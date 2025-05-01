https://sarabic.ae/20250501/رئيس-لبنان-يوجه-رسالة-إلى-نظيره-الإماراتي-بعد-زيارته-الأولى-لأبو-ظبي-1100082350.html

رئيس لبنان يوجه رسالة إلى نظيره الإماراتي بعد زيارته الأولى لأبو ظبي

رئيس لبنان يوجه رسالة إلى نظيره الإماراتي بعد زيارته الأولى لأبو ظبي

سبوتنيك عربي

بعث الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، ببرقية إلى نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى أبو ظبي. 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T13:59+0000

2025-05-01T13:59+0000

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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

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وعبّر عون عن شكره العميق على "الحفاوة البالغة" التي حظي بها خلال زيارته إلى الإمارات، مؤكدا أن هذه الزيارة عكست "عمق المحبة التي يكنّها سموكم للبنان وشعبه، سواء في الوطن أو في بلاد الاغتراب".وأشاد الرئيس اللبناني بـ"المحادثات المثمرة والإيجابية" التي جمعته بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مشيرا إلى أن "المواقف التي أطلعني عليها، إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزم الإمارات اتخاذها، تركت أثرا عميقًا في نفسي"، وأضاف أن لهذه الخطوات "انعكاسات إيجابية متوقعة تصبّ في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وختم الرئيس اللبناني، جوزيف عون، برقيته لنظيره الإماراتي، بالتمنيات للشيخ محمد بن زايد، بدوام الصحة والعافية، لمواصلة قيادة دولة الإمارات نحو المزيد من التقدم والنجاح، داعيًا له بالتوفيق والسداد.وجاء في بيان مشترك للبنان والإمارات العربية المتحدة، بمناسبة أول زيارة للرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبّر عن حرصه على العمل المشترك، وأكد على دعم دولة الإمارات لأمن واستقرار وسيادة لبنان، فيما أكد عون الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وثمّن مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه. كما تم الاتفاق على اطلاع لبنان على التجارب الناجحة للإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي.كذلك تم السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين الإمارات ولبنان، والتعبير عن التطلع إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك، وقيام صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة.

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