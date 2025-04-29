100 يوم في عهد ترامب

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
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100 يوم في عهد ترامب
100 يوم في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
في أول 100 يوم من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهد الاقتصاد والسياسة الأمريكية تغييرات جذرية، أثرت على مختلف القطاعات، من الاقتصاد الكلي إلى العلاقات... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, العالم, صنع في أمريكا, ترامب, инфографика
انفوجرافيك, العالم, صنع في أمريكا, ترامب, инфографика

100 يوم في عهد ترامب

16:34 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 29.04.2025)
تابعنا عبر
في أول 100 يوم من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهد الاقتصاد والسياسة الأمريكية تغييرات جذرية، أثرت على مختلف القطاعات، من الاقتصاد الكلي إلى العلاقات الدولية. فريق عمل "سبوتنيك" يقدم لكم إنفوغراف يلخص أبرز التحولات التي شهدتها الولايات المتحدة في ظل الرئيس الـ47.
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