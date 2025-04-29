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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
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دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة... صور
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة... صور
سبوتنيك عربي
تعد الأوبرا السلطانية من المعالم الثقافية المميزة على المستوى العربي والعالمي، إذ تتمتع بطراز معماري فريد، وتضم آلات موسيقية تمثل محطات تاريخيّة هامة. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T12:17+0000
2025-04-29T12:17+0000
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أجرت وكالة "سبوتنيك" زيارة للأوبرا السلطانية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة يقوم بها موفد الوكالة للعاصمة مسقط.تتكون الأوبرا من ثمانية طوابق -ثلاثة منها تحت الأرض- على مساحة شاسعة تبلغ 80 ألف متر مربع في منطقة قريبة من شاطئ القرم بمسقط، وتبلغ المساحة المبنية نحو 25 ألف متر مربع، تشمل مطاعم ومحال ترفيهية، ما يجعلها وجهة متكاملة.‏‎ للوهلة الأولى يعطي اللون الأبيض الذي تتميز به الأوبرا خارجيا ارتياحا كبيرا، غير أن التنوع الزخرفي بالداخل والتقنيات المستخدمة بالمسرح تثير الإعجاب حد الافتتان بجمال التنسيق والدقة.لم تغب ملامح القلاع الشامخة في بقاع شتى من البلاد عن الأوبرا، تشاهد في العديد من الفتحات المتكررة الواقعة أعلى الجدران الخارجية.لا يقتصر التصميم المعماري على تراث عُمان وثقافتها إذ يجمع المبنى تصاميم عدة من دول عدة، يلاحظ ذلك في الرخام الإيطالي الذي يتميز بقدرته على الحفاظ على درجة الحرارة، والخشب هو الساج البورمي، بالإضافة للمشربية المغربية المستخدمة في " البلكونات".كما يلاحظ أن تصميم السقف استلهم من حصن جبرين، ويعود إلى القرن السابع عشر، والثريات من شركة سوارفسكي النمساوية.كما تظهر بشكل دقيقي الثريات بتصاميم عُمانية، إلى جانب تصاميم الأعمدة المأخوذة عن الفن العثماني الإسلامي.‏‎كما تتميز بزخارف مغولية وهندية في الكوات العديدة على جدران المبنى.يجسد تناغم التراث وتنوعه حالة جمالية فرية في لوحة فنية كبرى تختزل الإبداع في أبهى صوره.   وفق إسحاق الحسني، موظف بدار الأوبرا:جاء قرار إنشاء دار الأوبرا السلطانية بمرسوم سامٍ من السلطان قابوس بن سعيد، وانطلقت عمليات البناء في عام 2007، وصولا للافتتاح في عام 2011.رغم احتفاظها بملمح تاريخي وتراثي، زودت الأوبرا بأحدث النظم التقنية المتعلقة بمعالجة ارتدادات الصوت وصداه لكي يتناسب مع نوع الفعالية المقامة، تستوعب القاعة الرئيسية ما بين 850 و1100 مقعد، وهي تشتمل على مقاعد مقدمة القاعة، وثلاث شرفات، وعدد من مقصورات الجلوس الجانبية، والمقصورة السلطانية.يتميز المسرح بقابلية التعديل، ومعدات حديثة، والتحكم في المساحة عبر تحريك الكراسي للاسفل واستخدام المكان للفرق المختلفة او العروض، حسب الحاجة.صمم المسرح بآلية تسمح بتحريك الغلاف المسرحي المخصص للعرض الأوركسترالي الذي يبلغ وزنه 750 طنا على سكة حديدية لمسافة /20/ مترا حاملا فوقه آلة الأورج الهوائية المثبتة إلى الخلف حتى يستقر في مكان تخزينه خلف الخشبة المسرحية.يضم المسرح أضخم آلة أورغ، حيث تم تشييدها من قبل إحدى الشركات العالمية الشهيرة، وهي أداة ضخمة تحتوي على ما مجموعه /4542/ أنبوباً، يتراوح حجم الأنابيب بين تلك الضخمة التي يبلغ طولها 75ر9 مترًا وتستخدم للنوتات المنخفضة، إلى تلك التي لا يزيد طولها عن 4 سم .كما تحتوي دار الأوبرا السلطانية على معرض للآلات الموسيقية أهداها السلطان قابوس بن سعيد للدار عند افتتاحها تحت رعاية جلالته السامية في شهر أكتوبر من العام 2011 والتي تعكس أهمية الموسيقى على مر العصور من بينها آلات تعود للقرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من مختلف دول العالم.
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حصري, تقارير سبوتنيك, سلطنة عمان, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, سلطنة عمان, العالم العربي

دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة... صور

12:17 GMT 29.04.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAدار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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تعد الأوبرا السلطانية من المعالم الثقافية المميزة على المستوى العربي والعالمي، إذ تتمتع بطراز معماري فريد، وتضم آلات موسيقية تمثل محطات تاريخيّة هامة.
أجرت وكالة "سبوتنيك" زيارة للأوبرا السلطانية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة يقوم بها موفد الوكالة للعاصمة مسقط.
تتكون الأوبرا من ثمانية طوابق -ثلاثة منها تحت الأرض- على مساحة شاسعة تبلغ 80 ألف متر مربع في منطقة قريبة من شاطئ القرم بمسقط، وتبلغ المساحة المبنية نحو 25 ألف متر مربع، تشمل مطاعم ومحال ترفيهية، ما يجعلها وجهة متكاملة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAدار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
‏‎ للوهلة الأولى يعطي اللون الأبيض الذي تتميز به الأوبرا خارجيا ارتياحا كبيرا، غير أن التنوع الزخرفي بالداخل والتقنيات المستخدمة بالمسرح تثير الإعجاب حد الافتتان بجمال التنسيق والدقة.
لم تغب ملامح القلاع الشامخة في بقاع شتى من البلاد عن الأوبرا، تشاهد في العديد من الفتحات المتكررة الواقعة أعلى الجدران الخارجية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAدار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
لا يقتصر التصميم المعماري على تراث عُمان وثقافتها إذ يجمع المبنى تصاميم عدة من دول عدة، يلاحظ ذلك في الرخام الإيطالي الذي يتميز بقدرته على الحفاظ على درجة الحرارة، والخشب هو الساج البورمي، بالإضافة للمشربية المغربية المستخدمة في " البلكونات".
كما يلاحظ أن تصميم السقف استلهم من حصن جبرين، ويعود إلى القرن السابع عشر، والثريات من شركة سوارفسكي النمساوية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAدار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
كما تظهر بشكل دقيقي الثريات بتصاميم عُمانية، إلى جانب تصاميم الأعمدة المأخوذة عن الفن العثماني الإسلامي.
‏‎كما تتميز بزخارف مغولية وهندية في الكوات العديدة على جدران المبنى.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAدار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يجسد تناغم التراث وتنوعه حالة جمالية فرية في لوحة فنية كبرى تختزل الإبداع في أبهى صوره.   وفق إسحاق الحسني، موظف بدار الأوبرا:جاء قرار إنشاء دار الأوبرا السلطانية بمرسوم سامٍ من السلطان قابوس بن سعيد، وانطلقت عمليات البناء في عام 2007، وصولا للافتتاح في عام 2011.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAدار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
رغم احتفاظها بملمح تاريخي وتراثي، زودت الأوبرا بأحدث النظم التقنية المتعلقة بمعالجة ارتدادات الصوت وصداه لكي يتناسب مع نوع الفعالية المقامة، تستوعب القاعة الرئيسية ما بين 850 و1100 مقعد، وهي تشتمل على مقاعد مقدمة القاعة، وثلاث شرفات، وعدد من مقصورات الجلوس الجانبية، والمقصورة السلطانية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAدار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يتميز المسرح بقابلية التعديل، ومعدات حديثة، والتحكم في المساحة عبر تحريك الكراسي للاسفل واستخدام المكان للفرق المختلفة او العروض، حسب الحاجة.
صمم المسرح بآلية تسمح بتحريك الغلاف المسرحي المخصص للعرض الأوركسترالي الذي يبلغ وزنه 750 طنا على سكة حديدية لمسافة /20/ مترا حاملا فوقه آلة الأورج الهوائية المثبتة إلى الخلف حتى يستقر في مكان تخزينه خلف الخشبة المسرحية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAدار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يضم المسرح أضخم آلة أورغ، حيث تم تشييدها من قبل إحدى الشركات العالمية الشهيرة، وهي أداة ضخمة تحتوي على ما مجموعه /4542/ أنبوباً، يتراوح حجم الأنابيب بين تلك الضخمة التي يبلغ طولها 75ر9 مترًا وتستخدم للنوتات المنخفضة، إلى تلك التي لا يزيد طولها عن 4 سم .
كما تحتوي دار الأوبرا السلطانية على معرض للآلات الموسيقية أهداها السلطان قابوس بن سعيد للدار عند افتتاحها تحت رعاية جلالته السامية في شهر أكتوبر من العام 2011 والتي تعكس أهمية الموسيقى على مر العصور من بينها آلات تعود للقرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من مختلف دول العالم.
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