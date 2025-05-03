https://sarabic.ae/20250503/بوتين-يكشف-عن-رغبته-بـتوجيه-ضربة-لكنه-يقاوم-ذلك-فيديو-1100131082.html
بوتين يكشف عن رغبته بـ"توجيه ضربة" لكنه يقاوم ذلك... فيديو
بوتين يكشف عن رغبته بـ"توجيه ضربة" لكنه يقاوم ذلك... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في رد الصاع صاعين وتوجيه الضربة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T14:20+0000
2025-05-03T14:20+0000
2025-05-03T14:20+0000
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روسيا
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وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال الصحفي بافيل زاروبين، حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة".جاء ذلك، في مقطع من الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" الذي نشره الصحفي زاروبين على قناته في "تلغرام".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
بوتين يكشف عن رغبته بـ"توجيه ضربة" لكنه يقاوم ذلك... فيديو
ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في رد الصاع صاعين وتوجيه الضربة.
وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال الصحفي بافيل زاروبين، حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة".
وشدد رئيس الدولة خلال ذلك، على أنه يتمكن دائما بنجاح في كبح هذه الرغبة الجامحة.
جاء ذلك، في مقطع من الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" الذي نشره الصحفي زاروبين على قناته في "تلغرام".