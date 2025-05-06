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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
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الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
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هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
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مدار الليل والنهار
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183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
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انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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"نهر بلا حياة"... سد هندي يعزل مياه تشيناب عن باكستان بالكامل
"نهر بلا حياة"... سد هندي يعزل مياه تشيناب عن باكستان بالكامل
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لنهر تشيناب الذي جف بعد أن أوقفت الحكومة الهندية تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, باكستان, أخبار الهند اليوم, نهر, صور
фото, باكستان, أخبار الهند اليوم, نهر, صور

"نهر بلا حياة"... سد هندي يعزل مياه تشيناب عن باكستان بالكامل

10:39 GMT 06.05.2025
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اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لنهر تشيناب الذي جف بعد أن أوقفت الحكومة الهندية تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان.
© AP Photo / Channi Anand

قارب مركون جانبا عند ضفة نهر تشيناب الجاف.

قارب مركون جانبا عند ضفة نهر تشيناب الجاف. - سبوتنيك عربي
1/5
© AP Photo / Channi Anand

قارب مركون جانبا عند ضفة نهر تشيناب الجاف.

© AP Photo / Channi Anand

مواطنون هنود يراقبون جفاف نهر تشيناب.

مواطنون هنود يراقبون جفاف نهر تشيناب. - سبوتنيك عربي
2/5
© AP Photo / Channi Anand

مواطنون هنود يراقبون جفاف نهر تشيناب.

© AP Photo / Channi Anand

جواميس تعبر نهر تشيناب الذي جف بعد توقف تدفق المياه من سد في أخنور، في الهند.

جواميس تعبر نهر تشيناب الذي جف بعد توقف تدفق المياه من سد في أخنور، في الهند. - سبوتنيك عربي
3/5
© AP Photo / Channi Anand

جواميس تعبر نهر تشيناب الذي جف بعد توقف تدفق المياه من سد في أخنور، في الهند.

© AP Photo / Channi Anand

صورة توثق كيف يعبر الناس، النهر بسهولة بعد توقف جريان المياه فيه.

صورة توثق كيف يعبر الناس، النهر بسهولة بعد توقف جريان المياه فيه. - سبوتنيك عربي
4/5
© AP Photo / Channi Anand

صورة توثق كيف يعبر الناس، النهر بسهولة بعد توقف جريان المياه فيه.

© AP Photo / Channi Anand

رجل يجلس على ضفة نهر تشيناب ويراقب بحسرة حال النهر.

رجل يجلس على ضفة نهر تشيناب ويراقب بحسرة حال النهر. - سبوتنيك عربي
5/5
© AP Photo / Channi Anand

رجل يجلس على ضفة نهر تشيناب ويراقب بحسرة حال النهر.

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