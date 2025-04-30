أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:03 GMT
16 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:19 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:31 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
16:46 GMT
14 د
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

13:00 GMT 30.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© AP Photo / Natacha Pisarenkoرجل يحمل كلبه على رقبته تظهر بأن الكلب من يقود الدراحة
رجل يحمل كلبه على رقبته قبل القداس تكريما للبابا الراحل فرانسيس في بوينس آيرس، الأرجنتين - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Natacha Pisarenko
رجل يحمل كلبه على رقبته تظهر بأن الكلب من يقود الدراحة
© Getty Images / Picture alliance/Kay Nietfeldغيتا كونيمان (يسار) تقدم خوذة إلى فريدريش ميرز (يمين) في اللجنة الفيدرالية للحزب الديمقراطي المسيحي بجوار الأمين العام للحزب كارستن لينمان، ألمانيا
غيتا كونيمان (يسار) تقدم خوذة إلى فريدريش ميرز (يمين) في اللجنة الفيدرالية للحزب الديمقراطي المسيحي بجوار الأمين العام للحزب كارستن لينمان، ألمانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Kay Nietfeld
غيتا كونيمان (يسار) تقدم خوذة إلى فريدريش ميرز (يمين) في اللجنة الفيدرالية للحزب الديمقراطي المسيحي بجوار الأمين العام للحزب كارستن لينمان، ألمانيا
© Getty Images / Jeff J Mitchellتتنافس لورنا سلاترعضو البرلمان الاسكتلندي، وكلب الكوكر سبانيل نوفا مع كلاب الإنقاذ الأخرى التابعة لمؤسسة دوغز تراست على لقب كلب العام في هوليرود في إدنبرة، اسكتلندا
تتنافس لورنا سلاترعضو البرلمان الاسكتلندي، وكلب الكوكر سبانيل نوفا مع كلاب الإنقاذ الأخرى التابعة لمؤسسة دوغز تراست على لقب كلب العام في هوليرود في إدنبرة، اسكتلندا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Jeff J Mitchell
تتنافس لورنا سلاترعضو البرلمان الاسكتلندي، وكلب الكوكر سبانيل نوفا مع كلاب الإنقاذ الأخرى التابعة لمؤسسة دوغز تراست على لقب كلب العام في هوليرود في إدنبرة، اسكتلندا
© Getty Images / Picture alliance/Bernd Wüstneckالكنغر في حديقة مارلو للطيور، يتناولون الزهور كوجبة إفطار
الكنغر في حديقة مارلو للطيور، يتناولون الزهور كوجبة إفطار - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Bernd Wüstneck
الكنغر في حديقة مارلو للطيور، يتناولون الزهور كوجبة إفطار
© AP Photo / Matthias Schraderرجال يرتدون ملابس تقليدية يحاولون سحب الخصم فوق الطاولة في بطولة ألمانيا في فينجرهاكلن أو مصارعة الأصابع، في بانج، بالقرب من روزنهايم، في ألمانيا
رجال يرتدون ملابس تقليدية يحاولون سحب الخصم فوق الطاولة في بطولة ألمانيا في فينجرهاكلن أو مصارعة الأصابع، في بانج، بالقرب من روزنهايم، في ألمانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matthias Schrader
رجال يرتدون ملابس تقليدية يحاولون سحب الخصم فوق الطاولة في بطولة ألمانيا في فينجرهاكلن أو مصارعة الأصابع، في بانج، بالقرب من روزنهايم، في ألمانيا
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydesطائر القرقف الملتحي في بحيرة موغان في تركيا
طائر القرقف الملتحي في بحيرة موغان في تركيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes
طائر القرقف الملتحي في بحيرة موغان في تركيا
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