https://sarabic.ae/20250503/قصف-إسرائيل-لسوريا-تصعيد-خطير-فرنسا-متهمة-بمحاولة-إفساد-المفاوضات-النووية-1100128804.html

قصف إسرائيل لسوريا تصعيد خطير.. فرنسا متهمة بمحاولة إفساد المفاوضات النووية

قصف إسرائيل لسوريا تصعيد خطير.. فرنسا متهمة بمحاولة إفساد المفاوضات النووية

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير إسرائيلي، أمس الجمعة، بفشل المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة، وسط إصرار إسرائيل على استمرار وتصعيد عملياتها العسكرية. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T12:18+0000

2025-05-03T12:18+0000

2025-05-03T12:19+0000

راديو

عالم سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/03/1100128283_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_efcc1de09fa8fa06b8fa2fca4c300de1.png

القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي السوري.. واتهام فرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية سبوتنيك عربي القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي السوري.. واتهام فرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن فشل جهود الهدنة في غزة و تل أبيب تقرر توسيع العمليات العسكريةوذكر تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر مصرية، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء برفضها لمقترح وقف إطلاق النار، كما تراجعت عن الشروط التي تم التوافق عليها في الأيام الأخيرة من المفاوضات.وذكر أن الفجوة قائمة بين حماس وإسرائيل، نظرا لرغبة نتنياهو في تنفيذ خطته، و الانتقال إلى توسيع العمليات العسكرية لخدمة المسار الاستراتيجي الذي تتبناه حكومته بضرورة استمرار الحرب والقضاء على حماس.الرئاسة السورية تؤكد أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطيرقالت الرئاسة السورية إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية.وأضافت في بيان أن "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".ولفت إلى وجود رسائل تخاطب الدول العربية والعالم، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي تعبر عن رؤية ترغب في تطبيقها داخل سوريا، موضحا أن الدروز السوريون لهم موقف وطني يؤكد على عدم الانصياع لأي خطاب طائفي.قبيل قمة الناتو.. ترامب يطلب من الكونغرس زيادة ميزانية الدفاع الأمريكيةأظهرت مسودة الميزانية الفيدرالية التي أصدرها البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13% ليصل إلى 1.01 تريليون دولار في سنة 2026 المالية. ويأتي الاقتراح ضمن وثيقة تعكس أولويات إدارة ترامب الرئيسية، بما في ذلك تعزيز القدرات العسكرية، وخفض الإنفاق المحلي، وإعادة تركيز التمويل على المجالات "البالغة الأهمية".وأشار إلى أن الموازنة الأمريكية التي تبدأ في شهر أكتوبر مما يعني أن الرؤية الأمريكية الدفاعية تغيرت لعام 2026، مبينا أن الولايات المتحدة لا تدافع عن نفسها فقط بل عن مناطق الاهتمام الخاصة بها وحلفائها.إيران تتهم فرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية مع أمريكا رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الجمعة، مزاعم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، المشككة بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.وكتب بقائي عبر منصة "إكس": "إن ادعاء وزير الخارجية الفرنسي بأن إيران على وشك تطوير سلاح نووي هو ببساطة ادعاء سخيف".ولفت إلى أن إيران حاولت إجراء مباحثات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال الأسابيع الماضية، لكن باريس ترغب في أن تقوم بدور الشرطي السيء في هذا الوضع حتى تتمكن أمريكا من الحصول على مزيد من النقاط من إيران، مؤكدا أن سلوك الدول الأوروبية لن يحل أي أزمات، بل يزيد من المشاكل القائمة.اقتصاديا... الصين تدرس عرضا أمريكيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"قالت وزارة التجارة الصينية، أمس الجمعة، إن بكين "تقيم" عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145%.لكن بكين حذرت الولايات المتحدة من أن اللجوء إلى "التهديد والابتزاز" لن يجدي نفعا.وأشار إلى أن هناك صراع مستمر بين الصين والولايات المتحدة، بهدف السيطرة على المصالح العالمية والأمن العالمي، خاصة في مجال صناعة الرقائق وأشباه الموصلات الالكترونية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, аудио