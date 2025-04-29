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مسؤول أمريكي يكشف عن عدد الغارات الجوية على اليمن
مسؤول أمريكي يكشف عن عدد الغارات الجوية على اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن الولايات المتحدة نفذت أكثر من 800 ضربة ضد أعضاء حركة "أنصار الله" اليمنية، وستواصل القيام بذلك حتى تتوقف... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T13:41+0000
2025-04-29T13:41+0000
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وقال والتز في مقال نشرته مجلة "ناشيونال إنترست": "لقد نفذنا أكثر من 800 ضربة حتى الآن، وستستمر حتى استعادة حرية الملاحة وتوقف الهجمات على السفن الأمريكية والأفراد العسكريين الأمريكيين".أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 مارس/آذار، الجيش باتخاذ إجراءات "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن البلاد أطلقت عملية واسعة النطاق لحماية المصالح الأمريكية.وقال الحوثي في خطاب له: "استهدف العدو الأمريكي، هذا الأسبوع، الأعيان المدنية عبر أكثر من 260 غارةً بقاذفات القنابل وغيرها".ومنذ بدء القوات الأمريكية عملياتها العسكرية ضد "أنصار الله"، منتصف آذار/ مارس الماضي، أعلنت الجماعة تنفيذ 18 هجومًا بالصواريخ والطائرات المُسيرة ضد حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، وشن 3 هجمات على حاملة الطائرات "فينسون" في البحر الأحمر.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250421/نتنياهو-يتوعد-أنصار-الله-بـرد-قاسي-1099764754.html
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أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

مسؤول أمريكي يكشف عن عدد الغارات الجوية على اليمن

13:41 GMT 29.04.2025
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
تابعنا عبر
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن الولايات المتحدة نفذت أكثر من 800 ضربة ضد أعضاء حركة "أنصار الله" اليمنية، وستواصل القيام بذلك حتى تتوقف الهجمات على السفن والقوات الأمريكية.
وقال والتز في مقال نشرته مجلة "ناشيونال إنترست": "لقد نفذنا أكثر من 800 ضربة حتى الآن، وستستمر حتى استعادة حرية الملاحة وتوقف الهجمات على السفن الأمريكية والأفراد العسكريين الأمريكيين".

وفي وقت سابق، صرح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت، خلال شهر، 1200 عملية قصف على اليمن، بينها 260 غارة جوية.

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 مارس/آذار، الجيش باتخاذ إجراءات "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن البلاد أطلقت عملية واسعة النطاق لحماية المصالح الأمريكية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بـ"رد قاسي"
21 أبريل, 15:52 GMT
وقال الحوثي في خطاب له: "استهدف العدو الأمريكي، هذا الأسبوع، الأعيان المدنية عبر أكثر من 260 غارةً بقاذفات القنابل وغيرها".
ومنذ بدء القوات الأمريكية عملياتها العسكرية ضد "أنصار الله"، منتصف آذار/ مارس الماضي، أعلنت الجماعة تنفيذ 18 هجومًا بالصواريخ والطائرات المُسيرة ضد حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، وشن 3 هجمات على حاملة الطائرات "فينسون" في البحر الأحمر.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 12 شخصًا وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حيًا وسوقًا شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء "رأس عيسى" النفطي في محافظة الحديدة (غربي البلاد) إلى 80 قتيلًا و150 جريحا.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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