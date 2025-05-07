أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة تظهر المتسابقين في سباق "مالدون" الطيني السنوي في إنجلترا، وهم يضعون الطين على ملابسهم التنكرية
صورة تظهر المتسابقين في سباق "مالدون" الطيني السنوي في إنجلترا، وهم يضعون الطين على ملابسهم التنكرية
أليكسي سيريدا، خلال مشاركته في مسابقة منصة 10 أمتار للرجال في نهائي كأس العالم للغطس، الذي أقيم في بكين
أليكسي سيريدا، خلال مشاركته في مسابقة منصة 10 أمتار للرجال في نهائي كأس العالم للغطس، الذي أقيم في بكين
أميرة ويلز كيت ميدلتون، برفقة ولديها الأميرين جورج ولويس، من شرفة قصر باكنغهام، لمشاهدة العرض الجوي لسلاح الجو الملكي
أميرة ويلز كيت ميدلتون، برفقة ولديها الأميرين جورج ولويس، من شرفة قصر باكنغهام، لمشاهدة العرض الجوي لسلاح الجو الملكي
أشخاص يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع على شاطئ "بوندي" في سيدني، أستراليا
أشخاص يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع على شاطئ "بوندي" في سيدني، أستراليا
اثنلن من حيوان الـ"كابيبارا" يرتديان نظارات شمسية وهما يتسحمان في فندق للينابيع الساخنة في بكين
اثنلن من حيوان الـ"كابيبارا" يرتديان نظارات شمسية وهما يتسحمان في فندق للينابيع الساخنة في بكين
زوجان فيتناميان يمارسان رقص الصالون كجزء من تمرينهما الصباحي على طول بحيرة "هوان كيم" في فيتنام
زوجان فيتناميان يمارسان رقص الصالون كجزء من تمرينهما الصباحي على طول بحيرة "هوان كيم" في فيتنام
ابنة ماتياس ريير، تلعب مع بقرة في جبال الألب
ابنة ماتياس ريير، تلعب مع بقرة في جبال الألب
خلال مشاركة جانيل موناي، في حفل معهد الأزياء التابع لمتحف "متروبوليتان" للفنون، احتفالا بافتتاح معرض "فاين: خياطة الأزياء السوداء"
خلال مشاركة جانيل موناي، في حفل معهد الأزياء التابع لمتحف "متروبوليتان" للفنون، احتفالا بافتتاح معرض "فاين: خياطة الأزياء السوداء"
نجم "حرب النجوم"، المعروف بشخصية "جاوا"، برايان جيلب، وهو يتبرع بالدم خلال حملة التبرع بالدم في كاليفورنيا
نجم "حرب النجوم"، المعروف بشخصية "جاوا"، برايان جيلب، وهو يتبرع بالدم خلال حملة التبرع بالدم في كاليفورنيا
فراخ إوز رمادية صغيرة تقف على ضفاف بحيرة "ألستر" الخارجية في هامبورغ، ألمانيا
فراخ إوز رمادية صغيرة تقف على ضفاف بحيرة "ألستر" الخارجية في هامبورغ، ألمانيا