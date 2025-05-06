https://sarabic.ae/20250506/دراسة-صادمة-تكشف-كيف-تستهلك-بعض-السيارات-الهجينة-وقودا-أكثر-من-نظيراتها-العاملة-بالبنزين-1100218253.html
دراسة صادمة تكشف كيف تستهلك بعض السيارات الهجينة وقودا أكثر من نظيراتها العاملة بالبنزين
دراسة صادمة تكشف كيف تستهلك بعض السيارات الهجينة وقودا أكثر من نظيراتها العاملة بالبنزين
سبوتنيك عربي
أظهرت اختبارات جديدة للطرق في أستراليا، أن بعض السيارات الهجينة تستهلك وقودا أكثر من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، رغم تسويقها كخيار اقتصادي، مبينة أنه في بعض... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T15:06+0000
2025-05-06T15:06+0000
2025-05-06T15:06+0000
مجتمع
أستراليا
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وكشفت جمعية السيارات الأسترالية عن هذه النتائج، بعد اختبارها لـ16 سيارة من 5 علامات تجارية، منها هجينة تقليدية وخفيفة، وعلى الرغم أن بعض طرازات السيارات الهجينة مثل "تويوتا كامري" قدمت أداء ممتازا داخل المدن، إلا أن أداءها تراجع على الطرق السريعة، على سبيل المثال، انخفض استهلاك الوقود بنسبة 50% في المدينة، لكنه لم يتجاوز 13% على الطرق السريعة.وفي النتائج، أظهرت سيارات هجينة خفيفة، مثل "سوبارو فورستر"، و"سوزوكي سويفت" في بعض الأحيان استهلاكا أعلى من الطرازات التقليدية، كما وفّر طراز "جوليون" الهجين من "GWM" وقودا أقل بكثير مما وعدت به نتائج الاختبارات المعملية.وأشار مسؤولو جمعية السيارات الأسترالية إلى أن هذه الفروقات بين الأداء المعملي والفعلي قد تُفاجئ المستهلكين، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الهجينة، وأكدوا ضرورة إجراء بحث دقيق قبل الشراء.وأفادت الغرفة الفيدرالية لصناعة السيارات في أستراليا، أن سائقي السيارات الأستراليين اشتروا أكثر من 47 ألف سيارة هجينة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2025.تجدر الإشارة إلى أن السيارة الهجينة التقليدية تكون أكثر فاعلية في القيادة داخل المدن، مما يجعلها أقل ملاءمة للمناطق الريفية، وذلك بالمقارنة مع السيارات الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن.
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أستراليا, منوعات
دراسة صادمة تكشف كيف تستهلك بعض السيارات الهجينة وقودا أكثر من نظيراتها العاملة بالبنزين
أظهرت اختبارات جديدة للطرق في أستراليا، أن بعض السيارات الهجينة تستهلك وقودا أكثر من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، رغم تسويقها كخيار اقتصادي، مبينة أنه في بعض الحالات زاد استهلاك بعض هذه السيارات للوقود بنسبة تصل إلى 12%.
وكشفت جمعية
السيارات الأسترالية عن هذه النتائج، بعد اختبارها لـ16 سيارة من 5 علامات تجارية، منها هجينة تقليدية وخفيفة، وعلى الرغم أن بعض طرازات السيارات الهجينة مثل "تويوتا كامري" قدمت أداء ممتازا داخل المدن، إلا أن أداءها تراجع على الطرق السريعة، على سبيل المثال، انخفض استهلاك الوقود بنسبة 50% في المدينة، لكنه لم يتجاوز 13% على الطرق السريعة.
وفي النتائج، أظهرت سيارات هجينة خفيفة، مثل "سوبارو فورستر"، و"سوزوكي سويفت" في بعض الأحيان استهلاكا أعلى من الطرازات التقليدية، كما وفّر طراز "جوليون" الهجين من "GWM" وقودا أقل بكثير مما وعدت به نتائج الاختبارات المعملية.
وأشار مسؤولو جمعية السيارات الأسترالية إلى أن هذه الفروقات بين الأداء المعملي والفعلي قد تُفاجئ المستهلكين، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الهجينة، وأكدوا ضرورة إجراء بحث دقيق قبل الشراء.
وأفادت الغرفة الفيدرالية لصناعة السيارات في أستراليا، أن سائقي السيارات الأستراليين اشتروا أكثر من 47 ألف سيارة هجينة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2025.
تجدر الإشارة إلى أن السيارة الهجينة التقليدية تكون أكثر فاعلية في القيادة داخل المدن، مما يجعلها أقل ملاءمة للمناطق الريفية، وذلك بالمقارنة مع السيارات الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن.