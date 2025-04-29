https://sarabic.ae/20250429/13-دولة-تنضم-إلى-روسيا-والصين-في-مشروع-بناء-المحطة-العلمية-القمرية-الدولية-1099990664.html

13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية

13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية

سبوتنيك عربي

أكد دميتري باكانوف، المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، أن 13 دولة انضمت لروسيا والصين، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس"، في العمل على إنشاء... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T08:11+0000

2025-04-29T08:11+0000

2025-04-29T08:15+0000

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وقال باكانوف خلال اجتماع رؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة "بريكس": "تتطور مبادرتنا المشتركة مع الصين لإنشاء محطة قمرية علمية دولية بنشاط. وقد انضمت إليها بالفعل 13 دولة (بيلاروسيا، باكستان، أذربيجان، فنزويلا، جنوب أفريقيا، مصر، تايلاند، صربيا، نيكاراغوا، السنغال، جيبوتي، إثيوبيا، بوليفيا)، بما في ذلك زملاء من دول "بريكس" (مصر، إثيوبيا، جنوب أفريقيا)".كما استذكر إنجازات الصين والهند والإمارات العربية المتحدة في استكشاف المريخ والقمر، وأعرب عن أمله في نمو البرامج المشتركة التي ستكون أكثر فعالية وكذلك من حيث التكلفة. ودعا المدير العام لشركة "روسكوسموس" إلى التعاون في تدريب الكوادر وتطوير البرامج الطلابية، مشيرا إلى أن أكثر من 85 ألف طالب من دول "بريكس" يدرسون في الجامعات الروسية.وتابع باكانوف: "تخطط روسيا لإطلاق عدد من المركبات الفضائية للدراسات عن بُعد والتواصل مع القمر. وتشمل هذه المركبات المدارية لونا-26 ولونا-29، بالإضافة إلى مركبات هبوط إلى مناطق مختلفة من سطح القمر: لونا-27 رقم 1 ورقم 2، ولونا-28، ولونا-30".ووصف غزو القمر بأنه أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية منذ رحلة رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، الذي قام بأول رحلة فضائية في العالم.يذكر أنه في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.وفي وقت لاحق، في 8 مايو/أيار 2024، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن روسيا بدأت في تطوير محطة طاقة لمحطة قمرية مشتركة مع الصين.

https://sarabic.ae/20240508/روسيا-بدأت-في-تطوير-وحدة-للطاقة-النووية-لمحطة-قمرية-علمية-مشتركة-مع-الصين-1088631479.html

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روسيا, العالم, الصين, مجموعة بريكس