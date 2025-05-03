https://sarabic.ae/20250503/في-واقعة-غريبة-بالدوري-الإنجليزي-فاردي-ينقذ-الموقف-ويطلق-الصافرة-بدلا-من-الحكم-المصاب-فيديو-1100139892.html
في واقعة غريبة بالدوري الإنجليزي.. فاردي ينقذ الموقف ويطلق الصافرة بدلا من الحكم المصاب.. فيديو
في واقعة غريبة بالدوري الإنجليزي.. فاردي ينقذ الموقف ويطلق الصافرة بدلا من الحكم المصاب.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مباراة فريقي "ليستر سيتي" و"ساوثهامبتون" في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، واقعة نادرة، بعدما أصيب حكم اللقاء، ديفيد ويب، في الدقيقة 21، إثر... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T20:07+0000
2025-05-03T20:07+0000
2025-05-03T20:07+0000
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لكن أول من لاحظ إصابة الحكم، قائد "ليستر سيتي"، جيمي فاردي، الذي اقترب منه وأخذ منه الصافرة ليطلقها بنفسه لإيقاف اللعب، وسط دهشة الجميع، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لإسعاف الحكم الذي غادر المباراة لتلقي العلاج.وظلت المباراة متوقفة حتى الدقيقة 35، قبل أن تستأنف بقيادة الحكم الرابع، صامويل باروت، في سابقة طريفة على ملاعب "البريمييرليغ".وأثارت هذه الواقعة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ أشاد المتابعون بردة فعل جيمي فاردي الإنسانية، وروحه الرياضية في لحظة حاسمة.وانتهت المباراة بفوز فريق "ليستر سيتي" 2-0 على ساوثهامبتون، لكن النتيجة لم تغير مصير الفريقين، إذ تأكد هبوطهما رسميا إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) بعد موسم مخيب.
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار كرة القدم
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار كرة القدم
في واقعة غريبة بالدوري الإنجليزي.. فاردي ينقذ الموقف ويطلق الصافرة بدلا من الحكم المصاب.. فيديو
شهدت مباراة فريقي "ليستر سيتي" و"ساوثهامبتون" في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، واقعة نادرة، بعدما أصيب حكم اللقاء، ديفيد ويب، في الدقيقة 21، إثر اصطدامه بلاعب "ليستر"، جوردان أيو، وسقط أرضا دون أن يلحظ اللاعبون ذلك.
لكن أول من لاحظ إصابة الحكم، قائد "ليستر سيتي"، جيمي فاردي، الذي اقترب منه وأخذ منه الصافرة ليطلقها بنفسه لإيقاف اللعب، وسط دهشة الجميع، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لإسعاف الحكم الذي غادر المباراة لتلقي العلاج.
وظلت المباراة متوقفة حتى الدقيقة 35، قبل أن تستأنف بقيادة الحكم الرابع، صامويل باروت، في سابقة طريفة على ملاعب "البريمييرليغ".
وأثارت هذه الواقعة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ أشاد المتابعون بردة فعل جيمي فاردي الإنسانية، وروحه الرياضية في لحظة حاسمة.
وانتهت المباراة بفوز فريق "ليستر سيتي" 2-0 على ساوثهامبتون، لكن النتيجة لم تغير مصير الفريقين، إذ تأكد هبوطهما رسميا إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) بعد موسم مخيب.