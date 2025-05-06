https://sarabic.ae/20250506/ألكاتراز-السجن-الأمريكي-الأكثر-شهرة-والأسوأ-سمعة-1100219851.html
"ألكاتراز"... السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة
"ألكاتراز"... السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة
سبوتنيك عربي
يعد سجن "ألكاتراز" الموجود في جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكو، السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة. اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للسجن... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T16:21+0000
2025-05-06T16:21+0000
2025-05-06T16:21+0000
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фото, جزيرة, سجن أمريكي, صور
фото, جزيرة, سجن أمريكي, صور
"ألكاتراز"... السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة
يعد سجن "ألكاتراز" الموجود في جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكو، السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة. اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للسجن الذي تحول إلى متحف تديره هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية.
© AP Photo / Noah Berger
صورة جوية تظهر جزيرة ألكاتراز لحظة غروب الشمس.
صورة جوية تظهر جزيرة ألكاتراز لحظة غروب الشمس.
© AP Photo / Noah Berger
طائر يحلق فوق جزيرة ألكاتراز.
طائر يحلق فوق جزيرة ألكاتراز.
© Sputnik . Mikhail Turgiev
صورة تظهر مبنى السجن المهجور سيئ الصيت الذي تحول إلى متحف.
صورة تظهر مبنى السجن المهجور سيئ الصيت الذي تحول إلى متحف.
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
زنزانة داخل سجن جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكو.
زنزانة داخل سجن جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكو.
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
زنزانة السجين كلارنس أنجلين، الذي هرب من سجن ألكاتراز عام 1962.
زنزانة السجين كلارنس أنجلين، الذي هرب من سجن ألكاتراز عام 1962.
© Sputnik . Mikhail Turgiev
صورة تعبر عن الواقع المزري الذي كان يعيشه السجناء داخل السجن.
صورة تعبر عن الواقع المزري الذي كان يعيشه السجناء داخل السجن.
© Sputnik . Mikhail Turgiev
صورة لإحدى الغرف المكتبية داخل السجن.
صورة لإحدى الغرف المكتبية داخل السجن.
© Getty Images / Robert Alexander
الغرفة التي كان يوزع فيها على السجناء ملابس بعد الاستحمام.
الغرفة التي كان يوزع فيها على السجناء ملابس بعد الاستحمام.
© Getty Images / Anadolu/Sabri Celebioglu
في الصورة تظهر غرفة مستشفى في السجن بمعدات بسيطة.
في الصورة تظهر غرفة مستشفى في السجن بمعدات بسيطة.
© AP Photo / Michael R. Sisak
صورة تظهر تقشر الطلاء عن جدار السجن.
صورة تظهر تقشر الطلاء عن جدار السجن.