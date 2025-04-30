أطرف الصور لهذا الأسبوع

© AP Photo / Natacha Pisarenkoرجل يحمل كلبه على رقبته تظهر بأن الكلب من يقود الدراحة
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© AP Photo / Natacha Pisarenko
رجل يحمل كلبه على رقبته تظهر بأن الكلب من يقود الدراحة
© Getty Images / Picture alliance/Kay Nietfeldغيتا كونيمان (يسار) تقدم خوذة إلى فريدريش ميرز (يمين) في اللجنة الفيدرالية للحزب الديمقراطي المسيحي بجوار الأمين العام للحزب كارستن لينمان، ألمانيا
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© Getty Images / Picture alliance/Kay Nietfeld
غيتا كونيمان (يسار) تقدم خوذة إلى فريدريش ميرز (يمين) في اللجنة الفيدرالية للحزب الديمقراطي المسيحي بجوار الأمين العام للحزب كارستن لينمان، ألمانيا
© Getty Images / Jeff J Mitchellتتنافس لورنا سلاترعضو البرلمان الاسكتلندي، وكلب الكوكر سبانيل نوفا مع كلاب الإنقاذ الأخرى التابعة لمؤسسة دوغز تراست على لقب كلب العام في هوليرود في إدنبرة، اسكتلندا
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© Getty Images / Jeff J Mitchell
تتنافس لورنا سلاترعضو البرلمان الاسكتلندي، وكلب الكوكر سبانيل نوفا مع كلاب الإنقاذ الأخرى التابعة لمؤسسة دوغز تراست على لقب كلب العام في هوليرود في إدنبرة، اسكتلندا
© Getty Images / Picture alliance/Bernd Wüstneckالكنغر في حديقة مارلو للطيور، يتناولون الزهور كوجبة إفطار
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© Getty Images / Picture alliance/Bernd Wüstneck
الكنغر في حديقة مارلو للطيور، يتناولون الزهور كوجبة إفطار
© AP Photo / Matthias Schraderرجال يرتدون ملابس تقليدية يحاولون سحب الخصم فوق الطاولة في بطولة ألمانيا في فينجرهاكلن أو مصارعة الأصابع، في بانج، بالقرب من روزنهايم، في ألمانيا
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© AP Photo / Matthias Schrader
رجال يرتدون ملابس تقليدية يحاولون سحب الخصم فوق الطاولة في بطولة ألمانيا في فينجرهاكلن أو مصارعة الأصابع، في بانج، بالقرب من روزنهايم، في ألمانيا
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydesطائر القرقف الملتحي في بحيرة موغان في تركيا
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© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes
طائر القرقف الملتحي في بحيرة موغان في تركيا