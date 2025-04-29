https://sarabic.ae/20250429/القدرات-العسكرية-لجيش-كوريا-الديمقراطية-في-2025-1100017481.html
القدرات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية في 2025
القدرات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية في 2025
سبوتنيك عربي
يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة الـ34 بين أضخم 145 جيشا في العالم في عام 2025، ويأتي في المرتبة ال13ـ بين أقوى الجيوش الآسيوية. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T16:33+0000
2025-04-29T16:33+0000
2025-04-29T16:33+0000
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وتشير إحصائيات "غلوبال فاير باور" إلى أن قوى الدبابات لكوريا الديمقراطية تصنف في المرتبة الرابعة عالميا.
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انفوجرافيك, инфографика
القدرات العسكرية لجيش كوريا الديمقراطية في 2025
يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة الـ34 بين أضخم 145 جيشا في العالم في عام 2025، ويأتي في المرتبة ال13ـ بين أقوى الجيوش الآسيوية.
وتشير إحصائيات "غلوبال فاير باور" إلى أن قوى الدبابات لكوريا الديمقراطية تصنف في المرتبة الرابعة عالميا.