القدرات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية في 2025

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
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خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر
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ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
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كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
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https://sarabic.ae/20250429/القدرات-العسكرية-لجيش-كوريا-الديمقراطية-في-2025-1100017481.html
القدرات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية في 2025
القدرات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية في 2025
سبوتنيك عربي
يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة الـ34 بين أضخم 145 جيشا في العالم في عام 2025، ويأتي في المرتبة ال13ـ بين أقوى الجيوش الآسيوية. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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وتشير إحصائيات "غلوبال فاير باور" إلى أن قوى الدبابات لكوريا الديمقراطية تصنف في المرتبة الرابعة عالميا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

القدرات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية في 2025

16:33 GMT 29.04.2025
تابعنا عبر
يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة الـ34 بين أضخم 145 جيشا في العالم في عام 2025، ويأتي في المرتبة ال13ـ بين أقوى الجيوش الآسيوية.
وتشير إحصائيات "غلوبال فاير باور" إلى أن قوى الدبابات لكوريا الديمقراطية تصنف في المرتبة الرابعة عالميا.
القدرات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية في 2025 - سبوتنيك عربي
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