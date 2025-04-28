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رؤية السعودية 2030 غيرت مفاهيم الاقتصاد في المملكة... فيديو
رؤية السعودية 2030 غيرت مفاهيم الاقتصاد في المملكة... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التطوير الحكومية السعودية "عسير"، هاشم الدباغ، أن رؤية السعودية 2030 غيرت عدة خطط استثمارية واقتصادية في المملكة، ومنها القطاع... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T16:25+0000
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وقال الدباغ في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر السفر العربي الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي: "تمكنا من جلب استثمارات بمقدار 5 مليارات ريال سعودي، وهدفنا الوصول إلى عائد استثماري يبلغ 22 مليار ريال سعودي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في صندوق الاستثمار العام ما يقارب 27 مليار ريال ضمن قطاع "عسير".وأضاف الدباغ أن سياسة المملكة السعودية الخارجية، بمختلف المجالات، قدمت تسهيلات واستقطبت استثمارات ومشاريع استراتيجية على مستوى المملكة بعوائد مالية كبيرة.وانطلقت، اليوم الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي سيقام إلى غاية يوم الخميس 1 مايو/أيار، بمشاركة أكثر من 2800 عارض، وأكثر من 55 ألف خبير في قطاع السفر من 166 دولة. ويقام معرض سوق السفر العربي 2025، تحت شعار، "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، ويستكشف كيف سيشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك

رؤية السعودية 2030 غيرت مفاهيم الاقتصاد في المملكة... فيديو

16:25 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 16:47 GMT 28.04.2025)
© Sputnik . Basel Shartouhالرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الحكومية السعودية "عسير"، هاشم الدباغ
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الحكومية السعودية عسير، هاشم الدباغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Basel Shartouh
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حصري
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التطوير الحكومية السعودية "عسير"، هاشم الدباغ، أن رؤية السعودية 2030 غيرت عدة خطط استثمارية واقتصادية في المملكة، ومنها القطاع السياحي.
وقال الدباغ في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر السفر العربي الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي: "تمكنا من جلب استثمارات بمقدار 5 مليارات ريال سعودي، وهدفنا الوصول إلى عائد استثماري يبلغ 22 مليار ريال سعودي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في صندوق الاستثمار العام ما يقارب 27 مليار ريال ضمن قطاع "عسير".
وأضاف الدباغ أن سياسة المملكة السعودية الخارجية، بمختلف المجالات، قدمت تسهيلات واستقطبت استثمارات ومشاريع استراتيجية على مستوى المملكة بعوائد مالية كبيرة.
وانطلقت، اليوم الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي سيقام إلى غاية يوم الخميس 1 مايو/أيار، بمشاركة أكثر من 2800 عارض، وأكثر من 55 ألف خبير في قطاع السفر من 166 دولة.
ويقام معرض سوق السفر العربي 2025، تحت شعار، "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، ويستكشف كيف سيشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة.
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