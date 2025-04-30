بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر بـ"الحرب الوطنية العظمى" في موسكو

مدار الليل والنهار البرنامج المسائي - إعادة 02:30 GMT 150 د

مدار الليل والنهار البرنامج الصباحي 05:00 GMT 183 د

عرب بوينت بودكاست جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني 08:16 GMT 8 د

صدى الحياة الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟ 08:23 GMT 7 د

مساحة حرة مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية 08:31 GMT 29 د

نبض افريقيا ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال 09:03 GMT 45 د

عرب بوينت بودكاست الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة 09:49 GMT 11 د

لقاء سبوتنيك انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان 10:03 GMT 57 د

من الملعب برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية 11:03 GMT 27 د

الإنسان والثقافة قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء 11:31 GMT 29 د

مساحة حرة هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟ 12:03 GMT 34 د

عرب بوينت بودكاست كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟ 12:38 GMT 11 د

مدار الليل والنهار البرنامج المسائي 13:00 GMT 183 د

بلا قيود خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر 17:00 GMT 59 د

ملفات ساخنة غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس 18:00 GMT 29 د

مساحة حرة كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟ 18:30 GMT 29 د

مدار الليل والنهار البرنامج الصباحي - إعادة 19:00 GMT 120 د

مدار الليل والنهار البرنامج الصباحي - إعادة 21:00 GMT 29 د

مدار الليل والنهار البرنامج المسائي - إعادة 02:30 GMT 149 د

مدار الليل والنهار البرنامج الصباحي 05:00 GMT 183 د

ملفات ساخنة غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس 08:17 GMT 29 د

مرايا العلوم غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة 08:47 GMT 13 د

صدى الحياة الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟ 09:53 GMT 7 د

مساحة حرة صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها 10:30 GMT 30 د

عرب بوينت بودكاست رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها 11:03 GMT 16 د

مساحة حرة التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟ 11:19 GMT 20 د

مرايا العلوم بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون 11:40 GMT 20 د

مساحة حرة كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟ 12:31 GMT 29 د

مدار الليل والنهار البرنامج المسائي 13:00 GMT 183 د

من الملعب برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية 16:03 GMT 27 د

مرايا العلوم الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف 16:31 GMT 15 د