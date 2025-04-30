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حرائق مفاجئة تلتهم جبال القدس وتجبر إسرائيل على طلب المساعدة الدولية... فيديو
حرائق مفاجئة تلتهم جبال القدس وتجبر إسرائيل على طلب المساعدة الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
اندلعت اليوم الأربعاء، حرائق كبيرة في منطقة جبال القدس، ما اضطر الجيش الإسرائيلي لاستدعاء مروحيات للسيطرة عليها. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T12:21+0000
2025-04-30T12:22+0000
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باندلاع حرائق ضخمة غرب القدس، وأمرت السلطات بإخلاء بعض المستوطنات في القدس جراء اندلاع الحرائق.وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، وهي أعلى درجات التأهب، وأمرت بالتعبئة العامة لكافة فرق الإطفاء على مستوى كافة المناطق، كما جرى إعلان حالة تعبئة عامة لرجال الإطفاء في أنحاء البلاد.وأكدت الهيئة أن الرياح العاتية تسهم بشكل كبير في انتشار ألسنة اللهب، ما يزيد من تعقيد عمليات الإخماد.وظهرت في مقاطع فيديو لحظات السكان في الشوارع، كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان، واحترقت عدة مركبات.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن 10 طائرات ومروحيتي إطفاء تعمل على إطفاء الحرائق في جبال القدس.وفي الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 21 ساعة على اندلاع الحرائق، أعلنت طواقم الإطفاء الإسرائيلية، اليوم الخميس، السيطرة على الحرائق الواسعة التي شبت في منطقة بيت شيمش وجبال القدس.
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القدس, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
القدس, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

حرائق مفاجئة تلتهم جبال القدس وتجبر إسرائيل على طلب المساعدة الدولية... فيديو

12:21 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 12:22 GMT 30.04.2025)
© AP Photo / Petros Giannakourisحرائق في اليونان
حرائق في اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
تابعنا عبر
اندلعت اليوم الأربعاء، حرائق كبيرة في منطقة جبال القدس، ما اضطر الجيش الإسرائيلي لاستدعاء مروحيات للسيطرة عليها.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باندلاع حرائق ضخمة غرب القدس، وأمرت السلطات بإخلاء بعض المستوطنات في القدس جراء اندلاع الحرائق.
وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، وهي أعلى درجات التأهب، وأمرت بالتعبئة العامة لكافة فرق الإطفاء على مستوى كافة المناطق، كما جرى إعلان حالة تعبئة عامة لرجال الإطفاء في أنحاء البلاد.

وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن النيران اندلعت بين منطقتي مسيلات تسيون ونيفيه شالوم في جبال يهودا، وامتدت باتجاه مدينة القدس.

وأكدت الهيئة أن الرياح العاتية تسهم بشكل كبير في انتشار ألسنة اللهب، ما يزيد من تعقيد عمليات الإخماد.
وظهرت في مقاطع فيديو لحظات السكان في الشوارع، كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان، واحترقت عدة مركبات.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن 10 طائرات ومروحيتي إطفاء تعمل على إطفاء الحرائق في جبال القدس.

رئيس الأركان أوعز إلى الجبهة الداخلية، وسلاح الجو، وجميع وحدات الجيش الإسرائيلي بتقديم الدعم الكامل للشرطة وطواقم الإطفاء والإنقاذ للمساعدة في إخماد الحرائق.

وفي الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 21 ساعة على اندلاع الحرائق، أعلنت طواقم الإطفاء الإسرائيلية، اليوم الخميس، السيطرة على الحرائق الواسعة التي شبت في منطقة بيت شيمش وجبال القدس.
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