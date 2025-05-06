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11:03 GMT
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
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هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
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انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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"ألكاتراز"... السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة
"ألكاتراز"... السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة
سبوتنيك عربي
يعد سجن "ألكاتراز" الموجود في جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكو، السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة. اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للسجن... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, جزيرة, سجن أمريكي, صور
фото, جزيرة, سجن أمريكي, صور

"ألكاتراز"... السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة

16:21 GMT 06.05.2025
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يعد سجن "ألكاتراز" الموجود في جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكو، السجن الأمريكي الأكثر شهرة والأسوأ سمعة. اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للسجن الذي تحول إلى متحف تديره هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية.
© AP Photo / Noah Berger

صورة جوية تظهر جزيرة ألكاتراز لحظة غروب الشمس.

صورة جوية تظهر جزيرة ألكاتراز لحظة غروب الشمس. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Noah Berger

صورة جوية تظهر جزيرة ألكاتراز لحظة غروب الشمس.

© AP Photo / Noah Berger

طائر يحلق فوق جزيرة ألكاتراز.

طائر يحلق فوق جزيرة ألكاتراز. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Noah Berger

طائر يحلق فوق جزيرة ألكاتراز.

© Sputnik . Mikhail Turgiev

صورة تظهر مبنى السجن المهجور سيئ الصيت الذي تحول إلى متحف.

صورة تظهر مبنى السجن المهجور سيئ الصيت الذي تحول إلى متحف. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Mikhail Turgiev

صورة تظهر مبنى السجن المهجور سيئ الصيت الذي تحول إلى متحف.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

زنزانة داخل سجن جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكو.

زنزانة داخل سجن جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكو. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

زنزانة داخل سجن جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكو.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

زنزانة السجين كلارنس أنجلين، الذي هرب من سجن ألكاتراز عام 1962.

 زنزانة السجين كلارنس أنجلين، الذي هرب من سجن ألكاتراز عام 1962. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

زنزانة السجين كلارنس أنجلين، الذي هرب من سجن ألكاتراز عام 1962.

© Sputnik . Mikhail Turgiev

صورة تعبر عن الواقع المزري الذي كان يعيشه السجناء داخل السجن.

صورة تعبر عن الواقع المزري الذي كان يعيشه السجناء داخل السجن. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Mikhail Turgiev

صورة تعبر عن الواقع المزري الذي كان يعيشه السجناء داخل السجن.

© Sputnik . Mikhail Turgiev

صورة لإحدى الغرف المكتبية داخل السجن.

صورة لإحدى الغرف المكتبية داخل السجن. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Mikhail Turgiev

صورة لإحدى الغرف المكتبية داخل السجن.

© Getty Images / Robert Alexander

الغرفة التي كان يوزع فيها على السجناء ملابس بعد الاستحمام.

 الغرفة التي كان يوزع فيها على السجناء ملابس بعد الاستحمام. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Robert Alexander

الغرفة التي كان يوزع فيها على السجناء ملابس بعد الاستحمام.

© Getty Images / Anadolu/Sabri Celebioglu

في الصورة تظهر غرفة مستشفى في السجن بمعدات بسيطة.

في الصورة تظهر غرفة مستشفى في السجن بمعدات بسيطة. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Anadolu/Sabri Celebioglu

في الصورة تظهر غرفة مستشفى في السجن بمعدات بسيطة.

© AP Photo / Michael R. Sisak

صورة تظهر تقشر الطلاء عن جدار السجن.

صورة تظهر تقشر الطلاء عن جدار السجن. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Michael R. Sisak

صورة تظهر تقشر الطلاء عن جدار السجن.

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