https://sarabic.ae/20250502/إقبال-واسع-على-معرض-تونس-الدولي-للكتاب-في-دورته-الـ39-صور-1100116364.html

إقبال واسع على معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ39.. صور

إقبال واسع على معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ39.. صور

سبوتنيك عربي

تحت شعار"نقرأ لنبني"، تتواصل فعاليات الدورة الـ39 لمعرض تونس الدولي للكتاب، الذي يعد مناسبة سنوية تكون فيها تونس، قبلة للعديد من الضيوف من المبدعين والفاعلين... 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T17:29+0000

2025-05-02T17:29+0000

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ويشارك ضمن هذه الدورة ممثلون عن 29 دولة و313 عارضا من بينهم 166 عارضا من خارج تونس، وشهدت هذه الدورة إقبالا واسعا من التونسيين المتعطشين للكتب، فالمعرض ليس مجرد حدث أدبي فحسب، بل هو ظاهرة ثقافية ينتظرها بفارغ الصبرعشاق الكتب عموما.الصين ضيف شرف المعرضيقول مدير المعرض محمد صالح القادري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الدورة الـ39 لمعرض تونس الدولي للكتاب، انطلقت يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، لتتواصل إلى غاية 4 مايو/ أيار الجاري، وقد افتتح فعاليات الدورة الرئيس التونسي قيس سعيد.وبيّن مدير المعرض، بأن هذه الدورة تستضيف هذه السنة 183 مفكرا ومثقفا من ضمنهم 50 شخصية من بلدان عدة، من بينهم بالخصوص الكاتب الليبي إبراهيم الكوني، والكاتبة والمترجمة الجزائرية الفرنسية سعاد لعبيز، واليمني حبيب عبد الرب سروري، والسعودي أسامة المسلم، والعديد من قامات الأدب والفكر من دول عربية وأجنبية.وأضاف القادري بأن "الصين تمثل هذه السنة ضيف شرف الدورة التاسعة والثلاثين بجناح يمتد على مساحة أكثر من 500 متر مربع، يواكب فيه جمهور المعرض عددا من الفقرات التي تحتفي بالكتاب وبالثقافة الصينية في الآن ذاته، من ضمنها فقرات موسيقية وعروض فرجوية تراثية وندوات فكرية وجلسات حوار تجمع كتّابا ومثقفين من الصين مع نظرائهم التونسيين والعرب، إلى جانب استعراضات تفاعلية للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي".القضية الفلسطينية الحاضر الأبرز في المعرضيقول مدير الدورة الـ39 لمعرض تونس الدولي للكتاب: "حرصنا خلال هذه الدورة على برمجة العديد من الفعاليات والندوات الفكرية الداعمة للقضية الفلسطينية، على اعتبار أن الثقافة هي قوة ناعمة ومن الأدوات الداعمة للنضال الفلسطيني لأنه لا يمكن كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل دون أن تكون للثقافة دور".ونوّه المتحدث إلى أن "الحرب على غزة ونضالات سكانها والقضية الفلسطينية عموما تأخذ حيزا واسعا من نقاشات المعرض ومداولاته لهذه السنة، حيث تم تنظيم ندوة فكرية حول الرواية والمقاومة شارك فلسطينيون ومنهم سجناء محررون على غرار الأسيرة الفلسطينية المحررة اسراء جعابيص، كما قدم خلال هذه الندوة روائيون فلسطينيون شهادات عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومن جرائم فظيعة"، وتم تنظيم ندوة حوارية حول مستقبل الأدب الفلسطيني وتحدياته وكذلك وقع تركيز جناح خاص بدولة فلسطين ضمن أروقة المعرض.ويشير مدير معرض تونس الدولي للكتاب، إلى أن المعرض شهد أيضا تنظيم 255 نشاطا موجها للطفل ساهمت فيها 50 مؤسسة وتوزعت على 8 فضاءات يتكامل فيها الجانب التقليدي التنشيطي والتكنولوجيات المستجدة والذكاء الاصطناعي.إقبال جماهيري لافت على أروقة المعرضيؤكد مدير معرض تونس الدولي للكتاب محمد صالح القادري، أن "هذه الدورة شهدت إقبالا واسعا من التونسيين، الذين توافدوا على المعرض من جميع الشرائح العمرية"، مبيّنا بأن معرض الكتاب "أصبح جزءا لا يتجزأ من تاريخ وتراث وثقافة تونس كما بات يشكل واحة تلاقٍ وحوار وتبادل أفكار بين مختلف أطياف المجتمع".وتقول المهندسة والإعلامية عائشة، وهي إحدى زائرات المعرض، إنها تحرص وككل سنة على زيارة المعرض من أجل اقتناء ما تيسر من الكتب والإصدارات الجديدة، مشيرة إلى أنها تخصص ميزانية خاصة من مرتبها كل سنة من أجل شراء الكتب.وتؤكد عائشة، التي قدمت من محافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، أنها كانت تنتظر عطلة نهاية الأسبوع للتنقل إلى العاصمة رغم بعد المسافة وزيارة المعرض، فشغفها بالقراءة والكتب يتجاوز الوصف فهو غذاء العقل والروح بالنسبة لها ومن خلاله تغوص في عوالم أخرى على حد تعبيرها.بدوره يقول الأستاذ الجامعي ياسين، إنه قدم الى المعرض رفقته بناته، وشعر بفرحة كبيرة عندما شاهد الصفوف الطويلة أمام فضاء المعرض للتونسيين المتعطشين للكتب، معتبرًا أن "ذلك يمثل رسالة مهمة مفادها بأن التونسي ما زال يعطي أهمية للمطالعة، لا سيما وسط التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي التي أضحت تسيطر على حياتنا اليومية".الطالبة تسنيم التي تدرس في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، قدمت هي الأخرى للمعرض رفقة صديقاتها، مؤكدة أنها لا "يمكن أن تفوت عليها فرصة زيارة المعرض وحضور الورشات والندوات الفكرية التي تنتظم طيلة أيام المعرض، إلى جانب حرصها على شراء الكتب التي تحتاجها في تكوينها الجامعي".دور النشر تتنافس للتسويق لإصداراتهالم تقتصر المنافسة بين دور النشر المشاركة في هذه الدورة من معرض تونس الدولي للكتاب على عرض أحدث الإصدارات وأهم الأعمال الفكرية والأدبية، بل اتخذت أيضا طابعا تسويقيا مبتكرا أبدعت فيه دور النشر لشد انتباه الزوار واستقطاب أكبر عدد ممكن من القراء إلى أجنحة المعرض، ومن أبرز التقنيات التي لفتت انتباه رواد المعرض هذه السنة، المعلقات الضخمة التي تتدلى من أسقف القاعات، وتحمل أسماء دور النشر البارزة والكبرى.وقال عطا محمد، ممثل دار "الأنصار" بالقاهرة، التي تشارك للمرة الـ13 على التوالي في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب، إنه يحرص على المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من المعارض العريقة ومصنف ضمن قائمة المعارض الدولية المهمة، معتبرًا أن هذه الدورة لاقت استحسانا كبيرا سواء من حيث التنظيم أو الحضور الجماهيري.ويضيف المتحدث بأنه لاحظ إقبالا مكثفا من التونسيين على الكتب سواء العلمية أو الأدبية أو كتب الأطفال وغيرها.بدوره تحدث ممثل عن دار نشر"بيت الحكمة" بسوريا، والمتخصصة في الإصدارات التي تعنى بالموسوعات العلمية الموجهة للطفل، عن الإقبال الذي شهده جناح المعرض، لا سيما من العائلات التي قدمت رفقة أطفالها لاقتناء الكتب والموسوعات العلمية، منوّها إلى أن الجناح شهد أيضا إقبالا مهما من المدارس، التي نظمت رحلات للتلاميذ لزيارة أروقة المعرض واكتشاف عالم الكتب.

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