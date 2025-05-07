أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20250507/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع-1100268964.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة للقطات طريفة حول العالم. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, لقطة طريفة
фото, صور, لقطة طريفة

أطرف الصور لهذا الأسبوع

14:34 GMT 07.05.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورا متنوعة للقطات طريفة حول العالم.
© Getty Images / Carl Court

صورة تظهر المتسابقين في سباق "مالدون" الطيني السنوي في إنجلترا، وهم يضعون الطين على ملابسهم التنكرية

صورة تظهر المتسابقين في سباق &quot;مالدون&quot; الطيني السنوي في إنجلترا، وهم يضعون الطين على ملابسهم التنكرية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Carl Court

صورة تظهر المتسابقين في سباق "مالدون" الطيني السنوي في إنجلترا، وهم يضعون الطين على ملابسهم التنكرية

© AP Photo / Andy Wong

أليكسي سيريدا، خلال مشاركته في مسابقة منصة 10 أمتار للرجال في نهائي كأس العالم للغطس، الذي أقيم في بكين

أليكسي سيريدا، خلال مشاركته في مسابقة منصة 10 أمتار للرجال في نهائي كأس العالم للغطس، الذي أقيم في بكين - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Andy Wong

أليكسي سيريدا، خلال مشاركته في مسابقة منصة 10 أمتار للرجال في نهائي كأس العالم للغطس، الذي أقيم في بكين

© AP Photo / Aaron Chown

أميرة ويلز كيت ميدلتون، برفقة ولديها الأميرين جورج ولويس، من شرفة قصر باكنغهام، لمشاهدة العرض الجوي لسلاح الجو الملكي

أميرة ويلز كيت ميدلتون، برفقة ولديها الأميرين جورج ولويس، من شرفة قصر باكنغهام، لمشاهدة العرض الجوي لسلاح الجو الملكي - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Aaron Chown

أميرة ويلز كيت ميدلتون، برفقة ولديها الأميرين جورج ولويس، من شرفة قصر باكنغهام، لمشاهدة العرض الجوي لسلاح الجو الملكي

© AP Photo / Mark Baker

أشخاص يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع على شاطئ "بوندي" في سيدني، أستراليا

أشخاص يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع على شاطئ &quot;بوندي&quot; في سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark Baker

أشخاص يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع على شاطئ "بوندي" في سيدني، أستراليا

© Getty Images / VCG/Pan Leixin

اثنلن من حيوان الـ"كابيبارا" يرتديان نظارات شمسية وهما يتسحمان في فندق للينابيع الساخنة في بكين

 اثنلن من حيوان الـ&quot;كابيبارا&quot; يرتديان نظارات شمسية وهما يتسحمان في فندق للينابيع الساخنة في بكين - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / VCG/Pan Leixin

اثنلن من حيوان الـ"كابيبارا" يرتديان نظارات شمسية وهما يتسحمان في فندق للينابيع الساخنة في بكين

© AP Photo / Richard Vogel

زوجان فيتناميان يمارسان رقص الصالون كجزء من تمرينهما الصباحي على طول بحيرة "هوان كيم" في فيتنام

زوجان فيتناميان يمارسان رقص الصالون كجزء من تمرينهما الصباحي على طول بحيرة &quot;هوان كيم&quot; في فيتنام - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Richard Vogel

زوجان فيتناميان يمارسان رقص الصالون كجزء من تمرينهما الصباحي على طول بحيرة "هوان كيم" في فيتنام

© Getty Images / Simone Padovani

ابنة ماتياس ريير، تلعب مع بقرة في جبال الألب

ابنة ماتياس ريير، تلعب مع بقرة في جبال الألب - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Simone Padovani

ابنة ماتياس ريير، تلعب مع بقرة في جبال الألب

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

خلال مشاركة جانيل موناي، في حفل معهد الأزياء التابع لمتحف "متروبوليتان" للفنون، احتفالا بافتتاح معرض "فاين: خياطة الأزياء السوداء"

خلال مشاركة جانيل موناي، في حفل معهد الأزياء التابع لمتحف &quot;متروبوليتان&quot; للفنون، احتفالا بافتتاح معرض &quot;فاين: خياطة الأزياء السوداء&quot; - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

خلال مشاركة جانيل موناي، في حفل معهد الأزياء التابع لمتحف "متروبوليتان" للفنون، احتفالا بافتتاح معرض "فاين: خياطة الأزياء السوداء"

© Getty Images / Daniel Knighton

نجم "حرب النجوم"، المعروف بشخصية "جاوا"، برايان جيلب، وهو يتبرع بالدم خلال حملة التبرع بالدم في كاليفورنيا

نجم &quot;حرب النجوم&quot;، المعروف بشخصية &quot;جاوا&quot;، برايان جيلب، وهو يتبرع بالدم خلال حملة التبرع بالدم في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Daniel Knighton

نجم "حرب النجوم"، المعروف بشخصية "جاوا"، برايان جيلب، وهو يتبرع بالدم خلال حملة التبرع بالدم في كاليفورنيا

© Getty Images / picture alliance/Marcus Brandt

فراخ إوز رمادية صغيرة تقف على ضفاف بحيرة "ألستر" الخارجية في هامبورغ، ألمانيا

فراخ إوز رمادية صغيرة تقف على ضفاف بحيرة &quot;ألستر&quot; الخارجية في هامبورغ، ألمانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Marcus Brandt

فراخ إوز رمادية صغيرة تقف على ضفاف بحيرة "ألستر" الخارجية في هامبورغ، ألمانيا

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