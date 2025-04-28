https://sarabic.ae/20250428/بسبب-مسيرات-استراتيجية-السودان-يستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الصينية-1099952332.html
بسبب مسيرات استراتيجية... السودان يستدعي القائم بأعمال السفارة الصينية
بسبب مسيرات استراتيجية... السودان يستدعي القائم بأعمال السفارة الصينية
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الصينية في الخرطوم، طالبةً توضيحات حول كيفية حصول قوات الدعم السريع على طائرات مسيرة صينية استراتيجية من... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T06:54+0000
2025-04-28T06:54+0000
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وأفادت مصادر لصحيفة "السوداني"، أن الدبلوماسي الصيني نفى أي علاقة لبلاده بتلك الطائرات، مؤكداً أن بكين لا تربطها أية صلة بقوات الدعم السريع، وأوضح دعم بلاده لوحدة السودان واستقراره، مشيراً إلى تطور العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين.على صعيد متصل، حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة من خطورة تشكيل حكومات موازية بالسودان، مؤكداً أن ذلك يهدد وحدة البلاد وسيادتها، وجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لسلامة الأراضي السودانية.وكشفت تقارير إعلامية أمريكية ومراقبون عسكريون عن استخدام مطار "أم جرس"، في تشاد قاعدة لإطلاق طائرات مسيرة صينية لمراقبة تحركات الجيش السوداني لصالح الدعم السريع، كما رصدت صور الأقمار الصناعية وجود 5 طائرات مسيرة من نفس الطراز في مطار نيالا بدارفور، الذي يخضع لسيطرة الدعم.من جانبها، أشادت وزارة الخارجية السودانية، في مارس/ آذار الماضي، بـ"المواقف القوية" التي عبرت عنها دول عدة من بينها مصر والسعودية وقطر والكويت والجزائر، والدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن، ودول أخرى كروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا.وأعربت الخارجية السودانية، في بيان لها، عن "تقديرها للمواقف الدولية المتتالية الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية القائمة فيه؛ عبر محاولة إقامة سلطة باسم مليشيا الجنجويد وتابعيها، انطلاقاً من كينيا، وبإشراف الراعية الإقليمية للمليشيا".وأوضح البيان أن "هذه المواقف الواضحة تؤكد أنّ مسلك الرئاسة الكينية غير المسؤول، باحتضان مليشيا الإبادة الجماعية وسعيها لشرعنة جرائمها غير المسبوقة، معزولة خارجياً وداخلياً، ووضعت كينيا في خانة الدولة المارقة على الأعراف الدولية".
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الصين, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الصين, الأخبار
بسبب مسيرات استراتيجية... السودان يستدعي القائم بأعمال السفارة الصينية
استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الصينية في الخرطوم، طالبةً توضيحات حول كيفية حصول قوات الدعم السريع على طائرات مسيرة صينية استراتيجية من طراز (FH-95)، والتي استخدمتها في عمليات استطلاع وهجمات عسكرية استهدفت مدناً سودانية ومواقع تابعة للجيش السوداني.
وأفادت مصادر لصحيفة
"السوداني"، أن الدبلوماسي الصيني نفى أي علاقة لبلاده بتلك الطائرات، مؤكداً أن بكين لا تربطها أية صلة بقوات الدعم السريع، وأوضح دعم بلاده لوحدة السودان واستقراره، مشيراً إلى تطور العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين.
على صعيد متصل، حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة من خطورة تشكيل حكومات موازية بالسودان، مؤكداً أن ذلك يهدد وحدة البلاد وسيادتها، وجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لسلامة الأراضي السودانية.
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية ومراقبون عسكريون عن استخدام مطار "أم جرس"، في تشاد قاعدة لإطلاق طائرات مسيرة صينية لمراقبة تحركات الجيش السوداني لصالح الدعم السريع، كما رصدت صور الأقمار الصناعية وجود 5 طائرات مسيرة من نفس الطراز في مطار نيالا بدارفور، الذي يخضع لسيطرة الدعم.
من جانبها، أشادت وزارة الخارجية السودانية، في مارس/ آذار الماضي، بـ"المواقف القوية" التي عبرت عنها دول عدة من بينها مصر والسعودية وقطر والكويت والجزائر، والدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن، ودول أخرى كروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعربت الخارجية السودانية، في بيان لها
، عن "تقديرها للمواقف الدولية المتتالية الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية القائمة فيه؛ عبر محاولة إقامة سلطة باسم مليشيا الجنجويد وتابعيها، انطلاقاً من كينيا، وبإشراف الراعية الإقليمية للمليشيا".
وأوضح البيان أن "هذه المواقف الواضحة تؤكد أنّ مسلك الرئاسة الكينية غير المسؤول، باحتضان مليشيا الإبادة الجماعية وسعيها لشرعنة جرائمها غير المسبوقة، معزولة خارجياً وداخلياً، ووضعت كينيا في خانة الدولة المارقة على الأعراف الدولية".