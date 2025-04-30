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https://sarabic.ae/20250430/1100024612.html
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر بـ"الحرب الوطنية العظمى" في موسكو
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر بـ"الحرب الوطنية العظمى" في موسكو
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا من تحضيرات بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في "الحرب الوطنية العظمى" في موسكو. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر بـ"الحرب الوطنية العظمى" في موسكو

06:13 GMT 30.04.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا من تحضيرات بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في "الحرب الوطنية العظمى" في موسكو.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-90 إم" في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
دبابة تي-90 إم في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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دبابة "تي-90 إم" في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون مع زوجاتهم قبل بروفة العرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى).
عسكريون مع زوجاتهم قبل بروفة العرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى). - سبوتنيك عربي
2/14
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
عسكريون مع زوجاتهم قبل بروفة العرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى).
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoبروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
3/14
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مدرعة "VPK-Ural" خلال بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
مركبة مدرعة VPK-Ural خلال بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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مركبة مدرعة "VPK-Ural" خلال بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

الطلاب العسكريون يقومون بالإحماء خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

الطلاب العسكريون يقومون بالإحماء خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الطلاب العسكريون يقومون بالإحماء خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس في بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس في بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس في بروفة العرض العسكري تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات بدون طيار من طراز "غيران-2" في الجزء الخلفي من شاحنة كاماز خلال بروفة العرض العسكري تكريمًا للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
طائرات بدون طيار من طراز غيران-2 في الجزء الخلفي من شاحنة كاماز خلال بروفة العرض العسكري تكريمًا للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات بدون طيار من طراز "غيران-2" في الجزء الخلفي من شاحنة كاماز خلال بروفة العرض العسكري تكريمًا للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود بسلاح مضاد للطائرات دون طيار خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
جنود بسلاح مضاد للطائرات دون طيار خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
جنود بسلاح مضاد للطائرات دون طيار خلال بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-34-85" و"سو-100" في بروفة للعرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
دبابات تي-34-85 وسو-100 في بروفة للعرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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دبابات "تي-34-85" و"سو-100" في بروفة للعرض العسكري في موسكو تكريماً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورقافلة من المعدات العسكرية في بروفة العرض العسكري تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
قافلة من المعدات العسكرية في بروفة العرض العسكري تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
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قافلة من المعدات العسكرية في بروفة العرض العسكري تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

دبابات "تي-34-85" في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى

دبابات &quot;تي-34-85&quot; في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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دبابات "تي-34-85" في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى

© AP Photo / Pavel Bednyakov

يلتقط الناس صورا مع المركبات العسكرية التي تسير على طول شارع تفرسكايا باتجاه الساحة الحمراء تحضيرا لبروفة العرض العسكري ليوم النصر في موسكو

يلتقط الناس صورا مع المركبات العسكرية التي تسير على طول شارع تفرسكايا باتجاه الساحة الحمراء تحضيرا لبروفة العرض العسكري ليوم النصر في موسكو - سبوتنيك عربي
12/14
© AP Photo / Pavel Bednyakov

يلتقط الناس صورا مع المركبات العسكرية التي تسير على طول شارع تفرسكايا باتجاه الساحة الحمراء تحضيرا لبروفة العرض العسكري ليوم النصر في موسكو

© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacanالمركبات العسكرية الروسية تتوجه إلى الساحة الحمراء أثناء مرورها عبر شارع تفرسكايا خلال بروفة العرض العسكري
المركبات العسكرية الروسية تتوجه إلى الساحة الحمراء أثناء مرورها عبر شارع تفرسكايا خلال بروفة العرض العسكري - سبوتنيك عربي
13/14
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan
المركبات العسكرية الروسية تتوجه إلى الساحة الحمراء أثناء مرورها عبر شارع تفرسكايا خلال بروفة العرض العسكري
© AP Photo / Pavel Bednyakovدبابات روسية من طراز "تي-80" تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو
دبابات روسية من طراز تي-80 تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو - سبوتنيك عربي
14/14
© AP Photo / Pavel Bednyakov
دبابات روسية من طراز "تي-80" تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو
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