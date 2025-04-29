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الجزائر تعلن ضبط "أكبر شحنة مخدرات في أفريقيا"... فيديو
الجزائر تعلن ضبط "أكبر شحنة مخدرات في أفريقيا"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري عن تمكن مصالحها في ولاية مستغانم من إحباط عملية تهريب كبرى، أسفرت عن حجز مليون و650 ألف قرص مهلوس من نوع "إكستازي"... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T14:48+0000
2025-04-29T14:48+0000
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وأوضحت المديرية، في بيان لها، أمس الاثنين، أن "هذه العملية النوعية جاءت نتيجة عمل استخباري دقيق، أسفر عن رصد مركبة مشبوهة قادمة من مرسيليا باتجاه ميناء مستغانم، ليتم إخضاعها للتفتيش بأجهزة المسح بالأشعة، حيث عُثر على المخدرات مخبأة بإحكام داخل تجاويف سرية بهيكل المركبة".وأفضت التحقيقات إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط بين المغرب وفرنسا، إذ تم توقيف 9 من عناصرها، وحجز 4 مركبات ومبالغ مالية، معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية، وفقا لموقع التلفزيون الجزائري.وتم عرض المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتاريخ 24 نيسان/ أبريل الجاري، لمتابعتهم في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتهم أخرى تشمل تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في ملفات تجارية.
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الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجزائر تعلن ضبط "أكبر شحنة مخدرات في أفريقيا"... فيديو

14:48 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورمخدرات
مخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري عن تمكن مصالحها في ولاية مستغانم من إحباط عملية تهريب كبرى، أسفرت عن حجز مليون و650 ألف قرص مهلوس من نوع "إكستازي" قادمة من ميناء مرسيليا في فرنسا، في ما وصف بـ"أكبر شحنة يتم ضبطها على مستوى قارة أفريقيا".
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أمس الاثنين، أن "هذه العملية النوعية جاءت نتيجة عمل استخباري دقيق، أسفر عن رصد مركبة مشبوهة قادمة من مرسيليا باتجاه ميناء مستغانم، ليتم إخضاعها للتفتيش بأجهزة المسح بالأشعة، حيث عُثر على المخدرات مخبأة بإحكام داخل تجاويف سرية بهيكل المركبة".
وأفضت التحقيقات إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط بين المغرب وفرنسا، إذ تم توقيف 9 من عناصرها، وحجز 4 مركبات ومبالغ مالية، معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية، وفقا لموقع التلفزيون الجزائري.
وتم عرض المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتاريخ 24 نيسان/ أبريل الجاري، لمتابعتهم في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتهم أخرى تشمل تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في ملفات تجارية.
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