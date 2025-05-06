https://sarabic.ae/20250506/نهر-بلا-حياة-سد-هندي-يعزل-مياه-تشيناب-عن-باكستان-بالكامل--1100204100.html
"نهر بلا حياة"... سد هندي يعزل مياه تشيناب عن باكستان بالكامل
"نهر بلا حياة"... سد هندي يعزل مياه تشيناب عن باكستان بالكامل
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لنهر تشيناب الذي جف بعد أن أوقفت الحكومة الهندية تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T10:39+0000
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2025-05-06T10:39+0000
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фото, باكستان, أخبار الهند اليوم, نهر, صور
фото, باكستان, أخبار الهند اليوم, نهر, صور
"نهر بلا حياة"... سد هندي يعزل مياه تشيناب عن باكستان بالكامل
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لنهر تشيناب الذي جف بعد أن أوقفت الحكومة الهندية تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان.
© AP Photo / Channi Anand
قارب مركون جانبا عند ضفة نهر تشيناب الجاف.
قارب مركون جانبا عند ضفة نهر تشيناب الجاف.
© AP Photo / Channi Anand
مواطنون هنود يراقبون جفاف نهر تشيناب.
مواطنون هنود يراقبون جفاف نهر تشيناب.
© AP Photo / Channi Anand
جواميس تعبر نهر تشيناب الذي جف بعد توقف تدفق المياه من سد في أخنور، في الهند.
جواميس تعبر نهر تشيناب الذي جف بعد توقف تدفق المياه من سد في أخنور، في الهند.
© AP Photo / Channi Anand
صورة توثق كيف يعبر الناس، النهر بسهولة بعد توقف جريان المياه فيه.
صورة توثق كيف يعبر الناس، النهر بسهولة بعد توقف جريان المياه فيه.
© AP Photo / Channi Anand
رجل يجلس على ضفة نهر تشيناب ويراقب بحسرة حال النهر.
رجل يجلس على ضفة نهر تشيناب ويراقب بحسرة حال النهر.