https://sarabic.ae/20250430/1100036749.html
اختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
اختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة لاختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T10:38+0000
2025-04-30T10:38+0000
2025-04-30T10:38+0000
وسائط متعددة
صور
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100036919_0:29:1000:592_1920x0_80_0_0_08b351170a5b08b79eadabdf2e4d0ebc.jpg
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100036919_96:0:979:662_1920x0_80_0_0_7196f2753515417d6afa11ea701c62b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, كوريا الشمالية
фото, صور, كوريا الشمالية
اختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة لاختبار مدمرة "تشوي هيون" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
© Photo / KCNA
جمهورية كوريا الديمقراطية تختبر أسلحة المدمرة الجديدة "تشوي هيون"، بحضور الزعيم كيم جونغ أون.
جمهورية كوريا الديمقراطية تختبر أسلحة المدمرة الجديدة "تشوي هيون"، بحضور الزعيم كيم جونغ أون.
© Photo / KCNA
صورة للزعيم كيم جونغ أون، على سطح المدمرة "تشوي هيون".
صورة للزعيم كيم جونغ أون، على سطح المدمرة "تشوي هيون".
© Photo / KCNA
المدمرة "تشوي هيون" تطلق أحد صواريخها بهدف اختبار دقته.
المدمرة "تشوي هيون" تطلق أحد صواريخها بهدف اختبار دقته.
© Photo / KCNA
المدمرة "تشوي هيون" تستعرض أسلحتها الجديدة في عرض البحر.
المدمرة "تشوي هيون" تستعرض أسلحتها الجديدة في عرض البحر.
© Photo / KCNA
الزعيم كيم جونغ أون، يتفقد المدمرة "تشوي هيون" برفقة مساعديه.
الزعيم كيم جونغ أون، يتفقد المدمرة "تشوي هيون" برفقة مساعديه.
© Photo / KCNA
المدمرة "تشوي هيون" تنفذ ضربة صاروخية ضد هدف افتراضي.
المدمرة "تشوي هيون" تنفذ ضربة صاروخية ضد هدف افتراضي.