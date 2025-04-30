https://sarabic.ae/20250430/لافروف-يصل-إلى-جمهورية-الدومينيكان-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-فيديو-1100028689.html

لافروف يصل إلى جمهورية الدومينيكان في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو

لافروف يصل إلى جمهورية الدومينيكان في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية الدومينيكان لأول مرة. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T06:41+0000

2025-04-30T06:41+0000

2025-04-30T06:41+0000

العالم

روسيا

جمهورية الدومينيكان

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وتأتي الزيارة في العام الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.ومن المتوقع أن يلتقي لافروف مع الرئيس لويس أبي نادر ووزير الخارجية روبرتو ألفاريز اليوم الأربعاء.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الطرفين سيناقشان خلال اللقاءات آفاق تطوير التعاون الثنائي، بما في ذلك زيادة التفاعل في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإنسانية، وتعزيز الإطار القانوني.

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