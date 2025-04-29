https://sarabic.ae/20250429/100-يوم-في-عهد-ترامب-1100017369.html
100 يوم في عهد ترامب
100 يوم في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
في أول 100 يوم من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهد الاقتصاد والسياسة الأمريكية تغييرات جذرية، أثرت على مختلف القطاعات، من الاقتصاد الكلي إلى العلاقات... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T16:34+0000
2025-04-29T16:34+0000
2025-04-29T17:02+0000
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انفوجرافيك, العالم, صنع في أمريكا, ترامب, инфографика
انفوجرافيك, العالم, صنع في أمريكا, ترامب, инфографика
100 يوم في عهد ترامب
16:34 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 29.04.2025)
في أول 100 يوم من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهد الاقتصاد والسياسة الأمريكية تغييرات جذرية، أثرت على مختلف القطاعات، من الاقتصاد الكلي إلى العلاقات الدولية. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم إنفوغراف يلخص أبرز التحولات التي شهدتها الولايات المتحدة في ظل الرئيس الـ47.