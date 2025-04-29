https://sarabic.ae/20250429/مصر-تحذيرات-من-رياح-محملة-بالأتربة-تضرب-القاهرة-وشمال-الصعيد-1099989386.html
مصر... تحذيرات من رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة وشمال الصعيد
مصر... تحذيرات من رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة وشمال الصعيد
سبوتنيك عربي
حذرت السلطات المصرية من تعرض العاصمة القاهرة وشمال الصعيد لرياح محملة بالأتربة تصل ذروتها غدا الأربعاء، ودعت كبار السن والمرضى إلى تجنب التعرض لها قدر الإمكان. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، وقالت إن وزارة البيئة تلقت تقريرا عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال الذروة.وقالت إن التحذير صدر من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة ومن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.ويفيد التحذير أنه من المتوقع أن تصل تلك الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى مناطق غرب القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد.وبحسب التحذير، فإن جودة الهواء في تلك المناطق ستتأثر، لكن سيتم متابعتها من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة للوزارة.ودعت السلطات المصرية المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال تلك الفترة حتى لا تؤثر سلبا على صحتهم، مؤكدة أنها تتابع الوضع على مدار الساعة.
https://sarabic.ae/20220306/عاصفة-ترابية-تضرب-مصر-وتحذيرات-للمواطنين-بعدم-الخروج-من-المنازل-فيديو-1059527258.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
مصر... تحذيرات من رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة وشمال الصعيد
حذرت السلطات المصرية من تعرض العاصمة القاهرة وشمال الصعيد لرياح محملة بالأتربة تصل ذروتها غدا الأربعاء، ودعت كبار السن والمرضى إلى تجنب التعرض لها قدر الإمكان.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، وقالت إن وزارة البيئة تلقت تقريرا عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال الذروة.
وقالت إن التحذير صدر من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء
التابعة للوزارة ومن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ويفيد التحذير أنه من المتوقع أن تصل تلك الرياح المثيرة للرمال
والأتربة إلى مناطق غرب القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد.
وبحسب التحذير، فإن جودة الهواء في تلك المناطق ستتأثر، لكن سيتم متابعتها من خلال منظومة الرصد
المستمر التابعة للوزارة.
ودعت السلطات المصرية المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال تلك الفترة حتى لا تؤثر سلبا على صحتهم، مؤكدة أنها تتابع الوضع على مدار الساعة.