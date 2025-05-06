https://sarabic.ae/20250506/إيران-وباكستان-تراجعان-آلية-أمن-الحدود-المشتركة-1100197056.html
إيران وباكستان تراجعان آلية أمن الحدود المشتركة
إيران وباكستان تراجعان آلية أمن الحدود المشتركة
سبوتنيك عربي
صرح قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، بأن بلاده وإيران، دولتان جارتان وشقيقتان تجمعهما روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك عقب لقاء الجنرال منير، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بمقر الجيش الباكستاني في إسلام أباد، أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.وقالت الوكالة إن "الجانبين بحثا تعزيز التعاون في المنطقة، وشددا على الالتزام المتبادل بضمان أمن الحدود المشتركة".وبحسب بيان الجيش الباكستاني عن اللقاء، فقد تضمن الاجتماع مناقشات بناءة حول البيئة الجيواستراتيجية للمنطقة، كما ركز على بحث التحديات الأمنية التي تواجه البلدين والجهود الرامية إلى زيادة التنسيق الثنائي بينهما.كما اتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة لخلق تطورات إيجابية في القضايا الإقليمية.وكانت العلاقات بين الدولتين قد وصلت إلى مستويات كبيرة من التوتر والتصعيد، في يناير/ كانون الثاني 2024، بعدما قصفت إيران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة منطقة بلوشستان جنوب غربي باكستان، بدعوى "استهدف قاعدة لجماعة جيش العدل الإرهابية"، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مميت على مركز للشرطة في إيران، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023.وبعد ذلك نفذت باكستان، ضربات دقيقة ضد "مخابئ إرهابية" في إقليمي سيستان وبلوشستان الإيرانيين، وقالت إن هدف الضربات هو الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مؤكدة احترامها لسيادة إيران.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, باكستان
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, باكستان
إيران وباكستان تراجعان آلية أمن الحدود المشتركة
06:13 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 06:17 GMT 06.05.2025)
صرح قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، بأن بلاده وإيران، دولتان جارتان وشقيقتان تجمعهما روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة.
جاء ذلك عقب لقاء الجنرال منير، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بمقر الجيش الباكستاني في إسلام أباد، أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة إن "الجانبين بحثا تعزيز التعاون في المنطقة، وشددا على الالتزام المتبادل بضمان أمن الحدود المشتركة".
وبحسب بيان الجيش الباكستاني عن اللقاء، فقد تضمن الاجتماع مناقشات بناءة حول البيئة الجيواستراتيجية للمنطقة، كما ركز على بحث التحديات الأمنية التي تواجه البلدين والجهود الرامية إلى زيادة التنسيق الثنائي بينهما.
كما اتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة لخلق تطورات إيجابية في القضايا الإقليمية.
واختتم وزير الخارجية الإيراني زيارته إلى باكستان، مساء أمس الاثنين، بعدما استغرقت يوما واحدا، أجرى خلالها لقاءات مع قائد الجيش ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق، ورئيس الوزراء شهباز شريف، ورئيس الجمهورية آصف علي زرداري.
وكانت العلاقات بين الدولتين قد وصلت إلى مستويات كبيرة من التوتر والتصعيد
، في يناير/ كانون الثاني 2024، بعدما قصفت إيران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة منطقة بلوشستان جنوب غربي باكستان، بدعوى "استهدف قاعدة لجماعة جيش العدل الإرهابية"، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مميت على مركز للشرطة في إيران، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وبعد ذلك نفذت باكستان، ضربات دقيقة ضد "مخابئ إرهابية" في إقليمي سيستان وبلوشستان الإيرانيين، وقالت إن هدف الضربات هو الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مؤكدة احترامها لسيادة إيران.