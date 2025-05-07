https://sarabic.ae/20250507/المتوسط-العالمي-لاستخدام-الإنترنت--1100251286.html
المتوسط العالمي لاستخدام الإنترنت
المتوسط العالمي لاستخدام الإنترنت
سبوتنيك عربي
كشفت إحصائيات موقع "ستاتيستا"، أن مستخدمي الإنترنت حول العالم بلغ عددهم حتى فبراير/ شباط الماضي، 5.56 مليار شخص بنسبة 67.9 % من سكان العالم. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T11:15+0000
2025-05-07T11:15+0000
2025-05-07T11:15+0000
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ومن بين هؤلاء بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 5.24 مليار شخص بنسبة 63.9 % من سكان العالم، وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين بـ 1.1 مليار مستخدم.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
المتوسط العالمي لاستخدام الإنترنت
كشفت إحصائيات موقع "ستاتيستا"، أن مستخدمي الإنترنت حول العالم بلغ عددهم حتى فبراير/ شباط الماضي، 5.56 مليار شخص بنسبة 67.9 % من سكان العالم.
ومن بين هؤلاء بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 5.24 مليار شخص بنسبة 63.9 % من سكان العالم، وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين بـ 1.1 مليار مستخدم.