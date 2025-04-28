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افتتاح "موسم النوافير" في سانت بطرسبورغ
افتتاح "موسم النوافير" في سانت بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لافتتاح "موسم النوافير" في مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

افتتاح "موسم النوافير" في سانت بطرسبورغ

07:54 GMT 28.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لافتتاح "موسم النوافير" في مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا.
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة أمام نوافير متحف "بيترهوف"، خلال افتتاح "موسم النوافير" الصيفي.

فتاة تلتقط صورة أمام نوافير متحف &quot;بيترهوف&quot;، خلال افتتاح &quot;موسم النوافير&quot; الصيفي. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
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فتاة تلتقط صورة أمام نوافير متحف "بيترهوف"، خلال افتتاح "موسم النوافير" الصيفي.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

نافورة "سلافا" في حديقة النصر في سانت بطرسبورغ.

نافورة &quot;سلافا&quot; في حديقة النصر في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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نافورة "سلافا" في حديقة النصر في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

نافورات متحف "بيترهوف" في سانت بطرسبورغ.

نافورات متحف &quot;بيترهوف&quot; في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
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نافورات متحف "بيترهوف" في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تمثالا مطليا بالذهب في حديقة متحف "بيترهوف".

صورة تظهر تمثالا مطليا بالذهب في حديقة متحف &quot;بيترهوف&quot;. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تمثالا مطليا بالذهب في حديقة متحف "بيترهوف".

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

نوافير "سلافا" في حديقة النصر في سانت بطرسبورغ.

نوافير &quot;سلافا&quot; في حديقة النصر في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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نوافير "سلافا" في حديقة النصر في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يرتدون ملابس تراثية خلال زيارة متحف "بيترهوف".

زوار يرتدون ملابس تراثية خلال زيارة متحف &quot;بيترهوف&quot;. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
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زوار يرتدون ملابس تراثية خلال زيارة متحف "بيترهوف".

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

نافورة "كأس المعرفة" بالقرب من مبنى المكتبة الوطنية الروسية في سانت بطرسبورغ.

نافورة &quot;كأس المعرفة&quot; بالقرب من مبنى المكتبة الوطنية الروسية في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Alexei Danichev
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نافورة "كأس المعرفة" بالقرب من مبنى المكتبة الوطنية الروسية في سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة جميلة لنوافير متحف "بيترهوف".

صورة جميلة لنوافير متحف &quot;بيترهوف&quot;. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Artem Pryahin
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صورة جميلة لنوافير متحف "بيترهوف".

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