https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الباكستاني-يكشف-عن-صاروخ-أرض-أرض-بمدى-450-كيلومترا-فيديو-1100127729.html
الجيش الباكستاني يكشف عن صاروخ "أرض-أرض" بمدى 450 كيلومترا... فيديو
الجيش الباكستاني يكشف عن صاروخ "أرض-أرض" بمدى 450 كيلومترا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، إطلاق صاروخ أرض - أرض، يصل مداه إلى 450 كيلومترا. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T11:39+0000
2025-05-03T11:39+0000
2025-05-03T11:39+0000
نادي الفيديو
العالم
أخبار الهند اليوم
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/03/1100127811_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_eecb8b19cde3da79addbe15479fa1e9e.jpg
وتبين المشاهد لحظة إطلاق صاروخ أرض ـ أرض، يصل مداه إلى 450 كيلومترا، وسط ترحيب كبير من ضباط الجيش الباكستاني.الجدير بالذكر، أنه أجريت هذه التجربة الصاروخية خلال تدريبات عسكرية للقوات المسلحة الباكستانية، وسط توترات مع الهند.
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/03/1100127811_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1b1984712a3d734f95ac9f6322473deb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم, أخبار الهند اليوم, باكستان
نادي الفيديو, العالم, أخبار الهند اليوم, باكستان
الجيش الباكستاني يكشف عن صاروخ "أرض-أرض" بمدى 450 كيلومترا... فيديو
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، إطلاق صاروخ أرض - أرض، يصل مداه إلى 450 كيلومترا.
وتبين المشاهد لحظة إطلاق صاروخ أرض ـ أرض، يصل مداه إلى 450 كيلومترا، وسط ترحيب كبير من ضباط الجيش الباكستاني.
الجدير بالذكر، أنه أجريت هذه التجربة الصاروخية خلال تدريبات عسكرية للقوات المسلحة الباكستانية، وسط توترات مع الهند.