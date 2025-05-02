https://sarabic.ae/20250502/تصويت-برأيك-هل-يستجيب-الشرع-للتهديد-الإسرائيلي-بعد-ضرب-هدف-قرب-القصر-الرئاسي-1100104762.html
تصويت... برأيك هل يستجيب الشرع للتهديد الإسرائيلي بعد استهداف محيط القصر الرئاسي؟
تصويت... برأيك هل يستجيب الشرع للتهديد الإسرائيلي بعد استهداف محيط القصر الرئاسي؟
سبوتنيك عربي
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، ما وصفه "بالرسالة الواضحة" للحكومة السورية، حيث أعلن قيام إسارئيل بضرب هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق،... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T10:32+0000
2025-05-02T10:32+0000
2025-05-02T10:32+0000
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وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز"، فيما كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائرات حربية أغارت على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، من دون تحديد الهدف.ويأتي هذا التصعيد في وقت شهدت فيه بلدتي أشرفية صحنايا وجرمانا قرب ريف دمشق، ومحافظة السويداء توترا كبيرا بين الفصائل درزية محلية وقوات "الأمن العام" الحكومية على خلفية هجوم "فصائل منفلته"، بحسب الوصف الرسمي، على الدروز في أكثر من منطقة.برأيك، هل تستمر الحكومة السورية بحملتها العسكرية، أم أنها ستستجيب لتهديد نتنياهو؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السويداء, محافظة السويداء, مدينة جرمانا, ضاحية جرمانا, الدروز, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السويداء, محافظة السويداء, مدينة جرمانا, ضاحية جرمانا, الدروز, опросы
تصويت... برأيك هل يستجيب الشرع للتهديد الإسرائيلي بعد استهداف محيط القصر الرئاسي؟
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، ما وصفه "بالرسالة الواضحة" للحكومة السورية، حيث أعلن قيام إسارئيل بضرب هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق، في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد.
وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز
"، فيما كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائرات حربية أغارت على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، من دون تحديد الهدف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت شهدت فيه بلدتي أشرفية صحنايا وجرمانا قرب ريف دمشق، ومحافظة السويداء توترا كبيرا بين الفصائل درزية محلية وقوات "الأمن العام" الحكومية على خلفية هجوم "فصائل منفلته"، بحسب الوصف الرسمي، على الدروز في أكثر من منطقة.
وتعهد نتنياهو في أكثر من مناسبة بحماية الدورز ووجه رسائل مباشرة للحكومة السورية في هذا الخصوص، منها عن طريق التصريحات، ومنها عن طريق الاستهداف العسكري المباشر.
برأيك، هل تستمر الحكومة السورية بحملتها العسكرية، أم أنها ستستجيب لتهديد نتنياهو؟