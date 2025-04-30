بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر بـ"الحرب الوطنية العظمى" في موسكو

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-90 إم" في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
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دبابة "تي-90 إم" في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون مع زوجاتهم قبل بروفة العرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى).
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عسكريون مع زوجاتهم قبل بروفة العرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى).
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoبروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مدرعة "VPK-Ural" خلال بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
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مركبة مدرعة "VPK-Ural" خلال بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور
الطلاب العسكريون يقومون بالإحماء خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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الطلاب العسكريون يقومون بالإحماء خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس في بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
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الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس في بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات بدون طيار من طراز "غيران-2" في الجزء الخلفي من شاحنة كاماز خلال بروفة العرض العسكري تكريمًا للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
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طائرات بدون طيار من طراز "غيران-2" في الجزء الخلفي من شاحنة كاماز خلال بروفة العرض العسكري تكريمًا للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود بسلاح مضاد للطائرات دون طيار خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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جنود بسلاح مضاد للطائرات دون طيار خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-34-85" و"سو-100" في بروفة للعرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
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دبابات "تي-34-85" و"سو-100" في بروفة للعرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورقافلة من المعدات العسكرية في بروفة العرض العسكري تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
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© Sputnik . Alexey Nikolskiy/
قافلة من المعدات العسكرية في بروفة العرض العسكري تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
دبابات "تي-34-85" في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
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دبابات "تي-34-85" في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© AP Photo / Pavel Bednyakov
يلتقط الناس صورا مع المركبات العسكرية التي تسير على طول شارع تفرسكايا باتجاه الساحة الحمراء تحضيرا لبروفة العرض العسكري ليوم النصر في موسكو
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© AP Photo / Pavel Bednyakov
يلتقط الناس صورا مع المركبات العسكرية التي تسير على طول شارع تفرسكايا باتجاه الساحة الحمراء تحضيرا لبروفة العرض العسكري ليوم النصر في موسكو
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacanالمركبات العسكرية الروسية تتوجه إلى الساحة الحمراء أثناء مرورها عبر شارع تفرسكايا خلال بروفة العرض العسكري
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© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan
المركبات العسكرية الروسية تتوجه إلى الساحة الحمراء أثناء مرورها عبر شارع تفرسكايا خلال بروفة العرض العسكري
© AP Photo / Pavel Bednyakovدبابات روسية من طراز "تي-80" تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو
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© AP Photo / Pavel Bednyakov
دبابات روسية من طراز "تي-80" تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو