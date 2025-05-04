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دولة عربية بصدد إمداد إثيوبيا بالغاز المسال مقابل الكهرباء
دولة عربية بصدد إمداد إثيوبيا بالغاز المسال مقابل الكهرباء
سبوتنيك عربي
كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، محي الدين نعيم، عن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لتزويدها بالغاز مقابل الكهرباء، لكنه لم يوضح كيفية إمداد إثيوبيا بالغاز،... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T16:31+0000
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من جانبها، قالت وزارة الطاقة والنفط السوداني، إن الوزير قصد غاز النفط المسال (غاز الطهي) الموجود في المستودعات، وليس الغاز الطبيعي، بحسب منصة "الطاقة".ولفت الوزير السوداني إلى أن نتائج المساعي السودانية ستنعكس قريبا على تحسّن الكهرباء في ولايتي الشمالية وسنار، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات جسيمة في البنى التحتية للكهرباء.تأتي التحركات السودانية في هذا الصدد وسط حالة انهيار واسعة لحقت بقطاع الطاقة، إذ فقدت الخرطوم مئات الميغاواط من قدراتها التوليدية نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين.يشار إلى أن السودان يعى في ظل أزمة كهرباء متفاقمة وتداعيات الحرب، إلى تعزيز شبكاته وتحقيق استقرار منظومته الطاقية من خلال التعاون الإقليمي، وفي المقدمة مع مصر.ويواجه قطاع الكهرباء في السودان تدهورا غير مسبوق نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية للبلاد، وفقدان قدرات حيوية في التوليد والنقل والتوزيع.وبحسب وزير الطاقة، تضررت محطات التوليد الحراري بفقدان ما لا يقل عن 700 ميغاواط، إثر خروج محطات رئيسة مثل بحري الحرارية، وقري 1 و2 و4، إلى جانب محطات دارفور الكبرى، كما توقفت محطة جبل أولياء الكهرومائية بالكامل بسبب وقوعها في منطقة نزاع نشط.ويأتي من بين خسائر السودان بسبب الحرب في مجال نقل الكهرباء، فقدان شركة النقل ما يزيد عن 800 كيلومتر من الخطوط، وعددًا من المحولات ومحطات التحويل، أبرزها الكباشي ومارنجان.
https://sarabic.ae/20250427/شبكة-أطباء-السودان-تكشف-عن-أكبر-جريمة-قتل-جماعي-موثقة-تشهدها-أم-درمان-1099938093.html
https://sarabic.ae/20250428/مسؤول-سوداني-سابق-لـسبوتنيك-إعلان-إثيوبيا-عن-قرب-التشغيل-الكامل-لسد-النهضة-يتطلب-تحركا-غير-مسبوق-1099984613.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

دولة عربية بصدد إمداد إثيوبيا بالغاز المسال مقابل الكهرباء

16:31 GMT 04.05.2025
© Sputnik . Alexey Kudenkoعمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
عمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko
تابعنا عبر
كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، محي الدين نعيم، عن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لتزويدها بالغاز مقابل الكهرباء، لكنه لم يوضح كيفية إمداد إثيوبيا بالغاز، في ظل محدودية موارد السودان.
من جانبها، قالت وزارة الطاقة والنفط السوداني، إن الوزير قصد غاز النفط المسال (غاز الطهي) الموجود في المستودعات، وليس الغاز الطبيعي، بحسب منصة "الطاقة".
ولفت الوزير السوداني إلى أن نتائج المساعي السودانية ستنعكس قريبا على تحسّن الكهرباء في ولايتي الشمالية وسنار، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات جسيمة في البنى التحتية للكهرباء.
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27 أبريل, 13:19 GMT
تأتي التحركات السودانية في هذا الصدد وسط حالة انهيار واسعة لحقت بقطاع الطاقة، إذ فقدت الخرطوم مئات الميغاواط من قدراتها التوليدية نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين.
يشار إلى أن السودان يعى في ظل أزمة كهرباء متفاقمة وتداعيات الحرب، إلى تعزيز شبكاته وتحقيق استقرار منظومته الطاقية من خلال التعاون الإقليمي، وفي المقدمة مع مصر.
ويواجه قطاع الكهرباء في السودان تدهورا غير مسبوق نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية للبلاد، وفقدان قدرات حيوية في التوليد والنقل والتوزيع.
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وبحسب وزير الطاقة، تضررت محطات التوليد الحراري بفقدان ما لا يقل عن 700 ميغاواط، إثر خروج محطات رئيسة مثل بحري الحرارية، وقري 1 و2 و4، إلى جانب محطات دارفور الكبرى، كما توقفت محطة جبل أولياء الكهرومائية بالكامل بسبب وقوعها في منطقة نزاع نشط.
ويأتي من بين خسائر السودان بسبب الحرب في مجال نقل الكهرباء، فقدان شركة النقل ما يزيد عن 800 كيلومتر من الخطوط، وعددًا من المحولات ومحطات التحويل، أبرزها الكباشي ومارنجان.
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