https://sarabic.ae/20250427/كيم-جونغ-أون-يطلق-أول-مدمرة-لدى-البحرية-الكورية-الديمقراطية--1099931834.html
كيم جونغ أون يطلق أول مدمرة لدى البحرية الكورية الديمقراطية
كيم جونغ أون يطلق أول مدمرة لدى البحرية الكورية الديمقراطية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق أحداث افتتاح رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أول مدمرة من الجيل الجديد. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T11:42+0000
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фото, صور
كيم جونغ أون يطلق أول مدمرة لدى البحرية الكورية الديمقراطية
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق أحداث افتتاح رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أول مدمرة من الجيل الجديد.
© Photo / KCNA
حضر كيم جونغ أون إطلاق أول مدمرة من الجيل الجديد للبحرية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قائلاً إن السفينة كانت نقطة بداية في بناء قوة بحرية متقدمة.
حضر كيم جونغ أون إطلاق أول مدمرة من الجيل الجديد للبحرية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قائلاً إن السفينة كانت نقطة بداية في بناء قوة بحرية متقدمة.
© Photo / KCNA
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، برفقة طاقم المدمرة من الجيل الجديد التي تم إطلاقها حديثا.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، برفقة طاقم المدمرة من الجيل الجديد التي تم إطلاقها حديثا.
© Photo / KCNA
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
© Photo / KCNA
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم بتدشين إطلاق المدمرة الجديدة.
© Photo / KCNA
صورة للأهازيج التي تعكس فرحة أفراد من القوة البحرية الكورية الديمقراطية بافتتاح المدمرة الجديدة.
صورة للأهازيج التي تعكس فرحة أفراد من القوة البحرية الكورية الديمقراطية بافتتاح المدمرة الجديدة.
© Photo / KCNA
زعيم جمهورية كورية الديمقراطية كيم جونغ أون، برفقة عقيلته أثناء افتتاح انطلاق المدمرة الجديدة.
زعيم جمهورية كورية الديمقراطية كيم جونغ أون، برفقة عقيلته أثناء افتتاح انطلاق المدمرة الجديدة.
© Photo / KCNA
صورة جانبية تظهر المدمرة الجديدة وهي تتحضر للانطلاق.
صورة جانبية تظهر المدمرة الجديدة وهي تتحضر للانطلاق.
© Photo / KCNA
صورة جوية تظهر تحرك المدمرة الجديدة التي افتتح إطلاقها رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
صورة جوية تظهر تحرك المدمرة الجديدة التي افتتح إطلاقها رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.