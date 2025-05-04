https://sarabic.ae/20250504/باكستان-تطلب-عقد-جلسة-مشاورات-طارئة-مغلقة-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-خلافاتها-مع-الهند-1100163719.html

باكستان تطلب عقد جلسة مشاورات طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن خلافاتها مع الهند

باكستان تطلب عقد جلسة مشاورات طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن خلافاتها مع الهند

سبوتنيك عربي

طلبت باكستان عقد مشاورات مغلقة مع مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة ، وجاء ذلك حسبما ذكرت البعثتان الدائمتان لباكستان... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T23:54+0000

2025-05-04T23:54+0000

2025-05-04T23:54+0000

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توتر الوضع بين الهند وباكستان

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)

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الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقالت البعثة الدائمة لليونان، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في مايو/أيار، "تم تلقي الطلب لإجراء مشاورات مغلقة الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (22.00 بتوقيت موسكو)".بدورها، أشارت البعثة الباكستانية إلى أنه في ضوء "تدهور الوضع في المنطقة والتوترات المتزايدة في العلاقات بين الهند وباكستان"، طلبت البلاد رسميًا إجراء مشاورات طارئة مغلقة.وقد تصاعد التوتر بين الدولتين الجارتين النوويتين بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدينة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل/ نيسان الماضي، حيث فتح مسلحون النار على سياح في وادي بايساران الذي يشكل وجهة سياحية شهيرة.وتبنى الهجوم ما يسمى بـ"جبهة المقاومة". والذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي.

https://sarabic.ae/20250504/باكستان-تحذر-الهند-مجددا-من-رد-صارم-في-حال-وقوع-أي-هجوم-1100143044.html

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باكستان, أخبار الهند اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)