مصر... تحذيرات من رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة وشمال الصعيد

عربي
بوتين: تزوير التاريخ يؤدي إلى عواقب وخيمة
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ع الموجة مع ايلي
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02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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150 د
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
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مصر... تحذيرات من رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة وشمال الصعيد
مصر... تحذيرات من رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة وشمال الصعيد
سبوتنيك عربي
حذرت السلطات المصرية من تعرض العاصمة القاهرة وشمال الصعيد لرياح محملة بالأتربة تصل ذروتها غدا الأربعاء، ودعت كبار السن والمرضى إلى تجنب التعرض لها قدر الإمكان. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T07:17+0000
2025-04-29T07:17+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، وقالت إن وزارة البيئة تلقت تقريرا عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال الذروة.وقالت إن التحذير صدر من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة ومن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.ويفيد التحذير أنه من المتوقع أن تصل تلك الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى مناطق غرب القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد.وبحسب التحذير، فإن جودة الهواء في تلك المناطق ستتأثر، لكن سيتم متابعتها من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة للوزارة.ودعت السلطات المصرية المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال تلك الفترة حتى لا تؤثر سلبا على صحتهم، مؤكدة أنها تتابع الوضع على مدار الساعة.
https://sarabic.ae/20220306/عاصفة-ترابية-تضرب-مصر-وتحذيرات-للمواطنين-بعدم-الخروج-من-المنازل-فيديو-1059527258.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن

مصر... تحذيرات من رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة وشمال الصعيد

07:17 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalعاصفة ترابية تجتاح شوارع القاهرة
عاصفة ترابية تجتاح شوارع القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
حذرت السلطات المصرية من تعرض العاصمة القاهرة وشمال الصعيد لرياح محملة بالأتربة تصل ذروتها غدا الأربعاء، ودعت كبار السن والمرضى إلى تجنب التعرض لها قدر الإمكان.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، وقالت إن وزارة البيئة تلقت تقريرا عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال الذروة.
وقالت إن التحذير صدر من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة ومن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
عاصفة ترابية تضرب مصر وتحذيرات للمواطنين بعدم الخروج من المنازل... فيديو
6 مارس 2022, 10:30 GMT
ويفيد التحذير أنه من المتوقع أن تصل تلك الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى مناطق غرب القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد.
وبحسب التحذير، فإن جودة الهواء في تلك المناطق ستتأثر، لكن سيتم متابعتها من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة للوزارة.
ودعت السلطات المصرية المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال تلك الفترة حتى لا تؤثر سلبا على صحتهم، مؤكدة أنها تتابع الوضع على مدار الساعة.
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