعبي في كندا... فيديو

08:37 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakisالشرطة الكندية
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
تابعنا عبر
أفادت الشرطة الكندية بأن سائق سيارة صدم عددًا من المشاركين في مهرجان بمدينة فانكوفر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد العدد النهائي للضحايا حتى الآن.
ووفقا لبيان نشرته إدارة شرطة فانكوفر على منصات التواصل الاجتماعي، دخلت المركبة الشارع الرئيسي للمهرجان الساعة بعد الساعة الثامنة مساءً يوم أمس السبت، حيث كان الحضور يحتفلون بيوم "لابو لابو"، وهو مناسبة تاريخية فلبينية.
وأكد البيان: "لقي عدد من الأشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخرون بعد أن تقدم سائق بسيارته نحو الحشد"، ولم تُكشف السلطات عن العدد الدقيق للقتلى أو المصابين، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في مكان الحادث، وتولت وحدة الجرائم الكبرى التابعة للإدارة التحقيق في الواقعة.
نُظم المهرجان في حي جنوب فانكوفر، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ضحايا وحطامًا ممتدًا على طول الشارع، بينما ظهر ما لا يقل عن سبعة أشخاص غير قادرين على الحركة، كما ظهرت في الصور سيارة دفع رباعي سوداء متضررة من الأمام.
من جهته، أعرب كينيث سيم، عمدة فانكوفر، عن صدمته وحزنه العميق في منشور عبر الإنترنت، قائلًا: "نتلقى هذه الأنباء ببالغ الحزن، وسنوافيكم بالمعلومات فور توفرها"، وأضاف: "نحن نقف إلى جانب المتأثرين بهذه المأساة، وإلى جانب الجالية الفلبينية في فانكوفر في هذه اللحظات الصعبة".
تفاعل عدد من السياسيين الكنديين، بينهم رئيس الوزراء، مارك كارني، حيث نعوا الضحايا وأكدوا دعمهم للجالية الفلبينية، وكتب كارني: "نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا وللمجتمع الفلبيني الكندي، ولكل سكان فانكوفر، نشاطركم الأحزان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала