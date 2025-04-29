https://sarabic.ae/20250429/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-كيف-اعتمدت-ألمانيا-قوانين-الفصل-العنصري-الأمريكية-وطبقتها-1099998045.html
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية... كيف اعتمدت ألمانيا قوانين الفصل العنصري الأمريكية وطبقتها
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية... كيف اعتمدت ألمانيا قوانين الفصل العنصري الأمريكية وطبقتها
سبوتنيك عربي
كشف المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، إيغور ياكوفليف، لوكالة "سبوتنيك"، كيف اعتمدت ألمانيا النازية قوانين الفصل العنصري الأمريكية وطبقتها على اليهود والغجر في... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T11:06+0000
2025-04-29T11:06+0000
2025-04-29T11:06+0000
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وأشار ياكوفليف إلى أنه "كان لقوانين جيم كرو الأمريكية، أي قوانين الفصل العنصري ضد السكان ذوي البشرة السوداء، تأثيرًا بالغًا على صياغة (قوانين نورمبرغ) العرقية لعام 1935".وأكد ياكوفليف أنه "تبين أنهم اتخذوا القوانين التمييزية الأمريكية أنموذجًا يحتذى به، إذ كان لديهم ما يكفي من الخيال لنقل تلك الإجراءات التمييزية التي كانت تطبق على الأمريكيين السود، وتطبيقها على اليهود والغجر في ألمانيا".وبحسب فرايسلر، فإن "هذه السياسات كانت تضمن وحدة العنصر العرقي في الولايات المتحدة، وعلى ألمانيا أن تحذو حذوها، ولكن بشكل أكثر تطرفًا".
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أخبار ألمانيا النازية, جرائم النازية الأوكرانية, حصري, العالم, تقارير سبوتنيك
أخبار ألمانيا النازية, جرائم النازية الأوكرانية, حصري, العالم, تقارير سبوتنيك
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية... كيف اعتمدت ألمانيا قوانين الفصل العنصري الأمريكية وطبقتها
حصري
كشف المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، إيغور ياكوفليف، لوكالة "سبوتنيك"، كيف اعتمدت ألمانيا النازية قوانين الفصل العنصري الأمريكية وطبقتها على اليهود والغجر في ألمانيا.
وأشار ياكوفليف إلى أنه "كان لقوانين جيم كرو الأمريكية، أي قوانين الفصل العنصري ضد السكان ذوي البشرة السوداء، تأثيرًا بالغًا على صياغة (قوانين نورمبرغ) العرقية لعام 1935".
وأوضح أن "المؤرخ القانوني الأمريكي جيمس ويتمَن، كشف ذلك، مستندًا في بحثه إلى محضر اجتماع عقد في برلين بتاريخ 5 يونيو 1934، حيث اجتمع كبار رجال القانون في ألمانيا النازية لوضع مسودة (قوانين نورمبرغ) العرقية المستقبلية".
وأكد ياكوفليف أنه "تبين أنهم اتخذوا القوانين التمييزية الأمريكية أنموذجًا يحتذى به، إذ كان لديهم ما يكفي من الخيال لنقل تلك الإجراءات التمييزية التي كانت تطبق على الأمريكيين السود، وتطبيقها على اليهود والغجر في ألمانيا".
وأضاف: "كما اتضح أن رجال القانون النازيين، وعلى رأسهم رولاند فرايسلر، أحد أبرز شخصيات الجهاز القضائي في ألمانيا كانوا من المعجبين الكبار بالتشريعات العرقية الأمريكية، إذ قالوا إن الولايات المتحدة كانت تتصرف بشكل صحيح عندما كانت تمنع الزواج بين الأعراق وتسن قوانين هجرة صارمة تحد من دخول الآسيويين والأفارقة إلى أمريكا".
وبحسب فرايسلر، فإن "هذه السياسات كانت تضمن وحدة العنصر العرقي في الولايات المتحدة، وعلى ألمانيا أن تحذو حذوها، ولكن بشكل أكثر تطرفًا".