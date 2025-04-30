اختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
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11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
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خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر
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ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
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183 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
08:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:03 GMT
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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اختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
اختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة لاختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, كوريا الشمالية
фото, صور, كوريا الشمالية

اختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

10:38 GMT 30.04.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة لاختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
© Photo / KCNA

جمهورية كوريا الديمقراطية تختبر أسلحة المدمرة الجديدة "تشوي هيون"، بحضور الزعيم كيم جونغ أون.

جمهورية كوريا الديمقراطية تختبر أسلحة المدمرة الجديدة &quot;تشوي هيون&quot;، بحضور الزعيم كيم جونغ أون. - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / KCNA

جمهورية كوريا الديمقراطية تختبر أسلحة المدمرة الجديدة "تشوي هيون"، بحضور الزعيم كيم جونغ أون.

© Photo / KCNA

صورة للزعيم كيم جونغ أون، على سطح المدمرة "تشوي هيون".

صورة للزعيم كيم جونغ أون، على سطح المدمرة &quot;تشوي هيون&quot;. - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / KCNA

صورة للزعيم كيم جونغ أون، على سطح المدمرة "تشوي هيون".

© Photo / KCNA

المدمرة "تشوي هيون" تطلق أحد صواريخها بهدف اختبار دقته.

المدمرة &quot;تشوي هيون&quot; تطلق أحد صواريخها بهدف اختبار دقته. - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / KCNA

المدمرة "تشوي هيون" تطلق أحد صواريخها بهدف اختبار دقته.

© Photo / KCNA

المدمرة "تشوي هيون" تستعرض أسلحتها الجديدة في عرض البحر.

المدمرة &quot;تشوي هيون&quot; تستعرض أسلحتها الجديدة في عرض البحر. - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / KCNA

المدمرة "تشوي هيون" تستعرض أسلحتها الجديدة في عرض البحر.

© Photo / KCNA

الزعيم كيم جونغ أون، يتفقد المدمرة "تشوي هيون" برفقة مساعديه.

الزعيم كيم جونغ أون، يتفقد المدمرة &quot;تشوي هيون&quot; برفقة مساعديه. - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / KCNA

الزعيم كيم جونغ أون، يتفقد المدمرة "تشوي هيون" برفقة مساعديه.

© Photo / KCNA

المدمرة "تشوي هيون" تنفذ ضربة صاروخية ضد هدف افتراضي.

المدمرة &quot;تشوي هيون&quot; تنفذ ضربة صاروخية ضد هدف افتراضي. - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / KCNA

المدمرة "تشوي هيون" تنفذ ضربة صاروخية ضد هدف افتراضي.

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