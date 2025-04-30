أوراق التبغ تنبت من جديد... الجنوب يضمد جراحه بالمواسم
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayزراعة التبغ في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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في الحقول التي خيم عليها الصمت طويلا تحت هدير القذائف، تعود شتلات التبغ لتنبت من جديد، حاملة معها أملا خجولا في عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان التي أنهكتها الحرب.
بعد توقف قسري فرضته المواجهات، استأنف المزارعون في الجنوب، زراعة التبغ التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد في كثير من القرى.
في بلدة زوطر الشرقية، المطلة على مجرى نهر الليطاني الذي تعرض لغارات مكثفة خلال الحرب، تستأنف وفاء إسماعيل "أم رامي" عملها في الأرض، بمساعدة عدد من المزارعين والعمال، وتؤكد أن هذا التعاون يسهم، ولو بشكل بسيط، في تخفيف التكاليف التي ارتفعت هذا العام بشكل كبير، نتيجة لشح المياه وجفاف الأراضي وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayزراعة التبغ في جنوب لبنان
زراعة التبغ في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتقول إسماعيل في حديث لـ"سبوتنيك": "أزرع التبغ منذ 35 سنة. الأسعار تسبقنا دائما، و"يومية" العامل لا تتناسب مع الغلاء المعيشي. قبل الأزمة الاقتصادية، كان سعر كيلو التبغ 9.5 دولارات، بينما بعنا الكيلو العام الماضي بسبب الحرب على 7 دولارات فقط".
وتضيف: "اليوم تكلفة اليد العاملة تصل إلى 20 دولارا يوميًا، وهو سعر عادل، لكننا بحاجة إلى أن ترفع إدارة مؤسسة التبغ سعر الكيلو ليعود كما كان قبل الأزمة، فهذا وحده ما قد يحسن أوضاعنا المعيشية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayزراعة التبغ في جنوب لبنان
زراعة التبغ في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابعت: "شح الأمطار هذا العام زاد الوضع سوءا، والأرض ملوثة وجافة ولا مياه لريها. نحن لا نجمع المال من زراعة التبغ، ولا بنينا بيوتا، حتى أولادنا تعلموا في المدارس الرسمية لأننا لا نستطيع تحمل التكاليف"، مؤكدة أنه "إذا تم تحديد سعر كيلو التبغ 10 دولارات، فقد نستطيع الاستمرار".
أما مريم حرب، وهي مزارعة تجاوزت الـ60 من عمرها، ترى في زراعة التبغ الخيار الوحيد لتأمين لقمة العيش، إذ تقول: "نحن نعمل تحت الخطر، فالطيران لا يزال يحلق فوق رؤوسنا، والحقول مليئة بالقنابل غير المنفجرة. قبل فترة عثرت على قنبلة خلال الزرع، ولو انفجرت لكنا متنا. نعمل تحت التهديد".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayزراعة التبغ في جنوب لبنان
زراعة التبغ في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، يروي المزارع حسن عليان كيف كانوا، العام الماضي، يقطفون التبغ ليلا تحت القصف، متمنيًا أن تلتفت الجهات المعنية إلى ظروفهم هذا العام.
ويضيف: "أسعار المياه ارتفعت بسبب قلة الشتاء، وأيضا أجرة العمال والسماد وفلاحة الأرض. سابقا كان سعر الكيلو يتراوح بين 10 و14 دولارا، اليوم نأمل أن نصل إلى 9 دولارات كي يتمكن المزارع من الاستمرار".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayزراعة التبغ في جنوب لبنان
زراعة التبغ في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابع: "في الماضي، كانت زوطر الشرقية والغربية تنتجان بين 7000 و8000 طرد تبغ، أما اليوم فانخفض الإنتاج إلى 500–700 طرد فقط".
ويختم عليان، قائلاً: "التبغ ليس مجرد مصدر رزق، بل هو شتلة الصمود والتمسك بالأرض. خلال الحرب كنا نذهب ليلا إلى الحقول لقطافه، ولن نترك الأرض حتى آخر نفس".