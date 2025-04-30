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https://sarabic.ae/20250430/لافروف-يصل-إلى-جمهورية-الدومينيكان-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-فيديو-1100028689.html
لافروف يصل إلى جمهورية الدومينيكان في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو
لافروف يصل إلى جمهورية الدومينيكان في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية الدومينيكان لأول مرة. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T06:41+0000
2025-04-30T06:41+0000
العالم
روسيا
جمهورية الدومينيكان
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وتأتي الزيارة في العام الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.ومن المتوقع أن يلتقي لافروف مع الرئيس لويس أبي نادر ووزير الخارجية روبرتو ألفاريز اليوم الأربعاء.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الطرفين سيناقشان خلال اللقاءات آفاق تطوير التعاون الثنائي، بما في ذلك زيادة التفاعل في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإنسانية، وتعزيز الإطار القانوني.
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العالم, روسيا, جمهورية الدومينيكان
العالم, روسيا, جمهورية الدومينيكان

لافروف يصل إلى جمهورية الدومينيكان في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو

06:41 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وكالة سبوتنيك
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية الدومينيكان لأول مرة.
وتأتي الزيارة في العام الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ورافق موكب الوزير الروسي عناصر من القوات الخاصة المحلية.

ومن المتوقع أن يلتقي لافروف مع الرئيس لويس أبي نادر ووزير الخارجية روبرتو ألفاريز اليوم الأربعاء.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الطرفين سيناقشان خلال اللقاءات آفاق تطوير التعاون الثنائي، بما في ذلك زيادة التفاعل في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإنسانية، وتعزيز الإطار القانوني.
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