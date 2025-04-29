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https://sarabic.ae/20250429/13-دولة-تنضم-إلى-روسيا-والصين-في-مشروع-بناء-المحطة-العلمية-القمرية-الدولية-1099990664.html
13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية
13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية
سبوتنيك عربي
أكد دميتري باكانوف، المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، أن 13 دولة انضمت لروسيا والصين، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس"، في العمل على إنشاء... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T08:11+0000
2025-04-29T08:15+0000
مجتمع
روسيا
العالم
الصين
مجموعة بريكس
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وقال باكانوف خلال اجتماع رؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة "بريكس": "تتطور مبادرتنا المشتركة مع الصين لإنشاء محطة قمرية علمية دولية بنشاط. وقد انضمت إليها بالفعل 13 دولة (بيلاروسيا، باكستان، أذربيجان، فنزويلا، جنوب أفريقيا، مصر، تايلاند، صربيا، نيكاراغوا، السنغال، جيبوتي، إثيوبيا، بوليفيا)، بما في ذلك زملاء من دول "بريكس" (مصر، إثيوبيا، جنوب أفريقيا)".كما استذكر إنجازات الصين والهند والإمارات العربية المتحدة في استكشاف المريخ والقمر، وأعرب عن أمله في نمو البرامج المشتركة التي ستكون أكثر فعالية وكذلك من حيث التكلفة. ودعا المدير العام لشركة "روسكوسموس" إلى التعاون في تدريب الكوادر وتطوير البرامج الطلابية، مشيرا إلى أن أكثر من 85 ألف طالب من دول "بريكس" يدرسون في الجامعات الروسية.وتابع باكانوف: "تخطط روسيا لإطلاق عدد من المركبات الفضائية للدراسات عن بُعد والتواصل مع القمر. وتشمل هذه المركبات المدارية لونا-26 ولونا-29، بالإضافة إلى مركبات هبوط إلى مناطق مختلفة من سطح القمر: لونا-27 رقم 1 ورقم 2، ولونا-28، ولونا-30".ووصف غزو القمر بأنه أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية منذ رحلة رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، الذي قام بأول رحلة فضائية في العالم.يذكر أنه في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.وفي وقت لاحق، في 8 مايو/أيار 2024، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن روسيا بدأت في تطوير محطة طاقة لمحطة قمرية مشتركة مع الصين.
https://sarabic.ae/20240508/روسيا-بدأت-في-تطوير-وحدة-للطاقة-النووية-لمحطة-قمرية-علمية-مشتركة-مع-الصين-1088631479.html
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روسيا, العالم, الصين, مجموعة بريكس
روسيا, العالم, الصين, مجموعة بريكس

13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية

08:11 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 08:15 GMT 29.04.2025)
© Photo / NASA / ROSCOSMOSرائد فضاء روسي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
رائد فضاء روسي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Photo / NASA / ROSCOSMOS
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أكد دميتري باكانوف، المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، أن 13 دولة انضمت لروسيا والصين، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس"، في العمل على إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.
وقال باكانوف خلال اجتماع رؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة "بريكس": "تتطور مبادرتنا المشتركة مع الصين لإنشاء محطة قمرية علمية دولية بنشاط. وقد انضمت إليها بالفعل 13 دولة (بيلاروسيا، باكستان، أذربيجان، فنزويلا، جنوب أفريقيا، مصر، تايلاند، صربيا، نيكاراغوا، السنغال، جيبوتي، إثيوبيا، بوليفيا)، بما في ذلك زملاء من دول "بريكس" (مصر، إثيوبيا، جنوب أفريقيا)".

وأشار إلى أن روسيا لديها مدارس علمية فريدة لدراسة الزهرة والقمر والمريخ، وتقنيات الهبوط الخاصة بها لا يوجد لها نظائر في العالم. ويمكن أن يصبح هذا الأساس لبرامج مجموعة "بريكس" الدولية.

كما استذكر إنجازات الصين والهند والإمارات العربية المتحدة في استكشاف المريخ والقمر، وأعرب عن أمله في نمو البرامج المشتركة التي ستكون أكثر فعالية وكذلك من حيث التكلفة. ودعا المدير العام لشركة "روسكوسموس" إلى التعاون في تدريب الكوادر وتطوير البرامج الطلابية، مشيرا إلى أن أكثر من 85 ألف طالب من دول "بريكس" يدرسون في الجامعات الروسية.
نموذج لقاطرة فضائية روسية نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
مجتمع
روسيا تبدأ بتطوير وحدة للطاقة النووية لمحطة قمرية علمية مشتركة مع الصين
8 مايو 2024, 06:59 GMT
وتابع باكانوف: "تخطط روسيا لإطلاق عدد من المركبات الفضائية للدراسات عن بُعد والتواصل مع القمر. وتشمل هذه المركبات المدارية لونا-26 ولونا-29، بالإضافة إلى مركبات هبوط إلى مناطق مختلفة من سطح القمر: لونا-27 رقم 1 ورقم 2، ولونا-28، ولونا-30".

وأشار باكانوف إلى أن القمر الصناعي الأرضي يجب أن يصبح المحطة الثانية للبشرية في الفضاء.

ووصف غزو القمر بأنه أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية منذ رحلة رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، الذي قام بأول رحلة فضائية في العالم.
يذكر أنه في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.

وافقت اللجنة الحكومية للنشاط التشريعي على التصديق على الاتفاقية مع الصين بشأن إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية (ISLS) في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. يوفر هذا البرنامج طرقًا لتجنب المخاطر الفنية والمالية عند العمل مع المشاريع البحثية والتطبيقية على القمر الطبيعي للأرض.

وفي وقت لاحق، في 8 مايو/أيار 2024، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن روسيا بدأت في تطوير محطة طاقة لمحطة قمرية مشتركة مع الصين.
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