https://sarabic.ae/20250429/سحر-شبه-جزيرة-القرم-الروسية-في-صور-1099993032.html
سحر شبه جزيرة القرم الروسية في صور
سحر شبه جزيرة القرم الروسية في صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة تبرز جمال شبه جزيرة القرم الروسية، التي يتمزج فيها الحجر مع سحر الطبيعة في لوحة فريدة تشكل محطة جاذبة للسياح. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T09:24+0000
2025-04-29T09:24+0000
2025-04-29T09:24+0000
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صور
جمهورية القرم الروسية
أسرار الطبيعة
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фото, صور, جمهورية القرم الروسية, أسرار الطبيعة
фото, صور, جمهورية القرم الروسية, أسرار الطبيعة
سحر شبه جزيرة القرم الروسية في صور
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة تبرز جمال شبه جزيرة القرم الروسية، التي يتمزج فيها الحجر مع سحر الطبيعة في لوحة فريدة تشكل محطة جاذبة للسياح.
سائحة تعبر عن إعجابها بزيارة شبه جزيرة القرم.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر عددا من الأشخاص يركبون الخيل على امتداد الصخرة البيضاء في بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم.
صورة تظهر عددا من الأشخاص يركبون الخيل على امتداد الصخرة البيضاء في بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
سائحة تستمتع بجمال الطبيعة في منطقة بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم.
سائحة تستمتع بجمال الطبيعة في منطقة بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر اَلية تسيرعلى طريق تلفها المساحات الخضراء من كل جانب.
صورة تظهر اَلية تسيرعلى طريق تلفها المساحات الخضراء من كل جانب.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تركب الخيل وتستمتع بخوض تجربة التجول بين سحر الطبيعة.
فتاة تركب الخيل وتستمتع بخوض تجربة التجول بين سحر الطبيعة.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
سائح يستلقي على العشب وهو يحاول التقاط صورة لامتداد الزهو على مساحات واسعة.
سائح يستلقي على العشب وهو يحاول التقاط صورة لامتداد الزهو على مساحات واسعة.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر جمال الصخرة البيضاء في منطقة بيلوغورسك.
صورة تظهر جمال الصخرة البيضاء في منطقة بيلوغورسك.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تبرز جمالية غروب الشمس من خلف الأشجار في شبه جزيرة القرم.
صورة تبرز جمالية غروب الشمس من خلف الأشجار في شبه جزيرة القرم.