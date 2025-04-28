الفائزون بجائزة مصور الطبيعة لعام 2025

كونراد ووث دي يصور ديبر (طائر الغطاس) يطير عبر الشلال .
كونراد ووث دي يصور ديبر (طائر الغطاس) يطير عبر الشلال .
المصور أندريه جودكوفن يلتقط صورة لفيلة في حفرة ري مظلمة في كينيا.
المصور أندريه جودكوفن يلتقط صورة لفيلة في حفرة ري مظلمة في كينيا.
صورة التقطها بول كورناكر، تظهر نجوم فوق أشجار كويفر (الصبار ثنائي الشكل) في ناميبيا .
صورة التقطها بول كورناكر، تظهر نجوم فوق أشجار كويفر (الصبار ثنائي الشكل) في ناميبيا .
المصور رادومير جاكوبوفسكي يلتقط صورة لحيوان شامواهه من خلال العشب المغطى بالندى.
المصور رادومير جاكوبوفسكي يلتقط صورة لحيوان شامواهه من خلال العشب المغطى بالندى.
كاتيا مانسكي، تصور عشبة القطن تتوهج عند الغسق بين أشجار البتولا المستنقعية في محمية شورفهايد-كورين في ألمانيا.
كاتيا مانسكي، تصور عشبة القطن تتوهج عند الغسق بين أشجار البتولا المستنقعية في محمية شورفهايد-كورين في ألمانيا.
أولريش هوب، يصور عنكبوتا على جسد أفعى سوداء اللون في فورتساخر ريدفي مستنقعات ألمانيا.
أولريش هوب، يصور عنكبوتا على جسد أفعى سوداء اللون في فورتساخر ريدفي مستنقعات ألمانيا.
المناظر الطبيعية، في السويد، بعدسة هانيكي فان، بي إي.
المناظر الطبيعية، في السويد، بعدسة هانيكي فان، بي إي.
صورة التقطها أولريش هيرمان دي توثق هجوم نمر ثلجي على كلب في منتزه هيميس الوطني (لاداخ).
صورة التقطها أولريش هيرمان دي توثق هجوم نمر ثلجي على كلب في منتزه هيميس الوطني (لاداخ).
ليفي فيتز يلتقط صورة لطائر ترمجان صخري مموّه تماما في جبال الألب السويسرية المغطاة بالثلوج.
ليفي فيتز يلتقط صورة لطائر ترمجان صخري مموّه تماما في جبال الألب السويسرية المغطاة بالثلوج.
أثناء وجود "سوسة"على ساق فطر، كما وثقتها عدسة المصور تورستن كريست دي.
أثناء وجود "سوسة"على ساق فطر، كما وثقتها عدسة المصور تورستن كريست دي.
التصوير الفوتوغرافي الطويل التعريض يوحد حركات الأمواج والقصب والكاميرا في صورة مجردة للطبيعة، بعدسة كاتيا مانسكي.
التصوير الفوتوغرافي الطويل التعريض يوحد حركات الأمواج والقصب والكاميرا في صورة مجردة للطبيعة، بعدسة كاتيا مانسكي.
د. جيرالد هاس، دي. يصور اليعسوب فوق رمال الساحل الغربي لفويرتيفنتورا.
د. جيرالد هاس، دي. يصور اليعسوب فوق رمال الساحل الغربي لفويرتيفنتورا.
مستنقعات ألمانيا، بعدسة المصور أندرياس فولتز.
مستنقعات ألمانيا، بعدسة المصور أندرياس فولتز.