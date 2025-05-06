https://sarabic.ae/20250506/دراسة-صادمة-تكشف-كيف-تستهلك-بعض-السيارات-الهجينة-وقودا-أكثر-من-نظيراتها-العاملة-بالبنزين-1100218253.html

دراسة صادمة تكشف كيف تستهلك بعض السيارات الهجينة وقودا أكثر من نظيراتها العاملة بالبنزين

دراسة صادمة تكشف كيف تستهلك بعض السيارات الهجينة وقودا أكثر من نظيراتها العاملة بالبنزين

سبوتنيك عربي

أظهرت اختبارات جديدة للطرق في أستراليا، أن بعض السيارات الهجينة تستهلك وقودا أكثر من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، رغم تسويقها كخيار اقتصادي، مبينة أنه في بعض... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T15:06+0000

2025-05-06T15:06+0000

2025-05-06T15:06+0000

مجتمع

أستراليا

منوعات

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وكشفت جمعية السيارات الأسترالية عن هذه النتائج، بعد اختبارها لـ16 سيارة من 5 علامات تجارية، منها هجينة تقليدية وخفيفة، وعلى الرغم أن بعض طرازات السيارات الهجينة مثل "تويوتا كامري" قدمت أداء ممتازا داخل المدن، إلا أن أداءها تراجع على الطرق السريعة، على سبيل المثال، انخفض استهلاك الوقود بنسبة 50% في المدينة، لكنه لم يتجاوز 13% على الطرق السريعة.وفي النتائج، أظهرت سيارات هجينة خفيفة، مثل "سوبارو فورستر"، و"سوزوكي سويفت" في بعض الأحيان استهلاكا أعلى من الطرازات التقليدية، كما وفّر طراز "جوليون" الهجين من "GWM" وقودا أقل بكثير مما وعدت به نتائج الاختبارات المعملية.وأشار مسؤولو جمعية السيارات الأسترالية إلى أن هذه الفروقات بين الأداء المعملي والفعلي قد تُفاجئ المستهلكين، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الهجينة، وأكدوا ضرورة إجراء بحث دقيق قبل الشراء.وأفادت الغرفة الفيدرالية لصناعة السيارات في أستراليا، أن سائقي السيارات الأستراليين اشتروا أكثر من 47 ألف سيارة هجينة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2025.تجدر الإشارة إلى أن السيارة الهجينة التقليدية تكون أكثر فاعلية في القيادة داخل المدن، مما يجعلها أقل ملاءمة للمناطق الريفية، وذلك بالمقارنة مع السيارات الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن.

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