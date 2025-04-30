حرائق مفاجئة تلتهم جبال القدس وتجبر إسرائيل على طلب المساعدة الدولية... فيديو
12:21 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 12:22 GMT 30.04.2025)
© AP Photo / Petros Giannakourisحرائق في اليونان
© AP Photo / Petros Giannakouris
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اندلعت اليوم الأربعاء، حرائق كبيرة في منطقة جبال القدس، ما اضطر الجيش الإسرائيلي لاستدعاء مروحيات للسيطرة عليها.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باندلاع حرائق ضخمة غرب القدس، وأمرت السلطات بإخلاء بعض المستوطنات في القدس جراء اندلاع الحرائق.
وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، وهي أعلى درجات التأهب، وأمرت بالتعبئة العامة لكافة فرق الإطفاء على مستوى كافة المناطق، كما جرى إعلان حالة تعبئة عامة لرجال الإطفاء في أنحاء البلاد.
وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن النيران اندلعت بين منطقتي مسيلات تسيون ونيفيه شالوم في جبال يهودا، وامتدت باتجاه مدينة القدس.
وأكدت الهيئة أن الرياح العاتية تسهم بشكل كبير في انتشار ألسنة اللهب، ما يزيد من تعقيد عمليات الإخماد.
📹 وسائل إعلام إسرائيلية:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 30, 2025
🔸اندلاع حرائق ضخمة غرب القدس .. والجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات للسيطرة عليها.
🔸أوامر بإخلاء بعض المستوطنات في القدس المحتلة جراء اندلاع الحرائق. pic.twitter.com/hjEZXnsIit
وظهرت في مقاطع فيديو لحظات السكان في الشوارع، كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان، واحترقت عدة مركبات.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن 10 طائرات ومروحيتي إطفاء تعمل على إطفاء الحرائق في جبال القدس.
رئيس الأركان أوعز إلى الجبهة الداخلية، وسلاح الجو، وجميع وحدات الجيش الإسرائيلي بتقديم الدعم الكامل للشرطة وطواقم الإطفاء والإنقاذ للمساعدة في إخماد الحرائق.
وفي الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 21 ساعة على اندلاع الحرائق، أعلنت طواقم الإطفاء الإسرائيلية، اليوم الخميس، السيطرة على الحرائق الواسعة التي شبت في منطقة بيت شيمش وجبال القدس.