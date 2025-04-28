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خبير في الشؤون الآسيوية لـ"سبوتنيك": التقارب العسكري بين روسيا وكوريا الديمقراطية يقلق الغرب وأمريكا
خبير في الشؤون الآسيوية لـ"سبوتنيك": التقارب العسكري بين روسيا وكوريا الديمقراطية يقلق الغرب وأمريكا
سبوتنيك عربي
أكد الخبير المصري في الشؤون الآسيوية، أبو بكر أبو المجد، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية قديمة يتجاوز عمرها سبعة عقود، وتم ترجمتها مؤخرا في... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T19:19+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "هناك روابط استراتيجية قديمة بين روسيا وكوريا الشمالية وبين البلدين اتفاقية دفاع مشترك، بموجبها تدخلت القوات الكورية الشمالية في العمليات العسكرية عامها الرابع على الأراضي الروسية مع أوكرانيا، حيث تأتي المشاركة الكورية وفق القوانين والأعراف الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبشكل معلن، وقد كانت تلك العلاقات مثار تصريحات من هنا وهناك سواء من كوريا الجنوبية أو من أوكرانيا والبنتاجون".وتابع أبو المجد، أن التصريحات الرسمية من الخارجية الكورية الشمالية قطعت الشك باليقين، لتؤكد على دخول قوات من كوريا الشمالية إلى المعركة الدائرة بين البلدين (روسيا وأوكرانيا)، خاصة في منطقة كورسك الروسية، وتحظى تلك القوات المتنوعة التخصصات بتدريب من القوات الروسية وتلك هي إحدى الفوائد الكبرى التي تعود على كوريا الشمالية.وأشار خبير الشؤون الآسيوية،إلى أن روسيا وكوريا الشمالية استفادوا من هذا التعاون العسكري، حيث استفادت كوريا الشمالية على المستوى الاقتصادي ومستوى التدريب العسكري لقواتها، كما أن تنفيذ تلك الاتفاقية الاستراتيجية أفاد الجانب الروسي، ما جعل أمريكا ودول غربية ممتعضون من هذا التعاون و يسودها القلق من دخل كوريا الشمالية على خط المواجهة مع أوكرانيا.أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".وأشار البيان إلى أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".وختم البيان :"يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".
https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, حول العالم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, حول العالم, أخبار العالم الآن

خبير في الشؤون الآسيوية لـ"سبوتنيك": التقارب العسكري بين روسيا وكوريا الديمقراطية يقلق الغرب وأمريكا

19:19 GMT 28.04.2025
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةتدريبات جنود من كوريا الديمقراطية في روسيا
تدريبات جنود من كوريا الديمقراطية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
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أكد الخبير المصري في الشؤون الآسيوية، أبو بكر أبو المجد، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية قديمة يتجاوز عمرها سبعة عقود، وتم ترجمتها مؤخرا في الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين والذي ساهمت فيه كوريا في طرد الأوكرانيين الذين يتلقون كل أنواع الدعم من أمريكا والغرب.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "هناك روابط استراتيجية قديمة بين روسيا وكوريا الشمالية وبين البلدين اتفاقية دفاع مشترك، بموجبها تدخلت القوات الكورية الشمالية في العمليات العسكرية عامها الرابع على الأراضي الروسية مع أوكرانيا، حيث تأتي المشاركة الكورية وفق القوانين والأعراف الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبشكل معلن، وقد كانت تلك العلاقات مثار تصريحات من هنا وهناك سواء من كوريا الجنوبية أو من أوكرانيا والبنتاجون".
وتابع أبو المجد، أن التصريحات الرسمية من الخارجية الكورية الشمالية قطعت الشك باليقين، لتؤكد على دخول قوات من كوريا الشمالية إلى المعركة الدائرة بين البلدين (روسيا وأوكرانيا)، خاصة في منطقة كورسك الروسية، وتحظى تلك القوات المتنوعة التخصصات بتدريب من القوات الروسية وتلك هي إحدى الفوائد الكبرى التي تعود على كوريا الشمالية.
وأشار خبير الشؤون الآسيوية،إلى أن روسيا وكوريا الشمالية استفادوا من هذا التعاون العسكري، حيث استفادت كوريا الشمالية على المستوى الاقتصادي ومستوى التدريب العسكري لقواتها، كما أن تنفيذ تلك الاتفاقية الاستراتيجية أفاد الجانب الروسي، ما جعل أمريكا ودول غربية ممتعضون من هذا التعاون و يسودها القلق من دخل كوريا الشمالية على خط المواجهة مع أوكرانيا.
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الرئيس فلاديمير بوتين يجلس مع المحاربين القدامى الأبطال أثناء مشاهدة العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية
11:21 GMT
أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
وأشار البيان إلى أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.
وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".
وختم البيان :"يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".
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