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الأسطول الخامس الأمريكي يكرم قائد القوات البحرية المصرية
الأسطول الخامس الأمريكي يكرم قائد القوات البحرية المصرية
سبوتنيك عربي
كرّم قائد الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية الأدميرال جورج إم. ويكوف، القائد العام للقوات البحرية المصرية الفريق أول أشرف إبراهيم عطوة، بمنحه وسامًا عسكريًا... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال حفل استقبال رسمي أُقيم على متن المدمرة الأمريكية "تروكستون" (DDG-103) في ميناء الإسكندرية.وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع مباحثات رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والأمريكي، ركّزت على التعاون في مجال الأمن البحري الإقليمي، وضرورة حماية الملاحة في ممرات استراتيجية مثل البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة.وأشادت السفيرة الأمريكية في مصر، هيرو مصطفى غارغ، بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تعزيز استقرار المنطقة، مؤكدة أن "الشراكة البحرية بين البلدين تسهم في حماية التجارة الدولية وتعزيز الأمن العالمي".كما أكد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية الكولونيل ديفيد كوبس، أن "الشراكة بين القوات البحرية المصرية والأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار"، مشيرًا إلى "التعاون الوثيق اليومي بين الجانبين لتحقيق الأمن والازدهار المشترك".وأضاف البيان الأمريكي أن "تكريم القائد العام للقوات البحرية المصرية الفريق أول أشرف إبراهيم عطوة، يأتي في إطار التعاون الممتد لأكثر من 40 عاما بين واشنطن والقاهرة، والذي يشمل مناورات مشتركة مثل "النجم الساطع"، وتدريبات وتبادلات عسكرية تعزز من قدرات الجانبين وتؤكد التزامهما المشترك بحفظ الأمن الإقليمي والدولي".
https://sarabic.ae/20210513/مصر-وأمريكا-يجريان-مناورات-عسكرية-في-البحر-الأحمر-صور-1048961684.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الأسطول الخامس الأمريكي يكرم قائد القوات البحرية المصرية
كرّم قائد الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية الأدميرال جورج إم. ويكوف، القائد العام للقوات البحرية المصرية الفريق أول أشرف إبراهيم عطوة، بمنحه وسامًا عسكريًا شخصيًا، تقديرًا لدوره البارز في دعم الأمن البحري.
جاء ذلك خلال حفل استقبال رسمي أُقيم على متن المدمرة الأمريكية "تروكستون" (DDG-103) في ميناء الإسكندرية.
وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع مباحثات رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والأمريكي، ركّزت على التعاون في مجال الأمن البحري الإقليمي، وضرورة حماية الملاحة في ممرات استراتيجية مثل البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وفقا لبيان
من السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وأشادت السفيرة الأمريكية في مصر، هيرو مصطفى غارغ، بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تعزيز استقرار المنطقة، مؤكدة أن "الشراكة البحرية بين البلدين تسهم في حماية التجارة الدولية وتعزيز الأمن العالمي".
كما أكد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية الكولونيل ديفيد كوبس، أن "الشراكة بين القوات البحرية المصرية والأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار"، مشيرًا إلى "التعاون الوثيق اليومي بين الجانبين لتحقيق الأمن والازدهار المشترك".
وأضاف البيان الأمريكي أن "تكريم القائد العام للقوات البحرية المصرية الفريق أول أشرف إبراهيم عطوة، يأتي في إطار التعاون الممتد لأكثر من 40 عاما بين واشنطن والقاهرة، والذي يشمل مناورات مشتركة مثل "النجم الساطع"، وتدريبات وتبادلات عسكرية تعزز من قدرات الجانبين وتؤكد التزامهما المشترك بحفظ الأمن الإقليمي والدولي".