رئيس لبنان يوجه رسالة إلى نظيره الإماراتي بعد زيارته الأولى لأبو ظبي
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزيف عون
© AP Photo / Hussein Malla
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بعث الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، ببرقية إلى نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى أبو ظبي.
وعبّر عون عن شكره العميق على "الحفاوة البالغة" التي حظي بها خلال زيارته إلى الإمارات، مؤكدا أن هذه الزيارة عكست "عمق المحبة التي يكنّها سموكم للبنان وشعبه، سواء في الوطن أو في بلاد الاغتراب".
وأشاد الرئيس اللبناني بـ"المحادثات المثمرة والإيجابية" التي جمعته بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مشيرا إلى أن "المواقف التي أطلعني عليها، إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزم الإمارات اتخاذها، تركت أثرا عميقًا في نفسي"، وأضاف أن لهذه الخطوات "انعكاسات إيجابية متوقعة تصبّ في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
الرئيس عون في برقية إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال عودته إلى لبنان:— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 1, 2025
- أتقدّم إليكم بجزيل الشكر على الحفاوة البالغة التي لقيتها خلال زيارتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي عكست عمق محبتكم للبنان وشعبه، سواء المقيم في وطنه أو المنتشر في ربوعكم الزاهرة.
- لقد…
وختم الرئيس اللبناني، جوزيف عون، برقيته لنظيره الإماراتي، بالتمنيات للشيخ محمد بن زايد، بدوام الصحة والعافية، لمواصلة قيادة دولة الإمارات نحو المزيد من التقدم والنجاح، داعيًا له بالتوفيق والسداد.
وجاء في بيان مشترك للبنان والإمارات العربية المتحدة، بمناسبة أول زيارة للرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبّر عن حرصه على العمل المشترك، وأكد على دعم دولة الإمارات لأمن واستقرار وسيادة لبنان، فيما أكد عون الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وثمّن مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه.
قمة لبنانية-اماراتية بين الرئيس عون والشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ابو ظبي: توافق على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 30, 2025
- الرئيس عون: الماضي اصبح وراءنا والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها، وكل مكوناتها تتعاون من اجل مستقبل لبنان.
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كما تم الاتفاق على اطلاع لبنان على التجارب الناجحة للإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي.
كذلك تم السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين الإمارات ولبنان، والتعبير عن التطلع إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك، وقيام صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة.