https://sarabic.ae/20250502/سائح-صيني-يسيطر-على-لص-في-شوارع-برشلونة-فيديو-1100115416.html
سائح صيني يسيطر على لص في شوارع برشلونة... فيديو
سائح صيني يسيطر على لص في شوارع برشلونة... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لسائح صيني في مدينة برشلونة الإسبانية، يوثق تصديه ببسالة للص حاول سرقة كاميرته، باستخدام الفنون القتالية. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T16:48+0000
2025-05-02T16:48+0000
2025-05-02T16:48+0000
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ويظهر الفيديو، الرجل وهو يستخدم ساعده مطبقا على عنق اللص، لتقييد حركته حتى وصول الشرطة.وتعرف هذه القبضة أيضا باسم "الخنق"، حيث تقيد تدفق الهواء أو الدم إلى الدماغ، وغالبا ما تستخدم في حالات الدفاع عن النفس.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
سائح صيني يسيطر على لص في شوارع برشلونة... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لسائح صيني في مدينة برشلونة الإسبانية، يوثق تصديه ببسالة للص حاول سرقة كاميرته، باستخدام الفنون القتالية.
ويظهر الفيديو، الرجل وهو يستخدم ساعده مطبقا على عنق اللص، لتقييد حركته حتى وصول الشرطة.
وتعرف هذه القبضة أيضا باسم "الخنق"، حيث تقيد تدفق الهواء أو الدم إلى الدماغ، وغالبا ما تستخدم في حالات الدفاع عن النفس.