https://sarabic.ae/20250430/أوراق-التبغ-تنبت-من-جديد-الجنوب-يضمد-جراحه-بالمواسم-1099992463.html

أوراق التبغ تنبت من جديد... الجنوب يضمد جراحه بالمواسم

أوراق التبغ تنبت من جديد... الجنوب يضمد جراحه بالمواسم

سبوتنيك عربي

في الحقول التي خيم عليها الصمت طويلا تحت هدير القذائف، تعود شتلات التبغ لتنبت من جديد، حاملة معها أملا خجولا في عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان التي أنهكتها... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

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2025-04-30T13:00+0000

لبنان

التبغ

تقارير سبوتنيك

حصري

زراعات

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بعد توقف قسري فرضته المواجهات، استأنف المزارعون في الجنوب، زراعة التبغ التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد في كثير من القرى.في بلدة زوطر الشرقية، المطلة على مجرى نهر الليطاني الذي تعرض لغارات مكثفة خلال الحرب، تستأنف وفاء إسماعيل "أم رامي" عملها في الأرض، بمساعدة عدد من المزارعين والعمال، وتؤكد أن هذا التعاون يسهم، ولو بشكل بسيط، في تخفيف التكاليف التي ارتفعت هذا العام بشكل كبير، نتيجة لشح المياه وجفاف الأراضي وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.وتضيف: "اليوم تكلفة اليد العاملة تصل إلى 20 دولارا يوميًا، وهو سعر عادل، لكننا بحاجة إلى أن ترفع إدارة مؤسسة التبغ سعر الكيلو ليعود كما كان قبل الأزمة، فهذا وحده ما قد يحسن أوضاعنا المعيشية".وتابعت: "شح الأمطار هذا العام زاد الوضع سوءا، والأرض ملوثة وجافة ولا مياه لريها. نحن لا نجمع المال من زراعة التبغ، ولا بنينا بيوتا، حتى أولادنا تعلموا في المدارس الرسمية لأننا لا نستطيع تحمل التكاليف"، مؤكدة أنه "إذا تم تحديد سعر كيلو التبغ 10 دولارات، فقد نستطيع الاستمرار".من جهته، يروي المزارع حسن عليان كيف كانوا، العام الماضي، يقطفون التبغ ليلا تحت القصف، متمنيًا أن تلتفت الجهات المعنية إلى ظروفهم هذا العام.ويضيف: "أسعار المياه ارتفعت بسبب قلة الشتاء، وأيضا أجرة العمال والسماد وفلاحة الأرض. سابقا كان سعر الكيلو يتراوح بين 10 و14 دولارا، اليوم نأمل أن نصل إلى 9 دولارات كي يتمكن المزارع من الاستمرار".ويختم عليان، قائلاً: "التبغ ليس مجرد مصدر رزق، بل هو شتلة الصمود والتمسك بالأرض. خلال الحرب كنا نذهب ليلا إلى الحقول لقطافه، ولن نترك الأرض حتى آخر نفس".

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لبنان, التبغ, تقارير سبوتنيك, حصري, زراعات