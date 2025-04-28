افتتاح "موسم النوافير" في سانت بطرسبورغ

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تلتقط صورة أمام نوافير متحف "بيترهوف"، خلال افتتاح "موسم النوافير" الصيفي.
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فتاة تلتقط صورة أمام نوافير متحف "بيترهوف"، خلال افتتاح "موسم النوافير" الصيفي.
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نافورة "سلافا" في حديقة النصر في سانت بطرسبورغ.
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نافورات متحف "بيترهوف" في سانت بطرسبورغ.
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر تمثالا مطليا بالذهب في حديقة متحف "بيترهوف".
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صورة تظهر تمثالا مطليا بالذهب في حديقة متحف "بيترهوف".
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نوافير "سلافا" في حديقة النصر في سانت بطرسبورغ.
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور
زوار يرتدون ملابس تراثية خلال زيارة متحف "بيترهوف".
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زوار يرتدون ملابس تراثية خلال زيارة متحف "بيترهوف".
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
نافورة "كأس المعرفة" بالقرب من مبنى المكتبة الوطنية الروسية في سانت بطرسبورغ.
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نافورة "كأس المعرفة" بالقرب من مبنى المكتبة الوطنية الروسية في سانت بطرسبورغ.
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صورة جميلة لنوافير متحف "بيترهوف".