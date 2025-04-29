سحر شبه جزيرة القرم الروسية في صور

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الجيش الروسي يحرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
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سحر شبه جزيرة القرم الروسية في صور
سحر شبه جزيرة القرم الروسية في صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة تبرز جمال شبه جزيرة القرم الروسية، التي يتمزج فيها الحجر مع سحر الطبيعة في لوحة فريدة تشكل محطة جاذبة للسياح. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, جمهورية القرم الروسية, أسرار الطبيعة
фото, صور, جمهورية القرم الروسية, أسرار الطبيعة

سحر شبه جزيرة القرم الروسية في صور

09:24 GMT 29.04.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة تبرز جمال شبه جزيرة القرم الروسية، التي يتمزج فيها الحجر مع سحر الطبيعة في لوحة فريدة تشكل محطة جاذبة للسياح.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سائحة تعبر عن إعجابها بزيارة شبه جزيرة القرم.

سائحة تعبر عن إعجابها بزيارة شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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سائحة تعبر عن إعجابها بزيارة شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر عددا من الأشخاص يركبون الخيل على امتداد الصخرة البيضاء في بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم.

صورة تظهر عددا من الأشخاص يركبون الخيل على امتداد الصخرة البيضاء في بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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صورة تظهر عددا من الأشخاص يركبون الخيل على امتداد الصخرة البيضاء في بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سائحة تستمتع بجمال الطبيعة في منطقة بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم.

سائحة تستمتع بجمال الطبيعة في منطقة بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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سائحة تستمتع بجمال الطبيعة في منطقة بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر اَلية تسيرعلى طريق تلفها المساحات الخضراء من كل جانب.

صورة تظهر اَلية تسيرعلى طريق تلفها المساحات الخضراء من كل جانب. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر اَلية تسيرعلى طريق تلفها المساحات الخضراء من كل جانب.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تركب الخيل وتستمتع بخوض تجربة التجول بين سحر الطبيعة.

فتاة تركب الخيل وتستمتع بخوض تجربة التجول بين سحر الطبيعة. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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فتاة تركب الخيل وتستمتع بخوض تجربة التجول بين سحر الطبيعة.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سائح يستلقي على العشب وهو يحاول التقاط صورة لامتداد الزهو على مساحات واسعة.

سائح يستلقي على العشب وهو يحاول التقاط صورة لامتداد الزهو على مساحات واسعة. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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سائح يستلقي على العشب وهو يحاول التقاط صورة لامتداد الزهو على مساحات واسعة.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر جمال الصخرة البيضاء في منطقة بيلوغورسك.

صورة تظهر جمال الصخرة البيضاء في منطقة بيلوغورسك. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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صورة تظهر جمال الصخرة البيضاء في منطقة بيلوغورسك.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تبرز جمالية غروب الشمس من خلف الأشجار في شبه جزيرة القرم.

صورة تبرز جمالية غروب الشمس من خلف الأشجار في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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صورة تبرز جمالية غروب الشمس من خلف الأشجار في شبه جزيرة القرم.

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