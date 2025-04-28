الفائزون بجائزة مصور الطبيعة لعام 2025

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بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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الفائزون بجائزة مصور الطبيعة لعام 2025
الفائزون بجائزة مصور الطبيعة لعام 2025
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للفائزين بجائزة مصور الطبيعة لعام 2025. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أسرار الطبيعة, مصور
фото, صور, أسرار الطبيعة, مصور

الفائزون بجائزة مصور الطبيعة لعام 2025

11:04 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 11:09 GMT 28.04.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للفائزين بجائزة مصور الطبيعة لعام 2025.
© Photo / Konrad Wothe/GDT Nature Photographer of the Year 2025

كونراد ووث دي يصور ديبر (طائر الغطاس) يطير عبر الشلال .

 كونراد ووث دي يصور ديبر (طائر الغطاس) يطير عبر الشلال . - سبوتنيك عربي
1/13
© Photo / Konrad Wothe/GDT Nature Photographer of the Year 2025

كونراد ووث دي يصور ديبر (طائر الغطاس) يطير عبر الشلال .

© Photo / Andrey Gudkov/GDT Nature Photographer of the Year 2025

المصور أندريه جودكوفن يلتقط صورة لفيلة في حفرة ري مظلمة في كينيا.

المصور أندريه جودكوفن يلتقط صورة لفيلة في حفرة ري مظلمة في كينيا. - سبوتنيك عربي
2/13
© Photo / Andrey Gudkov/GDT Nature Photographer of the Year 2025

المصور أندريه جودكوفن يلتقط صورة لفيلة في حفرة ري مظلمة في كينيا.

© Photo / Paul Kornacker/GDT Nature Photographer of the Year 2025

صورة التقطها بول كورناكر، تظهر نجوم فوق أشجار كويفر (الصبار ثنائي الشكل) في ناميبيا .

صورة التقطها بول كورناكر، تظهر نجوم فوق أشجار كويفر (الصبار ثنائي الشكل) في ناميبيا . - سبوتنيك عربي
3/13
© Photo / Paul Kornacker/GDT Nature Photographer of the Year 2025

صورة التقطها بول كورناكر، تظهر نجوم فوق أشجار كويفر (الصبار ثنائي الشكل) في ناميبيا .

© Photo / Radomir Jakubowski/GDT Nature Photographer of the Year 2025

المصور رادومير جاكوبوفسكي يلتقط صورة لحيوان شامواهه من خلال العشب المغطى بالندى.

المصور رادومير جاكوبوفسكي يلتقط صورة لحيوان شامواهه من خلال العشب المغطى بالندى. - سبوتنيك عربي
4/13
© Photo / Radomir Jakubowski/GDT Nature Photographer of the Year 2025

المصور رادومير جاكوبوفسكي يلتقط صورة لحيوان شامواهه من خلال العشب المغطى بالندى.

© Photo / Katja Manski/GDT Nature Photographer of the Year 2025

كاتيا مانسكي، تصور عشبة القطن تتوهج عند الغسق بين أشجار البتولا المستنقعية في محمية شورفهايد-كورين في ألمانيا.

 كاتيا مانسكي، تصور عشبة القطن تتوهج عند الغسق بين أشجار البتولا المستنقعية في محمية شورفهايد-كورين في ألمانيا. - سبوتنيك عربي
5/13
© Photo / Katja Manski/GDT Nature Photographer of the Year 2025

كاتيا مانسكي، تصور عشبة القطن تتوهج عند الغسق بين أشجار البتولا المستنقعية في محمية شورفهايد-كورين في ألمانيا.

© Photo / Ulrich Hopp/GDT Nature Photographer of the Year 2025

أولريش هوب، يصور عنكبوتا على جسد أفعى سوداء اللون في فورتساخر ريدفي مستنقعات ألمانيا.

 أولريش هوب، يصور عنكبوتا على جسد أفعى سوداء اللون في فورتساخر ريدفي مستنقعات ألمانيا. - سبوتنيك عربي
6/13
© Photo / Ulrich Hopp/GDT Nature Photographer of the Year 2025

أولريش هوب، يصور عنكبوتا على جسد أفعى سوداء اللون في فورتساخر ريدفي مستنقعات ألمانيا.

© Photo / Hanneke Van Camp/GDT Nature Photographer of the Year 2025

المناظر الطبيعية، في السويد، بعدسة هانيكي فان، بي إي.

المناظر الطبيعية، في السويد، بعدسة هانيكي فان، بي إي. - سبوتنيك عربي
7/13
© Photo / Hanneke Van Camp/GDT Nature Photographer of the Year 2025

المناظر الطبيعية، في السويد، بعدسة هانيكي فان، بي إي.

© Photo / Ulrich Heermann/GDT Nature Photographer of the Year 2025

صورة التقطها أولريش هيرمان دي توثق هجوم نمر ثلجي على كلب في منتزه هيميس الوطني (لاداخ).

صورة التقطها أولريش هيرمان دي توثق هجوم نمر ثلجي على كلب في منتزه هيميس الوطني (لاداخ). - سبوتنيك عربي
8/13
© Photo / Ulrich Heermann/GDT Nature Photographer of the Year 2025

صورة التقطها أولريش هيرمان دي توثق هجوم نمر ثلجي على كلب في منتزه هيميس الوطني (لاداخ).

© Photo / Levi Fitze/GDT Nature Photographer of the Year 2025

ليفي فيتز يلتقط صورة لطائر ترمجان صخري مموّه تماما في جبال الألب السويسرية المغطاة بالثلوج.

 ليفي فيتز يلتقط صورة لطائر ترمجان صخري مموّه تماما في جبال الألب السويسرية المغطاة بالثلوج. - سبوتنيك عربي
9/13
© Photo / Levi Fitze/GDT Nature Photographer of the Year 2025

ليفي فيتز يلتقط صورة لطائر ترمجان صخري مموّه تماما في جبال الألب السويسرية المغطاة بالثلوج.

© Photo / Torsten Christ/GDT Nature Photographer of the Year 2025

أثناء وجود "سوسة"على ساق فطر، كما وثقتها عدسة المصور تورستن كريست دي.

أثناء وجود &quot;سوسة&quot;على ساق فطر، كما وثقتها عدسة المصور تورستن كريست دي. - سبوتنيك عربي
10/13
© Photo / Torsten Christ/GDT Nature Photographer of the Year 2025

أثناء وجود "سوسة"على ساق فطر، كما وثقتها عدسة المصور تورستن كريست دي.

© Photo / Katja Manski/GDT Nature Photographer of the Year 2025

التصوير الفوتوغرافي الطويل التعريض يوحد حركات الأمواج والقصب والكاميرا في صورة مجردة للطبيعة، بعدسة كاتيا مانسكي.

 التصوير الفوتوغرافي الطويل التعريض يوحد حركات الأمواج والقصب والكاميرا في صورة مجردة للطبيعة، بعدسة كاتيا مانسكي. - سبوتنيك عربي
11/13
© Photo / Katja Manski/GDT Nature Photographer of the Year 2025

التصوير الفوتوغرافي الطويل التعريض يوحد حركات الأمواج والقصب والكاميرا في صورة مجردة للطبيعة، بعدسة كاتيا مانسكي.

© Photo / Dr. Gerald Haas/GDT Nature Photographer of the Year 2025

د. جيرالد هاس، دي. يصور اليعسوب فوق رمال الساحل الغربي لفويرتيفنتورا.

د. جيرالد هاس، دي. يصور اليعسوب فوق رمال الساحل الغربي لفويرتيفنتورا. - سبوتنيك عربي
12/13
© Photo / Dr. Gerald Haas/GDT Nature Photographer of the Year 2025

د. جيرالد هاس، دي. يصور اليعسوب فوق رمال الساحل الغربي لفويرتيفنتورا.

© Photo / Andreas Volz/GDT Nature Photographer of the Year 2025

مستنقعات ألمانيا، بعدسة المصور أندرياس فولتز.

 مستنقعات ألمانيا، بعدسة المصور أندرياس فولتز. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Andreas Volz/GDT Nature Photographer of the Year 2025

مستنقعات ألمانيا، بعدسة المصور أندرياس فولتز.

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