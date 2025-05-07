https://sarabic.ae/20250507/أبرز-المواجهات-العسكرية-بين-الهند-وباكستان-منذ-1947-1100263306.html
أبرز المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان منذ 1947
أبرز المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان منذ 1947
سبوتنيك عربي
نفذت الهند، الأربعاء 7 مايو/ أيار الحالي، هجوما استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت ما وصفته بـ "مخيمات إرهابية مراكز تجنيد ومنصات إطلاق". 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T12:06+0000
2025-05-07T12:06+0000
2025-05-07T12:06+0000
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توتر الوضع بين الهند وباكستان
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
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وقال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية قبل دخولها المجال الجوي للبلاد، مشيرا إلى أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين، وأكد أن رد إسلام أباد سيأتي لاحقا.
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انفوجرافيك, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, инфографика
انفوجرافيك, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, инфографика
أبرز المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان منذ 1947
نفذت الهند، الأربعاء 7 مايو/ أيار الحالي، هجوما استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت ما وصفته بـ "مخيمات إرهابية مراكز تجنيد ومنصات إطلاق".
وقال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية قبل دخولها المجال الجوي للبلاد، مشيرا إلى أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين، وأكد أن رد إسلام أباد سيأتي لاحقا.