https://sarabic.ae/20250504/مجهول-يصفع-زعيم-أكبر-حزب-معارض-في-تركيا-فيديو-1100158424.html
مجهول يصفع زعيم أكبر حزب معارض في تركيا... فيديو
مجهول يصفع زعيم أكبر حزب معارض في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرّض أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لهجوم مفاجئ من قبل رجل مجهول، أثناء خروجه من فعالية في إسطنبول، بحسب ما ذكرت... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T16:31+0000
2025-05-04T16:31+0000
2025-05-04T16:31+0000
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وتبين المشاهد لحظة الهجوم المفاجئ الذي تعرض له زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، من قبل شخص مجهول، وقام رجال المرافقة والأمن باحتواء المشهد وحماية أوزيل.وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال الفاعل، بينما لا تزال دوافعه غير معروفة حتى الآن، وأدان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الهجوم بشكل رسمي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
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نادي الفيديو, العالم, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, العالم, أخبار تركيا اليوم
مجهول يصفع زعيم أكبر حزب معارض في تركيا... فيديو
تعرّض أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لهجوم مفاجئ من قبل رجل مجهول، أثناء خروجه من فعالية في إسطنبول، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وتبين المشاهد لحظة الهجوم المفاجئ الذي تعرض له زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، من قبل شخص مجهول، وقام رجال المرافقة والأمن باحتواء المشهد وحماية أوزيل.
وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال الفاعل، بينما لا تزال دوافعه غير معروفة حتى الآن، وأدان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الهجوم بشكل رسمي.