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https://sarabic.ae/20250428/معلومات-عن-الطائرة-المسيرة-الإسرائيلية-سكاي-سترايكر-1099974507.html
معلومات عن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "سكاي سترايكر"
معلومات عن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "سكاي سترايكر"
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام طائرات مسيرة من طراز "سكاي سترايكر" في تنفيذ مهام ضد أهداف بشرية في قطاع غزة. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هذا الطائرة توجد منها نسخة انقضاضية يمكن استخدامها مثل الصواريخ مرة واحدة لتنفيذ قصف جوي ضد هدف أرضي محدد لأنها أقل تكلفة من الصواريخ الموجهة من الجو، التي تستخدمها الطائرات الحربية المأهولة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "سكاي سترايكر"

13:26 GMT 28.04.2025
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام طائرات مسيرة من طراز "سكاي سترايكر" في تنفيذ مهام ضد أهداف بشرية في قطاع غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هذا الطائرة توجد منها نسخة انقضاضية يمكن استخدامها مثل الصواريخ مرة واحدة لتنفيذ قصف جوي ضد هدف أرضي محدد لأنها أقل تكلفة من الصواريخ الموجهة من الجو، التي تستخدمها الطائرات الحربية المأهولة.
معلومات عن الطائرة المسيرة الإسرائيلية سكاي سترايكر - سبوتنيك عربي
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