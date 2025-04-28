https://sarabic.ae/20250428/معلومات-عن-الطائرة-المسيرة-الإسرائيلية-سكاي-سترايكر-1099974507.html
معلومات عن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "سكاي سترايكر"
معلومات عن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "سكاي سترايكر"
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام طائرات مسيرة من طراز "سكاي سترايكر" في تنفيذ مهام ضد أهداف بشرية في قطاع غزة. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T13:26+0000
2025-04-28T13:26+0000
2025-04-28T13:26+0000
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وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هذا الطائرة توجد منها نسخة انقضاضية يمكن استخدامها مثل الصواريخ مرة واحدة لتنفيذ قصف جوي ضد هدف أرضي محدد لأنها أقل تكلفة من الصواريخ الموجهة من الجو، التي تستخدمها الطائرات الحربية المأهولة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "سكاي سترايكر"
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام طائرات مسيرة من طراز "سكاي سترايكر" في تنفيذ مهام ضد أهداف بشرية في قطاع غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هذا الطائرة توجد منها نسخة انقضاضية يمكن استخدامها مثل الصواريخ مرة واحدة لتنفيذ قصف جوي ضد هدف أرضي محدد لأنها أقل تكلفة من الصواريخ الموجهة من الجو، التي تستخدمها الطائرات الحربية المأهولة.